Тихий рой над спорными водами: волновые глайдеры КНР выходят в океан
Опытный глайдер «Хай-Яо». Хорошо видны надводная и подводная части
Китайская наука и промышленность давно занимаются темой безэкипажных волновых глайдеров. Подобные аппараты способны к длительной работе в открытом море и могут решать разные задачи - от океанографии до патрулирования акваторий в интересах военно-морских сил. По оценке профильных изданий КНР, такие платформы способны нести поисковое оборудование и повышать ситуационную осведомлённость флота.
На страницах печати
Тема китайских волновых глайдеров в последние годы регулярно поднимается в прессе Китая и других стран. Большинство публикаций связано с разработкой и испытаниями конкретных образцов и оценкой их потенциала.
В одном из последних номеров журнала Naval and Merchant Ships, издаваемого Китайской государственной судостроительной корпорацией (CSSC), вновь поднята эта тема, на этот раз в военном разрезе. По мнению авторов статьи, безэкипажные системы с волновым приводом имеют ряд важных особенностей: способность к длительному патрулированию, переход между районами и высокую автономность за счёт самого принципа движения.
Для эффективной работы глайдер должен нести современную аппаратуру: оптическую, радиолокационную, гидроакустическую, в зависимости от задач. В публикации отмечается, что система управления может включать элементы искусственного интеллекта.
Авторы статьи рассматривают и практическое применение. Например, подобную технику предлагается использовать в Южно-Китайском море, где КНР имеет территориальные споры с рядом соседей (вокруг архипелага Спратли и Парасельских островов - с Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией) и где регулярно действуют патрули ВМС США. Глайдеры могли бы вести наблюдение за иностранной военно-морской активностью вблизи спорных акваторий. В перспективе районы развёртывания будут определяться военно-политической обстановкой и потребностями ВМС НОАК.
Глайдер на воде
В статье рассматриваются только общие вопросы применения волновых глайдеров: конкретные образцы и их характеристики не обсуждаются. По всей видимости, такие вопросы прорабатываются в закрытом порядке.
Волновой принцип
Волновой глайдер - это безэкипажное судно без собственной двигательной установки, использующее для движения энергию волнения. Классическая схема, отработанная за рубежом и заимствованная в КНР, - полупогружная двухкорпусная: надводная плоскодонная платформа несёт приборы управления, аккумуляторы, солнечные батареи и средства связи, а соединённый с ней тросом-кабелем подводный модуль продолговатой формы оснащён набором поперечных плоскостей. Существуют и полностью подводные варианты, о которых ниже.
Автоматика подводного модуля отслеживает волнение и меняет угол атаки плоскостей. Вертикальные колебания воды преобразуются в горизонтальную тягу: подводная часть начинает движение и тянет за собой надводную платформу.
Главное преимущество схемы - экономичность: энергия волн фактически бесплатна и не ограничена запасом топлива. Аппарат практически не производит шума и совместим с широким кругом полезных нагрузок.
Недостатки не менее существенны. Скорость не превышает нескольких узлов, в штиль аппарат теряет ход, манёвренность ограничена. Часть моделей оснащают вспомогательным электрическим винтом для работы в штиль, но это сокращает автономность. Для военного применения такой профиль означает узкий круг реалистичных задач: длительное стационарное наблюдение, гидроакустические барьеры, ретрансляция данных от подводных аппаратов, метеоразведка для флота. Активное преследование целей, скрытная разведка (надводная часть всегда демаскирует аппарат) или работа в плохую погоду затруднены или невозможны. Уязвимость к захвату или повреждению - отдельная проблема: глайдер тихоходен и не способен уклониться. Дополнительный практический ограничитель - биологическое обрастание корпуса, из-за которого реальная автономность даже у лучших образцов измеряется месяцами.
Глайдеры тем не менее считаются удачной платформой для аппаратуры наблюдения надводной и подводной обстановки. Размещение вооружения теоретически возможно, но, как отмечается в публикации Naval and Merchant Ships, нецелесообразно.
В дальнейшем развитии глайдеров китайские авторы рассчитывают на ИИ и групповое применение — вплоть до «роя». Здесь стоит сделать оговорку: для медленных аппаратов с привязкой к волнению «рой» имеет смысл скорее как распределённая сенсорная сеть (например, гидроакустический барьер из десятков узлов), чем как манёвренная стая в военном смысле слова.
Зарубежный контекст
Волновые глайдеры не китайская разработка. Первенство принадлежит американской компании Liquid Robotics, чей Wave Glider SV2 поступил в эксплуатацию около 2009 года, а более совершенный SV3 в середине 2010-х. Аппараты используются ВМС США, NOAA и рядом коммерческих заказчиков, суммарно пройдя сотни тысяч морских миль. Собственные программы развивались также в Великобритании и Австралии. Таким образом, китайские проекты - это догоняющее, но самостоятельное направление, а не пионерская работа.
Китайские разработки
Тема волновых глайдеров была официально включена в государственную научно-техническую программу «863» в 2014 году — тогда же под это направление выделили целевое финансирование. К началу 2010-х в Китае фактически сложились две параллельные линии: военно-промышленная и академическая. В прессе их часто смешивают, хотя структурно это разные проекты.
«Хай-Яо» (Sea Ray, 海鳐) — линия НИИ № 710 (г. Ичан, провинция Хубэй), исторически входившего в CSIC, а после слияния 2019 года — в обновлённую CSSC. Это профильный военно-промышленный исполнитель. Циндаоская национальная лаборатория морских наук и технологий, с которой проект иногда связывают, выступала лишь заказчиком совместных гражданских миссий, а не разработчиком.
Согласно официальному сообщению НИИ № 710 от сентября 2017 года, модель «Хай-Яо-6000» завершила комплексные ходовые испытания в Южно-Китайском море продолжительностью 94 дня, в том числе работу в зоне тайфуна. Аппарат собирал метеоданные и передавал их оператору. По итогам испытаний была заявлена «готовность к серийному производству», однако сведений о фактическом запуске серии в открытых источниках нет — речь идёт об опытном производстве на мощностях самого НИИ.
«Хай-Шао-Бин» (Sea Sentry, 海哨兵) — гражданский академический проект, к CSSC прямого отношения не имеющий. Разработчик — Китайский океанографический университет (OUC, Циндао), развивавший собственную линейку волновых глайдеров (включая серию «Чёрная жемчужина», 黑珍珠). Аппарат меньше и легче «Хай-Яо», оптимизирован для работы в штормовых условиях; по китайским сообщениям, использовался в зонах действия тайфунов «Хато» (2017), «Байлу» (2019), «Линлин» (2019) и «Митаг» (2019). Для коммерциализации в Циндао создана компания Qingdao Haizhou Technology (青岛海舟科技), серийно выпускающая эти платформы для климатического мониторинга.
Таким образом, на сегодня в Китае реально существуют две разные линии волновых глайдеров с разными заказчиками, разными производителями и разной степенью открытости. Военно-промышленная линия (НИИ № 710) развивается в закрытом контуре, академическая (OUC / Qingdao Haizhou) — в коммерческом и публичном.
Вероятно, CSSC продолжает работу над новыми аппаратами в интересах вооружённых сил. По оценке автора, наиболее вероятны новые платформы под гидроакустическую и иную наблюдательную аппаратуру.
Стоит упомянуть и родственный класс — подводные глайдеры. По сути, это миниатюрные подлодки со схожим принципом длительной автономной работы (в русскоязычной литературе встречаются также термины «подводный планёр» и «подводный планирующий аппарат»). У КНР здесь есть собственная линия — глубоководные глайдеры «Хайи» (Sea Wing, 海翼), которые формально являются не волновыми, а гидродинамическими: используют изменение плавучести, но решают схожие задачи океанографической и гидроакустической разведки.
Реакция США и региональных соседей
Активное развёртывание китайских безэкипажных морских систем — как надводных (БНА — безэкипажный надводный аппарат), так и подводных (АНПА — автономный необитаемый подводный аппарат) — вызывает заметную реакцию у США и стран региона. Здесь важно различать официальные заявления и аналитические оценки экспертного сообщества — это не всегда одно и то же.
Позиция США. Командование Индо-Тихоокеанского региона и аналитики Пентагона рассматривают китайские океанографические безэкипажные аппараты как двойную проблему. Во-первых, сбор данных о температуре, солёности и течениях напрямую улучшает условия работы китайских гидроакустических систем — это классическая задача гидрографической подготовки ТВД, которой занимаются все флоты мира. Во-вторых, обсуждается гипотетическая угроза подводным коммуникациям и стационарным гидроакустическим сетям США в западной части Тихого океана; подтверждённых инцидентов с участием китайских аппаратов по этому направлению нет, но соответствующая обеспокоенность регулярно фиксируется в ежегодном докладе Пентагона Конгрессу о военных возможностях КНР (Annual Report to Congress on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China). В качестве асимметричного ответа в США развивается инициатива Replicator — массовое производство дешёвых собственных безэкипажных платформ для насыщения акватории.
Эпизоды взаимного «вылавливания» аппаратов уже происходили. В декабре 2016 года китайский корабль захватил американский подводный планёр, выставленный с судна USNS Bowditch в Южно-Китайском море (вскоре он был возвращён). В более поздних публикациях отмечались и обратные случаи — обнаружение и подъём китайских аппаратов военными и гражданскими судами стран региона.
Региональные соседи. Филиппины фиксируют китайские безэкипажные аппараты в своей исключительной экономической зоне и заявляют о намерении пресекать их работу. Индонезия — самый показательный пример: рыбаки и береговая охрана страны поднимали со дна китайские подводные глайдеры «Хайи» в декабре 2019 года у острова Сулавеси, в декабре 2020 года в проливе Селаяр и в январе 2023 года в районе островов Селаяр и Натуна. Эти находки попадают на маршруты, имеющие ключевое значение для прохода подводных лодок из Южно-Китайского моря в Индийский океан через проливы Сунда, Ломбок и Макассар; Джакарта направляла официальные ноты Пекину. Вьетнам выражает озабоченность присутствием китайских автономных аппаратов у Парасельских островов. Япония рассматривает активность китайских безэкипажных аппаратов у островов Сенкаку как часть давления в «серой зоне» и наращивает собственные подводные роботизированные программы.
Правовой контекст. Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) не содержит чёткого статуса безэкипажных морских аппаратов. КНР настаивает, что её гражданские глайдеры свободны вести научные исследования в любых водах, но одновременно квалифицирует аналогичную деятельность США в своей ИЭЗ как разведку. США и большинство региональных государств считают, что безэкипажные аппараты без явной принадлежности к ВМС не обладают суверенным иммунитетом, а их работа в чужой ИЭЗ без уведомления — нарушение суверенных прав прибрежного государства. Из-за этой правовой неопределённости практика идёт впереди норм: неопознанные аппараты всё чаще конфискуются или изучаются на месте.
Итог
За последние 10–15 лет китайские научные и оборонные организации проработали концепцию волнового глайдера, заимствованную из американского опыта, и довели её до реальной эксплуатации. Сложились две параллельные линии — военно-промышленная (НИИ № 710 / CSSC) и академическая (Китайский океанографический университет / Qingdao Haizhou), которые в открытых публикациях часто смешивают. Появление обзорной статьи в журнале CSSC не доказывает наличие готовых военных образцов нового поколения, но указывает на сохраняющийся интерес отрасли к этой теме. Параллельно растёт международная реакция: безэкипажные аппараты КНР всё чаще рассматриваются соседями и США как элемент военно-морского присутствия, а не нейтральный научный инструмент, — и это перенос темы из технической плоскости в политико-правовую.
