В Европе нашли новых возможных кандидатов от ЕС для переговоров с Россией


Европейский Союз продолжает лихорадочный поиск фигуры, которая сядет за стол переговоров с Москвой. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, в списке потенциальных кандидатов – глава Евросовета Антониу Кошта, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.



Причина таких долгих «выборов» в том, что Европа не может определиться, хочет ли она говорить с Россией всерьез. Одни чиновники опасаются, что назначение спецпредставителя «ослабит санкционное давление». Другие – что «посланник» будет слишком самостоятелен. Третьи – наоборот, боятся, что Москва просто откажется общаться с очередным русофобом.

Эти страхи небеспочвенны. Когда Владимир Путин назвал предпочтительным переговорщиком экс-канцлера Герхарда Шрёдера, Брюссель встретил идею в штыки.

Теперь же, судя по утечкам, обсуждается компромисс: взять не действующего политика (типа Стубба), а «тяжеловеса» в отставке – Кошту, Юнкера или Ниинистё. Но и здесь есть нюанс. Кошта – действующий председатель Евросовета, его участие в переговорах автоматически придаст им официальный статус, чего многие в ЕС боятся. Юнкер уже стар, а Ниинисте, хоть и сохранил имидж «прагматика», тесно связан с финским премьером, чья риторика последних лет была жестко антироссийской.

Показательно, что ни один из «кандидатов» не имеет мандата на обсуждение главного: отмены санкций, прекращения поставок оружия Киеву и гарантий безопасности для России. Без этого любой переговорщик будет лишь декорацией, призванной создать видимость дипломатической активности.
    faiver
    Сегодня, 16:12
    надо им компас подарить...... laughing
      НИКНН
      Сегодня, 16:23
      Вопрос, а кто с ними переговариваться то захочет? Они что то значат? Они только какать способны, а тут ассенизатор нужен, что бы за ними все убрать.
        Кузнец 55
        Сегодня, 18:15
        Юнкер , политик старой школы . Был когда то трезвомыслящим .
        Но он не у власти , и будет ли уполномочен Европой еще не известно . Но из всех , если России придется ( или согласится ) то он думаю самый лучший .
        Лучше говорить с политиком которого знаешь , а он знаком .
        И его нельзя на мой взгляд назвать русофобом . Когда он руководил , отношения с Россией были не такими и плохими .
      кот Краш
      Сегодня, 17:22
      И плоский глобус в клеточку. Может, даже с кроссвордом.
    Правдодел
    Сегодня, 16:14
    Гейропе точно надо помочь выбрать переговорщика.

    Гейропе точно надо помочь выбрать переговорщика.
    Небольшая подсказка: лучшим переговорщиком с Россий от лица ЕС будет, например, Лавров. Он точно сможет обо всем договориться с президентом России по поводу гейропы.
    Карельский
    Сегодня, 16:14
    Ну какие это тяжеловесы в отставке,да ещё без полномочий? Кино какое то.Про Меркель,было,сама отказалась.
    rocket757
    Сегодня, 16:18
    С гейропой, как с субъектом переговоров, ГОВОРИТЬ НЕ О ЧЕМ...
    А так, кого ни назначат, один фиг, будут замшелые... гады, враги. Там остались только такие.
      Reptiloid
      Сегодня, 16:35
      Добрый день, Виктор hi можно подумать, Россия собирается с ними говорить. Возня отработанных одноразовых предметов sad negative
        rocket757
        Сегодня, 18:45
        Привет Дмитрий soldier
        А гейропейским деваться некуда... их полосатики кидают, на раз два, а им хочется обозначить свою важную роль в мировых делах... делать историю, как говорится.
        Как то так...
          Reptiloid
          Сегодня, 19:19
          Виктор, я усматриваю корысть lol кто-то хочет предварительно готовить-обсуждать, кто-то переговорщиком...... дополнительные бонусы, тусня wassat только и всего.Но они, гейропейцы и здесь.Минусы Вам ставят
            rocket757
            Сегодня, 19:43
            На минусы пофиг... им правда глаза колет, вот и бесятся...
            Корысть... так на провальном деле никаких особых бонусов не заработаешь, а показать себя большим русафобом, чем уже есть... это ни о чем, никакой выгоды, по сути.
              Reptiloid
              Сегодня, 19:48
              Провальное дело,тем не менее ---- мы старались, мы приложили все усилия ., они свои командировочные всё равно получат, или как там называется laughing
                rocket757
                Сегодня, 19:53
                Так то, с самым заглавными, среди них, нашим общаться и смысла нет... а второстепеныые и прочая мелкая шушера, не интересна нам вообще, никак...
    HAM
    Сегодня, 16:21
    "Проказница-Мартышка, Осёл, Козёл, Да косолапый Мишка Затеяли сыграть Квартет...."(Крылов "Квартет").
    Что то уж больно эту басню напоминают эвропейские поиски...
    " А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь"
    faiver
    Сегодня, 16:26
    Ни Европа ни США недоговороспособны - репутация уже подмочена.....
    Александр Х
    Сегодня, 16:32
    Кубло упырей никак не выберет переговорщика. А это России нужно? Или упыри имитируют деятельность.
    Wratch
    Сегодня, 16:40
    Да какие переговоры,о чем? Нет,встретится посидеть за пузырем можно,чего б нет,но говорить то чем? Обсуждать страдания торчка? О погоде? О женщинах? Хотя..упс,не толерантно будет,а о радужных говорить противно.
    Если уж собиратся на переговоры,то предварительными условиями должны стать отмена всех (!) Санкций. А без этого,кого б там не привезли на переговлры говорить не о чем
    Tusv
    Сегодня, 16:48
    Европе целый Трамп не подошел. На секундочку президент самой влиятельной страны. О каких фигурах пойдет речь? Вторсырье конечно ценно, но это все таки мусор.
    Канцлер Германии, Премьер Великобритании, Президент Франции. Вот состав. Все остальное так себе встреча. Даже на услуги повара не тянут. В смысле, как то этих псевдо переговорщиков надо кормить отнють не псевдо продуктами, а с Мешленовскими звездами
    Suserzh
    Сегодня, 16:53
    Глядя на нынешних европейских политиков думается что с ними должны разговаривать с одной половиной психиатор, а другой прокурор.
    guest
    Сегодня, 17:49
    боятся, что Москва просто откажется общаться с очередным русофобом.

    Зря боятся, мы даже с официально признанным террористом Будановым переговоры ведём. sad