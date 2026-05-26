Картаполов: здания Рады и офиса Зеленского не являются центрами принятия решений
2 87034
Россия не будет наносить удары по зданию Верховной Рады Украины и офису Зеленского, поскольку они не являются центрами принятия решений. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Российский парламентарий прокомментировал заявление МИД России и появившиеся вслед за ним публикации украинских ресурсов о том, что Россия будет бить по Верховной Раде и офису президента Украины на Банковой. По словам Картаполова, этого не будет, потому что здание Рады и офиса Зеленского не являются центрами принятия решений. Украинские депутаты не контролируют войска и не отдают приказы, а бить по Банковой бесполезно, Зеленского там нет, он сидит в бункере, пишет «Парламентская газета»
Верховная Рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины. Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц.
По мнению Картаполова, тратить впустую дорогостоящие боеприпасы не стоит, нужно бить по заглубленным и защищенным пунктам управления ВСУ и иных силовых структур и структур госуправления. Но они находятся не в центре Киева, а в других местах. Вот их и нужно вскрывать и уничтожать вместе с находящимися там начальниками, принимающими решения об ударах.
А в отношении ликвидации Зеленского решение может принять только Верховный Главнокомандующий, всё остальное является домыслами.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация