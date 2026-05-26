Гамсахурдиа: короткое правление и загадочная гибель первого президента Грузии
Грузинская ССР одна из первых вышла из состава Советского Союза за несколько месяцев до Беловежского соглашения, официально поставившего точку в существовании крупнейшего в мире социалистического государства. Референдум по вопросу о восстановлении независимости республики прошел 31 марта 1991 года.
За выход из состава СССР проголосовали почти 99% участников опроса. Председатель республиканского Верховного Совета Звиад Гамсахурдиа объявил 9 апреля 1991-го о «восстановлении» государственной независимости Грузии, которая стала четвертой союзной республикой после Эстонии, Латвии и Литвы, организовавшей свой референдум.
Менее чем через два месяца, 26 мая 1991 года, состоялись первые в истории теперь уже бывшей Грузинской ССР прямые президентские выборы. Всего на пост главы государства претендовали шесть политиков. Среди них «профессиональный диссидент», лидер блока «Круглый стол – Свободная Грузия» Звиад Гамсахурдиа. Он и одержал убедительную победу, получив 86,52% голосов пришедших на выборы избирателей, и официально вступил в должность главы государства 7 июня 1991 года сроком на пять лет.
Президенту Грузии были предоставлены широкие полномочия в законодательной и исполнительной сферах. Он имел право накладывать вето на законы и распускать Верховный совет, выпускать указы, останавливать деятельность кабинета министров и создавать административные районы.
В середине июля 1991 года был принят президентский указ «Об урегулировании переселенческих процессов в Грузинской Республике», создавший законодательную основу для насильственного переселения национальных меньшинств. В частности, дискриминации были подвергнуты этнические азербайджанцы в Кахетии. Будучи давним и последовательным сторонником суверенитета Грузии, Гамсахурдиа не признавал права даже на частичную автономию Абхазии и Южной Осетии.
Несмотря на вроде как убедительную народную поддержку, правительство Гамсахурдии было парализовано неуправляемыми дружинами: пятитысячной национальной гвардией под руководством министра обороны Тенгиза Китовани, «Мхедриони» Джабы Иоселиани, «Белыми орлами» Гиорги Каркарашвили, «Белым легионом» Зураба Самушиа и «Лесными братьями» Дато Шенгелии. С осени 1991 года в Грузии проходили массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента.
Пребывание Гамсахурдиа у власти было коротким. В январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название «тбилисская война», он был свергнут с поста президента. После этого политик бежал из страны вначале в Армению, а затем в Чечню. К власти в Грузии пришел Военный совет, сформированный из лидеров оппозиции. В ноябре 1992-го полномочия главы государства были возложены на председателя парламента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.
В сентябре следующего года Гамсахурдиа решил вернуться в Грузию и попытался силой вернуть власть, однако потерпел неудачу. После этого он некоторое время скрывался на западе страны. В последний день декабря 1993 года появилось сообщение, что первый президент республики скончался в горном селе Дзвели Хибула при невыясненных обстоятельствах. По официальной версии грузинских властей, Гамсахурдиа застрелился. Однако в самоубийство не верили не только сторонники экс-президента Грузии, но и многие его недруги.
