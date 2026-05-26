Это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и народа.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что армянские власти, похоже, не понимают, что гораздо эффективнее решать любые проблемы сообща, и Ереван упорно продолжает искать защиту у непосредственного источника угроз.Выступая на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Шойгу подчеркнул, что слабая, по мнению Еревана, реакция членов Организации на конфликт в Карабахе является откровенно надуманной причиной для неучастия Армении в совместных мероприятиях. При этом секретарь Совбеза РФ напомнил, что ОДКБ является оборонительной организацией, которая, согласно условиям двусторонних документов, реагирует тогда, когда туда обращаются для защиты, когда на страну нападали.Шойгу:Ранее Шойгу напомнил Пашиняну, что в настоящее время Ереван платит России за поставки газа цену в три раза меньше рыночной. Но когда речь заходит об обязательствах самой Армении, вся «стратегия» Еревана поразительным образом куда-то испаряется. Пашинян регулярно обвиняет Россию и заключает союзы с недружественными ей странами, пребывая в полной уверенности, что российский газ для республики не подорожает, так как между странами есть «стратегические договоренности». Как известно, Армения покупает российский газ по 177,5 долларов за тысячу кубов, тогда как в Европе цены на этот вид топлива уже превысили отметку в 600 долларов.