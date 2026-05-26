БПЛА ВСУ пытаются атаковать объекты пограничной инфраструктуры Белоруссии
2 0507
За прошедшую неделю в Белоруссии зафиксировали 116 попыток украинских БПЛА нарушить воздушное пространство страны. Силы ПВО ВС РБ 59 раз реагировали на такие инциденты. При этом украинские дроны целенаправленно пытались атаковать белорусские военные объекты.
При этом, по словам госсекретаря Совбеза Белоруссии Александра Вольфовича, прикрываясь якобы случайными залетами, БПЛА ВСУ пытались атаковать объекты белорусской пограничной инфраструктуры. На фоне провокационных заявлений и действий украинского диктатора Зеленского подобные действия Киева носят откровенно угрожающий характер.
Как известно, недавно Зеленский в очередной заявил о якобы существующей угрозе атак из Белоруссии на Волынь, Житомирскую и Ровенскую, Киевскую и Черниговскую области и пригрозил Минску «превентивными ударами». Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это заявление «болтовней» и заявил, что белорусская армия может вступить в вооруженное противостояние только в случае, если Украина сама нападет.
Всего, начиная с осени 2025 года, лично Зеленский и другие официальные лица киевского режима сделали не менее 28 заявлений о потенциальной агрессии Белоруссии против Украины. При этом Киев регулярно совершает недружественные по отношению к Минску действия — например, украинское руководство демонстративно проводит встречи с проживающей в Литве главой так называемой «белорусской оппозиции» Тихановской.
