Москва готова поставить Нью-Дели дополнительные системы С-400 «Триумф»

Индия запросила у России поставку дополнительных комплексов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», переговоры об этом уже ведутся, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Москва подтверждает большой интерес Нью-Дели в приобретении дополнительной партии ЗРС С-400 к уже закупленным пяти полковым комплектам. Как пояснили в ФСВТС, Россия готова поставить индийцам запрашиваемое количество зенитных систем, переговоры уже идут. Однако на каком они этапе и другие подробности в ФСВТС раскрыть отказались.



Индийская сторона выражает заинтересованность в получении зенитных ракетных систем «Триумф», а Москва готова к реализации поставок.

Индийские военные буквально влюбились в российские ЗРС С-400 «Триумф» после кратковременной войны с Пакистаном. Как утверждают в Минобороны Индии, российские комплексы сбивали всё, что летело с пакистанской стороны. Именно благодаря С-400 индийцам удалось обойтись без больших последствий, ведь Пакистан бил в основном баллистическими ракетами.

Хотя Индия не раскрывает количество планируемых к закупке дополнительных С-400, но предварительно речь может идти о пяти полковых комплектах. На данный момент Нью-Дели получила четыре полка С-400 по первому контракту, пятый передадут в ноябре этого года.
  1. Седов
    Седов
    +6
    Сегодня, 13:41
    Может быть их всё-таки целесообразнее пока использовать где-то на нашей территории?
    1. Tusv
      Tusv
      +3
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Седов
      Может быть их всё-таки целесообразнее пока использовать где-то на нашей территории?

      Экспортную линию, которую построили на часть денег с первого контракта с китайцами использовать на вооружение Наших дивизионов? С-400Э получиться, без допов. Оно Нашему ПВО нужно? А вот ее не использовать по назначению это преступление
    2. Per se.
      Per se.
      +1
      Сегодня, 14:26
      Это капитализм, чему удивляться, и так при всех санкциях и СВО, что пошёл пятый год, наши торгаши только жирнее стали.
    3. rytik32
      rytik32
      +1
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Седов
      Может быть их всё-таки целесообразнее пока использовать где-то на нашей территории?

      Продавать на экспорт С-400 можно и нужно, т.к. это приносит деньги в бюджет и снижает себестоимость аналогичной продукции для ВС РФ.
      1. Седов
        Седов
        +1
        Сегодня, 14:39
        Продавать на экспорт С-400 можно и нужно, т.к. это приносит деньги в бюджет и снижает себестоимость аналогичной продукции для ВС РФ.
        Я тоже раньше так думал. И в теории экономики это работает именно так. Ноо... не с нашими башнями, которые этот бюджет и распределяют. Нефть и газ мы тоже продаём на экспорт - но в результате бензин для внутреннего потребителя становится только дороже.
  2. Игнатий555
    Игнатий555
    +5
    Сегодня, 13:51
    Напоминает, когда самолеты для тушения пожаров передавали за границу, а у самих тайга горела. Видимо, там есть выгода для нашего капиталистического олигархического государства. Про оружие, в период такой сложной военной обстановки, вообще, промолчу. Интересно, индийцы нам за нефть полностью заплатили, или те деньги уже не считаем ? Спишем и все, это только своим нельзя списать, а иностранцам за интерес, - пожалуйста.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:03
      Цитата: Игнатий555
      Интересно, индийцы нам за нефть полностью заплатили

      Заплатили....Рупиями.
      P.S. Белгород подвергся ракетному обстрелу 26/5....Нам С-400 не нужен ?
    2. Tusv
      Tusv
      +1
      Сегодня, 14:08
      Цитата: Игнатий555
      Напоминает, когда самолеты для тушения пожаров передавали за границу, а у самих тайга горела.

      Тайга горит ежегодно, но не каждый Бе-200 долетит до середины тайги, а в качестве Пиара пара амфибий на тушение зарубежных пожаров вполне оправдано
      1. Per se.
        Per se.
        0
        Сегодня, 14:28
        Цитата: Tusv
        но не каждый Бе-200 долетит до середины тайги
        До середины и не надо, горело и там, где рядом были люди.
        1. Tusv
          Tusv
          0
          Сегодня, 14:34
          Цитата: Per se.
          До середины и не надо, горело и там, где рядом были люди.

          Тут, друже комплексно вопрос решать нужно.
          Во первых сажать на долго, а лучше расстреливать, кто верховой пожар в тайге устраивает
          Во вторых больше пожарных Ми - 8
          Ну и Бе 200 реклама нужна, чтоб на что то строить
  3. isv000
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:59
    Дополнительные комплексы танцорам диско? Держите мои валенки! Самим если не надо то, может, персам помочь?! Им они очень пригодятся, ведь Ржавый не успокоится, пошлёт бомберы...
  4. yuriy55
    yuriy55
    0
    Сегодня, 14:03
    Москва готова поставить Нью-Дели дополнительные системы С-400 «Триумф»

    А что, есть лишние? Может всё-таки в Иран?
    1. Tusv
      Tusv
      0
      Сегодня, 15:06
      Цитата: yuriy55
      А что, есть лишние? Может всё-таки в Иран?

      Можно, но не покупают персы. Типа их Бавар лучше
  5. юрий Л
    юрий Л
    0
    Сегодня, 14:05
    Нет , не Индии надо продавать С-400. Все одно обманут, деньги не отдадут по нефтяному примеру, заставят вкладывать лет на 1000 в свою экономику.Надо бесплатно С400 любыми способами еще навязать нашему турецкому Большому Другу. А Он взамен в благодарность посредством уже своих украинских друзей направит к нам как можно больше бесплатных реплик своих с зятем "Байрактаров", называемых сейчас Ан-196" Лютый". Чтобы убить как можно больше русских людей.Вот такие у нас друзья...Какие выгоднее???
  6. Добрый злыдень
    Добрый злыдень
    0
    Сегодня, 14:06
    Да, сейчас самое время для России продавать ПВО индийцам! У нас ведь тишь да гладь, а тут такие бабки пропадают!
  7. Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4
    +1
    Сегодня, 14:14
    Это как ответ на вялый визит в Китай,выкручивание рук по цене на нефть и газ и неудачу с Силой Сибири 2?
  8. Minus
    Minus
    0
    Сегодня, 14:44
    Двоякое чувство. На данный момент контракт на 40 ПУ , из них 32 ПУ поставленных. Пригодились бы России 160 ракет в залпе, пусть и с худшими характеристиками? Наверное бы пригодились.