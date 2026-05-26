Шойгу: Армения обвиняет ОДКБ и при этом ищет защиту у источника угроз
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что армянские власти, похоже, не понимают, что гораздо эффективнее решать любые проблемы сообща, и Ереван упорно продолжает искать защиту у непосредственного источника угроз.
Выступая на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Шойгу подчеркнул, что слабая, по мнению Еревана, реакция членов Организации на конфликт в Карабахе является откровенно надуманной причиной для неучастия Армении в совместных мероприятиях. При этом секретарь Совбеза РФ напомнил, что ОДКБ является оборонительной организацией, которая, согласно условиям двусторонних документов, реагирует тогда, когда туда обращаются для защиты, когда на страну нападали.
Это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и народа.
Ранее Шойгу напомнил Пашиняну, что в настоящее время Ереван платит России за поставки газа цену в три раза меньше рыночной. Но когда речь заходит об обязательствах самой Армении, вся «стратегия» Еревана поразительным образом куда-то испаряется. Пашинян регулярно обвиняет Россию и заключает союзы с недружественными ей странами, пребывая в полной уверенности, что российский газ для республики не подорожает, так как между странами есть «стратегические договоренности». Как известно, Армения покупает российский газ по 177,5 долларов за тысячу кубов, тогда как в Европе цены на этот вид топлива уже превысили отметку в 600 долларов.
