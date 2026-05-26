Военный завод «Артем» в Киеве выдал себя публикацией новых вакансий
2 0078
В украинских соцсетях обратили внимание на любопытное совпадение. Оборонное предприятие «Артем», расположенное в киевском районе Лукьяновка, незадолго до ракетного удара 24 мая в районе предприятия активно набирало сотрудников. Причем с бронированием от мобилизации.
В объявлениях, размещенных на сайтах по поиску работы, искали токарей, фрезеровщиков и инженеров-конструкторов. Предлагали зарплату 30-50 тысяч гривен (от 48,5 до 80,8 тысяч рублей), официальное трудоустройство и освобождение от отправки на фронт.
Даже после удара по району, где находится предприятие, на том же портале появилась новая вакансия – бухгалтер по возмещению НДС. Пользователи задаются вопросом: если завод «не работает» или «все уничтожено», зачем тогда за две недели до прилета предприятие искало квалифицированных специалистов? И зачем уже после удара искали нового бухгалтера?
Один из пользователей пишет:
Или РФ этого не видит? Совпадение или просто плохая информационная дисциплина? Иногда молчание – это тоже защита.
Украинская сторона факт удара по предприятию официально не подтверждает. «Артем», известный как производитель ракетного вооружения и компонентов для ВСУ, оказался в эпицентре скандала не только из-за недавних ударов по Киеву, но и из-за собственной «болтливости».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация