Шойгу: Армения обвиняет ОДКБ и при этом ищет защиту у источника угроз

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что армянские власти, похоже, не понимают, что гораздо эффективнее решать любые проблемы сообща, и Ереван упорно продолжает искать защиту у непосредственного источника угроз.

Выступая на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Шойгу подчеркнул, что слабая, по мнению Еревана, реакция членов Организации на конфликт в Карабахе является откровенно надуманной причиной для неучастия Армении в совместных мероприятиях. При этом секретарь Совбеза РФ напомнил, что ОДКБ является оборонительной организацией, которая, согласно условиям двусторонних документов, реагирует тогда, когда туда обращаются для защиты, когда на страну нападали.



Шойгу:

Это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и народа.

Ранее Шойгу напомнил Пашиняну, что в настоящее время Ереван платит России за поставки газа цену в три раза меньше рыночной. Но когда речь заходит об обязательствах самой Армении, вся «стратегия» Еревана поразительным образом куда-то испаряется. Пашинян регулярно обвиняет Россию и заключает союзы с недружественными ей странами, пребывая в полной уверенности, что российский газ для республики не подорожает, так как между странами есть «стратегические договоренности». Как известно, Армения покупает российский газ по 177,5 долларов за тысячу кубов, тогда как в Европе цены на этот вид топлива уже превысили отметку в 600 долларов.
  Владимир М
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 14:31
    Вот чего это Шойге переживать за Армению?
    Лучше бы за Россию так переживал...
    marchcat
      marchcat
      +1
      Сегодня, 14:38
      Он за Газпром переживает, столько денег теряет. negative
    майор Юрик
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 14:45
      Медведя лет пяти-шести
      Учили, как себя вести.
      Но, видно, воспитатели
      Напрасно время тратили! (С. Маршак)

      Отстаньте уже от пашинюги и выбравших его армян, все уговариваем, стыдим, просим. Хватит, каждый имеет право самоубится как хочет... request
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +6
    Сегодня, 14:31
    а может пора газ идущий армянам направить гражданам России?!
  isv000
    isv000
    +3
    Сегодня, 14:34
    Какого уха мы вообще реагируем на армянский бред?! Пусть пишут письма, как будет время - обязательно почитаем. Звонить? Не надо. Ваш звонок очень важен для нас, мы обязательно перезвоним вам. И на десерт вручить новые, рыночные расценки на энергоносители. Импорт из Армении остановить по причине обнаружения мухи-горбатки и ненадлежащего качества пойла.
    И обязательно пробежаться по матушке России на предмет выявления незаконного предпринимательства. Отсрочки отменить, всех на переподготовку. Завтра же половина сама сдриснет.
  Аскер
    Аскер
    0
    Сегодня, 14:34
    Что тут нового? Пересказ своими словами позиции Верховного, раз уже можно.
  Ирек
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:36
    Он уже сделал свой выбор....
    Seal
      Seal
      +1
      Сегодня, 14:44
      Флаг ему в руки. Как говорит народная пословица: "Когда леди покидает дилижанс, он увеличивает скорость" laughing
  Горизонт
    Горизонт
    0
    Сегодня, 14:38
    Этому деятелю место в штурмовой роте, где нибудь на сумском или краснолиманском направлении - должностной потолок стрелок - помощник гранатометчика!
  Товарищ Ким
    Товарищ Ким
    +1
    Сегодня, 14:59
    Надо признать, бесхребетная политика, давшая чудовищные всходы в виде иудофашизма и становления режима Вальцмана (Потрошенко) а потом Зеленского, с успехом продолжается чуть ли не по отношению ко всем "друзьям" из ОДКБ. Власти России, гонят дешёвые углеводороды в откровенно не дружественные страны, создают санаторная курортные условия для орд нелегальных мигрантов, закрывают глаза на иностранную преступность. А "уважаемые партнёры" платят столицей за это. Пытки русских парней, в застенках бакинского ГЕСТАПО, и откровенные утверждения Азербайджанского микрофюрера, о праве карать русских граждан, не вызывают никакой адекватной реакции, кроме жевания соплей Песковым.
  Earl
    Earl
    +1
    Сегодня, 15:01
    Танковый биатлонист за Армению распереживался.