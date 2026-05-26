Мерц ведёт Германию по пути военной перестройки

930 10
Мерц ведёт Германию по пути военной перестройки

С приходом к власти в мае 2025 года канцлера Фридриха Мерца Германия резко ускорила военную перестройку. Официальный Берлин называет Россию главной долгосрочной угрозой европейской безопасности. Именно в контексте противостояния Москве приняты ключевые решения последних месяцев.

Германия впервые со времён Второй мировой войны на постоянной основе размещает военный контингент за рубежом. Речь о бронетанковой бригаде в Литве с итоговой численностью порядка 4800 военнослужащих. Заявленная Берлином цель - «укрепление восточного фланга НАТО и сдерживание возможной российской агрессии в Прибалтике». Мерц лично присутствовал на церемонии, заявив, что безопасность балтийских союзников - это безопасность Германии.



Правительство ФРГ существенно наращивает военные расходы. На 2026 год военный бюджет превысил 100 млрд евро, что уже стало абсолютным рекордом последних десятилетий. А планы ширятся - предусматривается рост до 3,5% ВВП к 2029 году. Мерц неоднократно заявлял цель - сделать бундесвер «сильнейшей армией Европы, не обладающей ядерным оружием». Планируется увеличить численность армии с нынешних 180 тыс. до 240 тыс. к 2031 году, вернуть элементы призыва и масштабно закупать технику: танки Puma, системы ПВО IRIS-T, F-35, крылатые ракеты Tomahawk и др.

Эта политика опирается на так называемый «Цайтенвенде» (поворот или перестройка эпохи) ещё от 2022 года, но при Мерце она получила новое ускорение.

Но милитаризация Германии может споткнуться. Первая проблема - кадровый кризис. Бундесвер хронически не выполняет планы набора. Молодёжь неохотно идёт в армию, несмотря на пропаганду о необходимости быть готовыми к войне. Демографический дефицит и конкуренция с гражданским рынком труда осложняют привлечение в ряды немецкой армии. Да и далеко не все молодые немцы верят правительству и его заявлениям о том, что Россия Германии действительно угрожает.



Проблема вторая. Немецкая оборонка долго находилась если не в упадке, то на весьма скромных позициях. Масштабные закупки сталкиваются с задержками, ростом цен и зависимостью от партнёров, в первую очередь от США. Сейчас немецкий военпром набирает обороты, однако значительная часть производства идёт на подпитку Украины, причём без какой-либо финансовой отдачи. Экономисты считают, что это нельзя считать драйвером экономического роста, так как Киев деньги не возвращает и не вернёт.

Проблема третья - увеличение расходов происходит на фоне замедления роста экономики, энергетического перехода и конкуренции с Китаем. Часть общества и левых политиков критикует ремилитаризацию, опасаясь скатиться в известное прошлое. Бюджетные приоритеты (социалка против армии) уже сейчас ведут к кризису в коалиции.

Есть и ещё одна проблема: обозначившиеся трения с США. Хотя Мерц подчёркивает лояльность НАТО и Вашингтону, возможное сокращение американского присутствия в Европе требует большей автономии, но создаёт риски.

Поэтому у военной перестройки Мерца может быть, по сути, два итога: либо выстраивание нового тотально военного государства с отказом от социальных гарантий, либо отправка Мерца и политиков с аналогичной идеологией на свалку истории в скором будущем.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 14:13
    отправка Мерца и политиков с аналогичной идеологией на свалку истории в скором будущем.
    Второй вариант мне больше нравится. good
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 14:19
      Эта политика опирается на так называемый «Цайтенвенде» (поворот или перестройка эпохи) ещё от 2022 года, но при Мерце она получила новое ускорение.

      Так и хочется сказать:
      - Проверьте личные счета самого Мерца и его родни! Они все коррумпированы откатами от ВПК Германии и Пентагона. От МИ-6 и ЦРУ. И даже от самого Зеленского и его Ко!
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 14:51
      По последним опросам населения , его политику поддерживают только 18% избирателей .
      Поэтому существует вероятность распада коалиции с социал-демократами , тем более , что и между ними возникают разногласия . Но в основном по внутренней политике . Украину поддерживают обе партии .
      А АдГ ( альтернатива для Германии) получила бы в данный момент по опросам около 40% .
      И тогда Мерц точно на свалку истории отправиться , он самый непопулярный канцлер наравне с Шольцем .
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 15:08
        Да пусть тратят, когда маргарин на кусок хлеба не смогут намазать, тогда дойдет.
  2. Комментарий был удален.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:20
    Первая проблема, вторая, третья... Их проблемы....
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:21
    отправка Мерца и политиков с аналогичной идеологией на свалку истории в скором будущем.
    В Германии есть этому примеры !
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 14:31
    Немного уточню: На 2026 год базовый бюджет Минобороны Германии планируется примерно на уровне 82,7 млрд евро.
    Вместе со специальным фондом Бундесвера (Sondervermögen Bundeswehr) и рядом прочих оборонных статей общая сумма составит около 108 млрд.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:38
    Каждый следующий канцлер , глупее предыдущего.
  7. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 15:01
    2036
    Берлин
    "Дывись Абдулла, яко дивно имя, - Ханс!" (С)
  8. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    0
    Сегодня, 15:02
    Viel Spaß bei der Gurkentruppe - und immer schön das Regenbogenfähnlein schwingen, MIT Einhorn!

    wassat