Картаполов: здания Рады и офиса Зеленского не являются центрами принятия решений

Россия не будет наносить удары по зданию Верховной Рады Украины и офису Зеленского, поскольку они не являются центрами принятия решений. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Российский парламентарий прокомментировал заявление МИД России и появившиеся вслед за ним публикации украинских ресурсов о том, что Россия будет бить по Верховной Раде и офису президента Украины на Банковой. По словам Картаполова, этого не будет, потому что здание Рады и офиса Зеленского не являются центрами принятия решений. Украинские депутаты не контролируют войска и не отдают приказы, а бить по Банковой бесполезно, Зеленского там нет, он сидит в бункере, пишет «Парламентская газета»



Верховная Рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины. Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц.

По мнению Картаполова, тратить впустую дорогостоящие боеприпасы не стоит, нужно бить по заглубленным и защищенным пунктам управления ВСУ и иных силовых структур и структур госуправления. Но они находятся не в центре Киева, а в других местах. Вот их и нужно вскрывать и уничтожать вместе с находящимися там начальниками, принимающими решения об ударах.

А в отношении ликвидации Зеленского решение может принять только Верховный Главнокомандующий, всё остальное является домыслами.
  alanery Звание
    +17
    Сегодня, 14:22
    Этот как всегда несёт чушь... Уже сказал недавно, что РФ может воевать сколько угодно... :-)
    Татьяна Звание
      +9
      Сегодня, 14:31
      Ничего подобного! В офисе Зеленского и здании ВРУ принимаются и утверждаются государственные решения нелегитимной самозванной властью Украины. Т.е. самозванного диктатора Украины Зеленского и его преступных подельников в ВРУ.
      Не зря при этом некоторые депутаты ВРУ уходят в отставку.

      Если снести места их сборищ в Киеве, то пускай ищут другое место для своих преступных сборищ!
      marchcat Звание
        +11
        Сегодня, 14:36
        Вот с такими "вояками" приходится иметь дело. recourse
        Татьяна Звание
          +1
          Сегодня, 15:00
          Странное дело!
          ВСУ ежедневно обстреливают Москву, Кремль и возможные места нахождения президента РФ Путина!
          При этом почему-то в Киеве Зеленский с его союзниками из стран НАТО понимают значение разрушения зданий Кремля и ГД РФ для успешного продвижения ВС РФ в ходе СВО для России, а председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов для победы Россией над Укрорейхом того же самого обстрела в Киеве на Банковской - НЕТ?!!!!
          Это как понимать?! Трусость? Или ПРЕДАТЕЛЬСТВО? Или человек находится не на своём месте?
        Перфильева Вера Звание
          +1
          Сегодня, 15:10
          "Вот с такими "вояками" приходится иметь дело"

          Какую ахинею несет этот аж даже председатель комитета Госдумы по обороне! В лучшем случае он показывает свою полную некомпетентность, а в худшем Предатель!
      Uncle Lee Звание
        0
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Татьяна
        Если снести места их сборищ в Киеве

        После и по Каргополову можно будет выковыривать из бункеров, схронов и пунктов управления
    майор Юрик Звание
      +5
      Сегодня, 14:36
      Надысь этот зеленый центр принятия решений хоронил на кладбище кости бандеровского упыря не таясь и торжественно! Куча почитателей этих костей толпилась рядом и принимало решения кого бы еще из детей убить, и что????? negative
    bk316 Звание
      0
      Сегодня, 14:49
      Этот как всегда несёт чушь..

      А в чем чушь?
      Зе точно на банковской не сидит. Да и Буданов вряд ли.
      А рада это просто цирк шапито.
    хрыч Звание
      +6
      Сегодня, 14:55
      Картаполов, когда молчит, то очень похож на умного. Один из едросов, лоббирующий замещение коренного населения мигрантами по команде начальства. Такие люди всегда удобные, всегда угодливые и характеризуются руководством только положительно. Дослужился до должности Зама Шойгу, а Шойгу замами назначал лучших из лучших ... в воровском деле.
    Венд Звание
      0
      Сегодня, 15:10
      Все верно сказал. Центры принятия решения находятся в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе laughing
  Mouse Звание
    0
    Сегодня, 14:28
    Типа они в домике? На закуску оставим...
    Nexcom Звание
      0
      Сегодня, 15:04
      ...так то по сути Картаполов разумно сказал - решения то на Западе принимают, зельц и шобла только исполнители... но это не означает что по ним не надо дроздануть. это он ошибся.
  ЗВЕРОБОЙ Звание
    +10
    Сегодня, 14:29
    Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц.

    Вот что он несет? belay Он Зеля, свободно путешествует, принимает в Кукуеве разных «посланцев», совершенно не прячась. Даже свой последний визит в Раду - анонсировал заранее fool
    Nexcom Звание
      0
      Сегодня, 15:08
      ..баба евойная уже свинтила с неньки - как писали с наличкой...
      "патриоты" - оне такие. как припекать начинает так сразу чемоданы и сваливать....
  Scientist_ Звание
    +7
    Сегодня, 14:29
    Гнилая отмазка. Советское руководство уничтожало главарей укронацистов даже за границей. Нынешнее руководство трясётся за свои шкуры, боятся что в ответ по ним лично ударят. Поэтому нынешние главари укронацистов неприкасаемые.
  К_4 Звание
    +10
    Сегодня, 14:30
    Они сами понимают нелепость своих отмазок....Вот реально, лучше бы молчали, раздражают уже....
  Роман_ Звание
    +5
    Сегодня, 14:31
    ...не являются центрами принятия решений.

    после ежегодных причитаний - "нас" опять обманули, делается вывод и "вы" не являетесь чем то значимым.
  matwey Звание
    +10
    Сегодня, 14:31
    То есть по его высказываниям получается по детям бить можно а по депутатам рады, не в коем случае?
  Ирек Звание
    -4
    Сегодня, 14:33
    Жалко ракеты тратить на эту вонючую гниль .
  Лена Петрова Звание
    +4
    Сегодня, 14:33
    А законы где принимаются? И кто их принимает? Или там случайные люди, - просто проходили мимо?
  Anotag Звание
    +1
    Сегодня, 14:35
    Все таки наглосаксы умные, очень умные. Что бы кто там чего не говорил, не надувал щеки не пыжился изображая чего то там. Обманут и все вернется на свои орбиты. Рожденный ползать - летать не может..... бедная, несчастная Россия.
  VovaVVS Звание
    +4
    Сегодня, 14:40
    Надо же что "Орешник" животворящий делает... Сразу и защитники бандеровцев проявились. Оно понятно: иначе уже их дети и деньги на Западе под ударом...
    Anotag Звание
      0
      Сегодня, 14:55
      Меня терзают смутные сомнения почему наша Дума в который раз отвергла проект Закона о запрещении госслужащим иметь за рубежом счета в банках и недвижимость. А князь Милославский говорит что ты что ты на меня думаешь? А про Буншу я уже молчу.....
  Сергей Хатылаев Звание
    0
    Сегодня, 14:40
    Нацисты только этим и живут . И лучше нас ситуацию знают потому, что они там на пульсе ситуации руку держат. А такие Картапаловы это вся их надежда.
  Mishka78 Звание
    0
    Сегодня, 14:48
    Из любопытного - по пабликам прошла инфа что в ближайшие часы будет нанесён серьёзный удар по Киеву. До 50 ракет (БР + КР), до 750 дронов. Под ударом будет Банковая (АП), Владимирская (СБУ), Грушевского (Рада), ещё ряд более мелких объектов.
    Xoxлы в курсе подготовки этого удара со вчерашнего вечера, всё важное и всех важных уже оттуда вывезли и вынесли.
    За реальность инфы не ручаюсь, самому интересно что будет.
  bob03 Звание
    +1
    Сегодня, 14:48
    Ага. Будки трансформаторные являются центрами принятия решений. Вот в них и будем ракетами по 1 млн.долл долбить. Верно?
    Anotag Звание
      0
      Сегодня, 14:57
      Ясен пень! А что возможно трансформаторные будки и есть корень решения всех проблем?
  Сергей Викторович Королев Звание
    0
    Сегодня, 14:49
    Так может Картаполов является?
  Oldi Звание
    0
    Сегодня, 14:49
    здания Рады и офиса Зеленского не являются центрами принятия решений
    - Вы это американцам и израильтянам скажите. Чушь такую. Это символы, в первые часы должны быть уничтожены.
  Алексий Звание
    +1
    Сегодня, 14:52
    Да уж. Что и требовалось доказать. Этого клоуна выпустили не случайно.
    Кина не будет - электричество кончилось.
  Хорон Звание
    0
    Сегодня, 14:54
    По словам Картаполова, этого не будет, потому что здание Рады и офиса Зеленского не являются центрами принятия решений. Украинские депутаты не контролируют войска и не отдают приказы, а бить по Банковой бесполезно, Зеленского там нет, он сидит в бункере

    То есть там, на укропии, вообще нужно бить только по мыколам да тарасикам сидящим в окопах?
    По мнению Картаполова, тратить впустую дорогостоящие боеприпасы не стоит, нужно бить по заглубленным и защищенным пунктам управления ВСУ и иных силовых структур и структур госуправления.

    Так в чём проблема?
    Но они находятся не в центре Киева, а в других местах. Вот их и нужно вскрывать и уничтожать вместе с находящимися там начальниками, принимающими решения об ударах.

    То есть разведки у нас нет и вслепую можно воевать до второго пришествия?!
    Зато в России с центрами принятия решений всё нормально, укроп косит генералов прямо у подъездов домов, а другие центры принятий решений хоть и есть, но решений как-то не наблюдается, если не считать очередных ограничений для собственных граждан даже там, куда сами этих граждан чуть ли ногами не заталкивали. Да и слова президента, о том что будут нанесены по центрам принятия решений теперь приобретают совершенно другое звучание, звучание балабольства, так как такие центры просто не существуют или находятся вне наших возможностей. Браво! Улыбаемся и машем! Улыбаемся и машем!(с) belay
  kriten Звание
    -1
    Сегодня, 14:56
    Конечно, а то убьете самое дорогое для Кремля -главу фашисткой хунты. Сегодняшний власти и ставку Гитлера бы вычеркнули из объектов принятия решения. Предупреждать врага о том, куда ударим заранее, что бы враг не пострадал - это тоже новация путинской власти, которая не поймешь на чьи интересы работает.
  RockerMan Звание
    0
    Сегодня, 14:57
    Тут комментировать, только портить.
  Earl Звание
    0
    Сегодня, 15:05
    Похоже, он намекает, что тот самый враждебный центр принятия решений находится не в Киеве, а в Москве? Да ну, не может быть!