Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой

Африканский корпус Министерства обороны России завершил формирование авиационной составляющей, дислоцированной на территории Мали. Об этом сообщают местные ресурсы.

Африканский корпус в Мали обзавелся полноценной авиационной составляющей, техника вместе с подразделениями базируется на территории международного аэропорта имени Модибо Кейта рядом с малийской столицей Бамако. Как подчеркивается, масштаб российского присутствия в стране является самым крупным со времен СССР.

В состав авиагруппы корпуса вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М, активно работающие по позициям повстанцев, многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ в количестве 10 единиц, четыре транспортно-боевых Ми-24П и один тяжелый транспортный Ми-26. Также в составе авиагруппы имеется подразделение авиаразведки, оснащенное многоцелевыми средневысотными беспилотниками «Иноходец». Данные БПЛА не только ведут разведку, но и способны поражать цели высокоточными ракетами.



С аэродрома в Мали Африканский корпус проводит операции на территории соседних стран, входящих в «Альянс государств Сахеля». Руководство африканских стран высоко оценивает действия подразделений корпуса в борьбе с террористами.
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:23
    Руководство африканских стран высоко оценивает действия подразделений корпуса в борьбе с террористами.
    "Мы ведем борьбу с терроризмом на дальних подступах" ! what
      ЗВЕРОБОЙ
      +7
      Сегодня, 13:39
      "Мы ведем борьбу с терроризмом на дальних подступах" ! what

      Ага, laughing мимоходом. А в основном за золото, алмазы, фосфаты, литий, бокситы, марганец, уран, полудрагоценные камни и другие ресурсы yes
        Скобаристан
        +1
        Сегодня, 14:04
        Как вы точно подметили. Теперь Запад не получит оттуда ресурсы. Ведь вы же про это правда, правда?))
        isv000
        +1
        Сегодня, 14:18
        "Мы ведем борьбу с терроризмом на дальних подступах" ! what

        Ага, laughing мимоходом. А в основном за золото, алмазы, фосфаты, литий, бокситы, марганец, уран, полудрагоценные камни и другие ресурсы yes

        Вы, гражданин, осетра то урежьте! В Мали немного хлопка, 50-70 тонн золотишка в год и ок. 600 тонн в собственной копилке. И всё. А вы тут целый список набросали...
          ЗВЕРОБОЙ
          +1
          Сегодня, 14:38

          Учите географию и минералогию, гражданин laughing
          Основное месторождение алмазов в Кеньеба. Он расположен примерно в 500 километрах от столицы страны — Бамако
          Известные в Мали месторождения урана:
          Кидаль и Тесалит — на северо-востоке страны, в районе горного массива Адрар-Ифарас. Прогнозные ресурсы урана каждого из этих объектов были оценены в 8,5 тыс. т.
          Фалеа — на юго-западе Мали, в 20 км к северу от границы с Гвинеей.
          Тилемси — к юго-западу от Адрар-Ифараса, на площади более 19 тыс. кв. км.
          Ну а про остальное уж извиняйте, я вам лекции читать не нанимался laughing
      Теренин
      +4
      Сегодня, 13:40
      "Мы ведем борьбу с терроризмом на дальних подступах" ! what

      Успехов нашим бойцам. В любом случае оттягивают на себя людские и материальные ресурсы которые могли бы оказаться у ВСУ.
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:55
        А нет бы здесь бороться с ВСУ ! А Сирия нам уже не в пример ?
          Теренин
          +1
          Сегодня, 14:01
          А нет бы здесь бороться с ВСУ ! А Сирия нам уже не в пример ?

          Да все просто, дружище. Африка становится все более важной частью мира. Пока Америка и Европа стремительно стареют и сокращаются в коренном населении, именно в Африке появляется все больше активной молодежи.
          А значит тот, кто владеет Африкой, тот владеет мировой молодежью. То есть, будущим мира. Такой вот сахельский коридор в обход Европы приводит Америку в шок.
          topol717
          -2
          Сегодня, 14:20
          А Сирия нам уже не в пример ?
          А что Сирия?, Турция, США из Ирака, Израиль сделали все что бы нас там не было. Война там была как раз против этих 3х государств.
            Uncle Lee
            -1
            Сегодня, 14:24
            Война там была как раз против этих 3х государств.

            А зачем мы туда совались ? Вспомните, как нам это объясняли belay
              topol717
              0
              Сегодня, 14:26
              А зачем мы туда совались ? Вспомните, как нам это объясняли
              Я не знаю что вам объясняли. А если бы там смогли закрепиться? Ну и база в Средиземном море пока есть. А это очень большой плюс.
                Uncle Lee
                0
                Сегодня, 14:30
                Путин: "Мы ведем борьбу с терроризмом на дальних подступах" ! Забыли ?
                База висит на ниточке и в Сирии мы ничего не добились, а только потеряли....
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 14:49
                  Путин: "Мы ведем борьбу с терроризмом на дальних подступах" ! Забыли ?
                  вы даже хуже чем маленький ребенок, который верит в дела мороза.
                    Uncle Lee
                    0
                    Сегодня, 15:00
                    который верит в дела мороза.

                    Я давно вырос из детских штанишек и эта версия меня не убеждала ни тогда, ни теперь...А вы можете внятно объяснить причину дел в Сирии и в Мали ? Только не надо про наше присутствие в этих странах, как демонстрация флага.
                    ergh081(Сергей) чуть ниже точно обрисовал обстановку.
            Касатик
            +2
            Сегодня, 14:40
            Война там была за нефтяные поля. Которые теперь у бармалеев. И не надо рассказывать про наши базы в Камышли, Таптусе, Хмеймиме и тд. Все закрыты, а за пункт в Тартусе и Хмеймиме мы дань платим немалую, и бойцы наши, что еще остались в Тартусе и Хмеймиме, являются заложниками. Им даже за пределы периметра выход запрещен.
              topol717
              0
              Сегодня, 14:57
              Война там была за нефтяные поля. Которые теперь у бармалеев.

              Какие еще поля. Нам свою сибирскую нефть некуда девать, а вы про какую то сирийскую? Добыча нефти это сложный процесс, который требует огромного вложения денег в инфраструктуру. А эту инфраструктуру почти всё еще в 2012 году уничтожили. Там если что то и добывается то в очень малых количествах полукустарным способом.
    Joker62
    +2
    Сегодня, 13:56
    В состав авиагруппы корпуса вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М

    Ещё жив старичок Су-24М и в строю!
    Жаль только одно - слишком прожорлив этот старичок. А так всё норм. Это уже последние партии самолётов из серии Су. Им пора на замену под Су-34. Не сейчас, а потом....
    Седов
    +2
    Сегодня, 13:57
    Серьёзное усиление. Появление полноценной авиагруппы с Су-24М, «Иноходцами» и тяжёлым Ми-26 говорит о переходе к системной и дальней работе в регионе. Позитивный сигнал для стран Сахеля — значит, борьба с террористами выходит на новый уровень эффективности. Успехов.
      ergh081
      +2
      Сегодня, 14:43
      Снабжать то как будем. Авиацией туда много не натаскаешь. Морские коммуникации через проливы Турция в раз обрежет, если ей посулят. А если вокруг, то газовоз наш "Большая медведица" - в пример. Будут топить сволочи, и ничем мы им там в море не сможем помочь. Очередная авантюра наших капиталистов, при поддержке государства и Президента. Умоемся ещё за вашу деятельность. Сюда надо ребят,Ж и все усилия нужны здесь
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 15:02
        Очередная авантюра наших капиталистов

        ergh081(Сергей) hi Про что я и говорю !
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 14:04
    А нет бы здесь бороться с ВСУ ! А Сирия нам уже не в пример ?

    Есть договоренности с правительством Мали, после свержения прозападного президента. Они попросили военную (и не только) помощь от России, наши не отказали. С широким освещением в мировых СМИ. Как раз поэтому, там надо держаться договора и двухсотить бармалеев, а заодно и xoxлов, они воюют с нами и там, на стороне джихадистов. Авиагруппа как раз должна помочь в этом, еще бы получать оператиано данные о размещении xoxловских инструкторов там.
    Если после Сирии и в Мали сделаем "выход", потеряем остатки уважения от африканцев. Да и мир не слепой, сложат 2 и 2 быстро.
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:45
      Да и мир не слепой, сложат 2 и 2 быстро.

      Давно сложили...И сделали выводы. Даже трибалты грозятся нас победить ! am