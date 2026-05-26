БПЛА ВСУ пытаются атаковать объекты пограничной инфраструктуры Белоруссии

За прошедшую неделю в Белоруссии зафиксировали 116 попыток украинских БПЛА нарушить воздушное пространство страны. Силы ПВО ВС РБ 59 раз реагировали на такие инциденты. При этом украинские дроны целенаправленно пытались атаковать белорусские военные объекты.

При этом, по словам госсекретаря Совбеза Белоруссии Александра Вольфовича, прикрываясь якобы случайными залетами, БПЛА ВСУ пытались атаковать объекты белорусской пограничной инфраструктуры. На фоне провокационных заявлений и действий украинского диктатора Зеленского подобные действия Киева носят откровенно угрожающий характер.



Как известно, недавно Зеленский в очередной заявил о якобы существующей угрозе атак из Белоруссии на Волынь, Житомирскую и Ровенскую, Киевскую и Черниговскую области и пригрозил Минску «превентивными ударами». Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это заявление «болтовней» и заявил, что белорусская армия может вступить в вооруженное противостояние только в случае, если Украина сама нападет.

Всего, начиная с осени 2025 года, лично Зеленский и другие официальные лица киевского режима сделали не менее 28 заявлений о потенциальной агрессии Белоруссии против Украины. При этом Киев регулярно совершает недружественные по отношению к Минску действия — например, украинское руководство демонстративно проводит встречи с проживающей в Литве главой так называемой «белорусской оппозиции» Тихановской.
  1. Федор Соколов Звание
    Сегодня, 14:43
    Видимо киевский иуда получил указания от западных спонсоров оказывать давление на Минск, с тем чтобы ослабить его союз с Россией.
  2. ian Звание
    Сегодня, 14:43
    Не совсем понял, попытки атаковать объекты пограничной инфраструктуры обьясняются "случайными залетами"?
    1. Uncle Lee Звание
      Сегодня, 14:53
      Зеля, по заданию Запада, провоцирует Белоруссию на вступление в конфликт, как агрессию на Украину...
      1. topol717 Звание
        Сегодня, 15:01
        Да, но пока не понятно кто там эти заправляет Англичанка или Мерц. А может и Ляхи в очередной раз почуяли себя властелинами Европы.
    2. topol717 Звание
      Сегодня, 15:04
      А что непонятного? каждый день залетает что то, xoxлы говорят случайно по ошибке, при этом идет атака пограничных военных объектов или другой военной инфраструктуры.
      А вообще кто то очень хочет развязать большую войну в Европе.
  3. BrTurin Звание
    Сегодня, 15:06
    Не хотят европейцы, мстят Трампу - может штаты Батьке пообещали послабление с калийными, а вот выполнить...
    спецпосланник американского президента Джон Коул. "Калийные удобрения из Беларуси должны идти через Литву, и так для них откроется Европа — вплоть до Соединенных Штатов"https://sputnik.by/20260327/koul-kaliynye-udobreniya-iz-belarusi-dolzhny-idti-cherez-litvu-1105643324.html

    глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис."Могу подтвердить, что мы говорим на эту тему с США, этот вопрос стоит на повестке дня, мы принимаем во внимание различные соображения" https://sputnik.by/20260526/litva-obsuzhdaet-s-ssha-poslableniya-v-otnoshenii-belorusskikh-kaliynykh-udobreniy-1107478009.html

    пока литовцы упираются, Зе пытается на другом фронте
  4. Appraiser Звание
    Сегодня, 15:08
    Тут следует оценивать как "залёт" БПЛА на территорию РБ, не как случайность а как не просчитанная закономерность... soldier