Москва готова поставить Нью-Дели дополнительные системы С-400 «Триумф»
Индия запросила у России поставку дополнительных комплексов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», переговоры об этом уже ведутся, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Москва подтверждает большой интерес Нью-Дели в приобретении дополнительной партии ЗРС С-400 к уже закупленным пяти полковым комплектам. Как пояснили в ФСВТС, Россия готова поставить индийцам запрашиваемое количество зенитных систем, переговоры уже идут. Однако на каком они этапе и другие подробности в ФСВТС раскрыть отказались.
Индийская сторона выражает заинтересованность в получении зенитных ракетных систем «Триумф», а Москва готова к реализации поставок.
Индийские военные буквально влюбились в российские ЗРС С-400 «Триумф» после кратковременной войны с Пакистаном. Как утверждают в Минобороны Индии, российские комплексы сбивали всё, что летело с пакистанской стороны. Именно благодаря С-400 индийцам удалось обойтись без больших последствий, ведь Пакистан бил в основном баллистическими ракетами.
Хотя Индия не раскрывает количество планируемых к закупке дополнительных С-400, но предварительно речь может идти о пяти полковых комплектах. На данный момент Нью-Дели получила четыре полка С-400 по первому контракту, пятый передадут в ноябре этого года.
