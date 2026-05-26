Военный завод «Артем» в Киеве выдал себя публикацией новых вакансий

В украинских соцсетях обратили внимание на любопытное совпадение. Оборонное предприятие «Артем», расположенное в киевском районе Лукьяновка, незадолго до ракетного удара 24 мая в районе предприятия активно набирало сотрудников. Причем с бронированием от мобилизации.



В объявлениях, размещенных на сайтах по поиску работы, искали токарей, фрезеровщиков и инженеров-конструкторов. Предлагали зарплату 30-50 тысяч гривен (от 48,5 до 80,8 тысяч рублей), официальное трудоустройство и освобождение от отправки на фронт.

Даже после удара по району, где находится предприятие, на том же портале появилась новая вакансия – бухгалтер по возмещению НДС. Пользователи задаются вопросом: если завод «не работает» или «все уничтожено», зачем тогда за две недели до прилета предприятие искало квалифицированных специалистов? И зачем уже после удара искали нового бухгалтера?

Один из пользователей пишет:

Или РФ этого не видит? Совпадение или просто плохая информационная дисциплина? Иногда молчание – это тоже защита.

Украинская сторона факт удара по предприятию официально не подтверждает. «Артем», известный как производитель ракетного вооружения и компонентов для ВСУ, оказался в эпицентре скандала не только из-за недавних ударов по Киеву, но и из-за собственной «болтливости».
  1. Mouse Звание
    Сегодня, 14:52
    Спрашивается, чем не довольны? Все вакансии им и закрыли...
    1. Сергей Валов Звание
      Сегодня, 14:59
      Спрашивается другое - зачем публиковать что мы это знаем? Если противник совершает глупость, то зачем ему на это указывать?
    2. майор Юрик Звание
      Сегодня, 15:01
      Ну да, завод в куеве ищет нового бухгалтера, впрочем старого тоже ищет....Будни хутора одной строкой. laughing
      1. Mouse Звание
        Сегодня, 15:04
        Ну так.... Будет на кого недостачу списать... wassat
    3. Nexcom Звание
      Сегодня, 15:02
      ...надо было пакеты для 200х закупать сразу... Полезно.

      Привет, Василий. hi
  2. кокосов тима Звание
    Сегодня, 15:00
    Не доглядели чубатые: Завод носит имя большевика-революционера Ф. А. Сергеева (Артёма).
  3. faterdom Звание
    Сегодня, 15:02
    Надо будет возместить им... НДС. Без бухгалтера.
  4. tabex Звание
    Сегодня, 15:04
    Как понимаю, из доступных источников информации, из ранее тут печатавшегося и комментариев, завод Артём строили при СССР и с учётом ядерных ударов. Завод многократно подвергался российским ударам, и тем не менее, продолжает работать, как ни в чем не бывало. И похоже будет работать, есть такая уверенность, что никто не будет его долбить противобункерными средствами