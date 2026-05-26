В Европе нашли новых возможных кандидатов от ЕС для переговоров с Россией
3 31620
Европейский Союз продолжает лихорадочный поиск фигуры, которая сядет за стол переговоров с Москвой. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, в списке потенциальных кандидатов – глава Евросовета Антониу Кошта, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.
Причина таких долгих «выборов» в том, что Европа не может определиться, хочет ли она говорить с Россией всерьез. Одни чиновники опасаются, что назначение спецпредставителя «ослабит санкционное давление». Другие – что «посланник» будет слишком самостоятелен. Третьи – наоборот, боятся, что Москва просто откажется общаться с очередным русофобом.
Эти страхи небеспочвенны. Когда Владимир Путин назвал предпочтительным переговорщиком экс-канцлера Герхарда Шрёдера, Брюссель встретил идею в штыки.
Теперь же, судя по утечкам, обсуждается компромисс: взять не действующего политика (типа Стубба), а «тяжеловеса» в отставке – Кошту, Юнкера или Ниинистё. Но и здесь есть нюанс. Кошта – действующий председатель Евросовета, его участие в переговорах автоматически придаст им официальный статус, чего многие в ЕС боятся. Юнкер уже стар, а Ниинисте, хоть и сохранил имидж «прагматика», тесно связан с финским премьером, чья риторика последних лет была жестко антироссийской.
Показательно, что ни один из «кандидатов» не имеет мандата на обсуждение главного: отмены санкций, прекращения поставок оружия Киеву и гарантий безопасности для России. Без этого любой переговорщик будет лишь декорацией, призванной создать видимость дипломатической активности.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация