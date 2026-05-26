Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опровергла информацию о предоставлении операторами связи IP-адресов абонентов, но не очень убедительно. Сегодня о том, что РКН наложил штрафы на 85 провайдеров за непредоставление таких данных написали «Известия».

В публикации утверждается, что предоставление сетевых адресов конечных абонентов необходимо для борьбы со спамом и предотвращения DDoS-атак. Эксперты отметили, что такая информация якобы используется РКН в том числе для блокировки VPN-сервисов. Только в марте этого года Роскомнадзор разослал соответствующие уведомления 1359 операторам.

В ведомстве объяснили, что в соответствии с приказом Роскомнадзора №51 от 28 февраля 2025 года, сбор IP-адресов конечных пользователей операторов связи не ведется. Провайдер интернет-услуг предоставляет данные о сетевых адресах, которые назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию.

Это не означает передачу личных данных, включая сведения о принадлежности конкретного IP-адреса определенному пользователю. Подобного рода информация относится к персональным данным и ее сбор Роскомнадзор не проводит.

Заявление пресс-службы Роскомнадзора:

Сбор данных о пользователях не ведется. Напоминаем СМИ о необходимости проверять публикуемые сведения, включая высказывания экспертов.

Вообще, в статье «Известий» речь не идет о том, что РКН собирает персональные данные пользователей интернет-услуг через верификацию сетевых адресов. В приказе, на который ссылается Роскомнадзор, в частности, указано, что операторы связи должны обеспечить предоставление в электронной форме информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское (оконечное) оборудование в сети «Интернет», включая сетевые адреса, на территории РФ. В случае смены IP-адреса обновленные данные должны быть предоставлены в течение часа после получения соответствующего запроса от РКН.
  1. Седов Звание
    Сегодня, 16:23
    Вот создали Роскомнадзор для борьбы с россиянами чтобы они не дай Бог Телегой, ВПН и Рутрекером не пользовались. Больше в России дел нет..
    1. rocket757 Звание
      Сегодня, 16:30
      Интернет, это инструмент... как его используют разные люди, организации, тема отдельная, многослойная...
      Реальность такова, что все и всегда запретить не можно, всегда найдутся обходные пути, было б желание...
      1. Развед Звание
        Сегодня, 17:11
        Цитата: rocket757
        Интернет, это инструмент... как его используют разные люди, организации, тема отдельная

        Допустим. А кухонным ножом (тоже инструмент) можно нарезать колбасу или зарезать человека. Но его почему-то не запрещают. Интересно - почему?
        Может дело в другом?
        1. rocket757 Звание
          Сегодня, 19:05
          Так и судят НЕ НОЖ, а того, кто использовал инструмент для опасного, противоправного дияния...
          Интернет никто не запрещает, потому как это НЕ ВОЗМОЖНО...
          Ограничивают, запрещают отдельные, КОНКРЕТНЫЕ ресурсы/площадки, которые... в общем, понятно.
          Мне жаль, что закрыли ютуб, Телеграмм, там было много интересного... но устраивать из этого проблему, стоит ли?
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      Сегодня, 16:31
      ВЦИОМ видимо мониторит настроения Граждан, все социальные сети в шоке от информации по сбору инфы, Роскомнадзор постарался побыстрее опровергнуть laughing
      Хотя не для кого эта инфа секретом не была…
      1. Aken Звание
        Сегодня, 16:35
        Роскомнадзор - вражеская структура.
      2. Копчёный Звание
        Сегодня, 16:36
        Извините, но разве это в шоке не прошли ещё лет 10 назад, когда провайдерам навязали установку специального оборудования гос.структур так сказать, для отслеживания трафика и ещё хз чего? Закон Яровой же. Или у людей память как у рыбок?
        1. Aken Звание
          Сегодня, 16:51
          Значит, того случая не хватило.
          1. Копчёный Звание
            Сегодня, 16:57
            Ну хорошо. До закона Яровой, лет за 10, в США согласно патриотического акта аналогичное обязали провайдеров и даже много больше, тоже было непонятно к чему идёт киберпанк, для дураков?
        2. Вадим С Звание
          Сегодня, 16:52
          Все это помнят уважаемый "умный"! Поэтому и пишут что руководящий этими закладками обьединяющий центр является врагом народа!
    3. Монтесума Звание
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Седов
      Вот создали Роскомнадзор для борьбы с россиянами чтобы они не дай Бог Телегой, ВПН и Рутрекером не пользовались.

      Денис, не с россиянами борьба, а со всякими мошенниками и прочим зловредами, но попутно под раздачу попадают все пользователи интернета. У меня уже больше года и ВПН установлен, и в Телеге каждый день смотрю информацию. На всякий cлучай, MAX тоже имеется, с перенесёнными из Телеги каналами (которые возможно было перенести), но в Телеге, конечно же, гораздо больше можно всякого увидеть. Так предполагаю, что наши умельцы таки всегда найдут способы обхода - если уж очень кому-то понадобится. А вообще, уверен, что каждый из нас давно "под колпаком", и, при необходимости, вычислить адресок нужного персонажа для визита тащ майора сложности никакой нет.
      1. Василенко Владимир Звание
        Сегодня, 17:00
        Цитата: Монтесума
        не с россиянами борьба, а со всякими мошенниками и прочим зловредами, но попутно под раздачу попадают все пользователи интернета.

        подскажите а как борьба с впн помогает в борьбе с мошенниками?
      2. Седов Звание
        Сегодня, 17:21
        Саша, Привет) hi Да знаю я прекрасно о задачах и функциях нашей службы по надзору в сфере звязи и телекома. Понимаю конечно всю важность тех целей задач, которые они выполняют) Там парням то самим непросто: сами в афиге бывают от спускающихся инициатив. Это уж я так - ворчу по-стариковски. Но вот всё равно - скажи мне ну на кой ляд бороться было с Телегой? Ну что - принципиальная позиция была того что Дуров данные пользователей российским спецслужбам не предоставляет, а остальным выдаёт? Ну что уж, невозможно было другие аргументы Дурову привести? В результате - наказали пользователей. Дальше - больше. Люди нашли лазейку в виде ВПН. Так и здесь гайки закрутили. Проблемы с отключением мобильного интернета - беспилотники как летали, так и летают. Там на другой стороне адаптируются быстро. А у нас это всё как-то тяжело и со скрежетом каким-то. Вот и приходят в голову уже крамольные мысли)
    4. ZovSailor Звание
      Сегодня, 17:04
      Седов
      Сегодня, 16:23
      Вот создали Роскомнадзор для борьбы с россиянами чтобы они не дай Бог Телегой, ВПН и Рутрекером не пользовались. Больше в России дел нет..

      hi В прошлом веке человечество создало мировую паутину, а в нынешнем разного рода структуры начинают использовать его, как оружие и средство подавления.
      Как тут не вспомнить слова повести Н. Гоголя - Я тебя породил, я тебя и убью.
  2. Lynx2000 Звание
    Сегодня, 16:24
    Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опровергла информацию о предоставлении операторами связи IP-адресов абонентов, но не очень убедительно


    Помню, во времена своей молодости, в году 2005 или 2006, участники одного инетфорума грозились вычислить меня по IР-адресу.
    Приглашал их пару раз на площадь Ленина, на встречу у одноименного памятника, до сих пор едут...
    1. Aken Звание
      Сегодня, 16:38
      Как-то спрашивал у админов ВО. Говорят, прекрасно видят где я сижу.
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Сегодня, 16:42
        И где же вы сидите? hi .............
        1. Aken Звание
          Сегодня, 16:48
          На кресле, перед компом. Многие доморощенные Шерлоки пытаются меня вычислить. Очень любят Израиль. Но мы-то с админом знаем...
          1. Монтесума Звание
            Сегодня, 16:53
            Цитата: Aken
            На кресле, перед компом.

            hi Вы нас сперва озадачили, а потом успокоили. Всякое, знаете ли, можно подумать... yes
            1. Aken Звание
              Сегодня, 17:02
              Да. особенное если написать - перед компом, на колченогой табуретке, тоже всякое можно подумать.
    2. Tusv Звание
      Сегодня, 16:38
      Это давно просто. Серых симок лет так 10 уже не продают, а у каждой симки должен быть владелец зарегистрированных на Госуслугах, если их много, со всеми персональными данными уже 5 лет. Бабушки, которым лет за 100 уже не катят.
      Так что сейчас найдут легко и непринужденно
    3. Вадим С Звание
      Сегодня, 16:54
      Да в играх этим грозили какой то период, особенно подростки 😁😁
    4. Василенко Владимир Звание
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Lynx2000
      в году 2005 или 2006, участники одного инетфорума грозились вычислить меня по IР-адресу.

      ну если будет нужно, то "товарищ майор" сам приедет
  3. rocket757 Звание
    Сегодня, 16:25
    Вопрос... а в чем проблема то?
    Ведеш подрывную деятельность против государства, гражданином которого являешься, живёшь в нем, так тебя В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ ПРИЗОВУТ К ОТВЕТКУ, по закону...
    Не совершаеш ничего противоправного, чего тебе боятся!?
    А так, абсолютной свободы нигде не было, нет и не будет, никогда!
    Ах да, политическая борьба против правящих... тут все, вроде по разному, а по факту, везде одинаково... правящие себя защищают ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ, от относительно мягких, как бы в правовом поле данного государства, до экстрима максимального... такого вокруг хватает, об этом не объявляют публично, но "суслик там есть, даже тогда, когда его не видно"! soldier
    1. Вольный Остров Звание
      Сегодня, 16:35
      В нашей стране подрывную деятельность против государства и народа ведет не народ, а "спящие" в белых воротниках, сидящие в госструктурах, Госдуме и прочих шарашкиных конторах. Это очевидно. Уже даже прямые указы Президента игнорируются😂😂😂😂аналогичная история была перед развалом Российской империи, когда "бояре" клали "скиптр" на указы Императора.
      1. rocket757 Звание
        Сегодня, 18:43
        Увы, наши реалии не самые благостные... так то капитализм, власть богатеев, а их интЭрЭсы далеко не всегда совпадают с тем, что необходимо для развития государства, да и общества в целом...
        Это прописные истины, доказанные временем и историей человечества!
    2. Aken Звание
      Сегодня, 16:43
      Не совершаеш ничего противоправного, чего тебе боятся!?

      А вдруг надумаешь? Надо предотвратить. Как минимум не дать сорганизоваться недовольным, если мысль такая посетит. А на кухне за стаканом минералки и перед телевизором, бухти сколько угодно. Для власти такой борец не опасен.
      1. Вадим С Звание
        Сегодня, 16:58
        Если задумаешь, первый шаг разрезать симку, мобилу в воду. Далее смена внешности для перемещений, везде оплата только наличкой. Это для начала уже давно есть пособия подобного рода и это не секрет. Если есть желание, все возможно
        1. Василенко Владимир Звание
          Сегодня, 17:02
          Цитата: Вадим С
          Далее смена внешности для перемещений

          смена пола?!
          1. Вадим С Звание
            Сегодня, 17:07
            Да я бы уже наверное и пол бы сменил, хоть жилось бы спокойнее!
            1. Василенко Владимир Звание
              Сегодня, 17:10
              Цитата: Вадим С
              Да я бы уже наверное и пол бы сменил

              ограничусь пока обоями в кабинете
        2. Aken Звание
          Сегодня, 17:05
          Оптимисты обещают, что номера купюр скоро будут на кассах считываться. И если купюру в банкомате получил Иванов, а расплатился ей Сидоров - обоих за цугундер.
          1. Василенко Владимир Звание
            Сегодня, 17:09
            Цитата: Aken
            Оптимисты обещают, что номера купюр скоро будут на кассах считываться

            ждем ошейников с взрывчаткой, если сидоров справил нужду в квартире ивановой, то ....
            1. Aken Звание
              Сегодня, 17:12
              Или не оправдал ожидания гражданки Ивановой... Жуткая картина.
              1. Василенко Владимир Звание
                Сегодня, 17:36
                Цитата: Aken
                Жуткая картина.

            2. solar Звание
              Сегодня, 18:59
              Вы бы не шутили так. За гражданку Иванову такой ошейник не наденут, но ведь могут найтись и другие поводы. Как говорится в одном анекдоте
              "Грех твой велик, сын мой, но идея хорошая!" :((...
          2. Вадим С Звание
            Сегодня, 17:09
            И на это есть вариант! Но должны быть очень доверенные люди, которые будут помогать и укрывать до лучших времён! А там... ничто, и, никто не вечен, однажды все это поменяется
      2. rocket757 Звание
        Сегодня, 18:53
        Надумаешь /не надумаешь, случится/не случится... с одной стороны, профилактические меры могут предотвратить неприятное, с другой стороны, профилактика это дело СЕРЬЁЗНОЕ и организацией данного процесса должны заниматся серьёзные, ответственные люди!
    3. Василенко Владимир Звание
      Сегодня, 16:56
      мне пофигу насчет того, что "товарищ маор" следит за тем, что я читаю, но вот платить за эту работу "товарищу майору" я не желаю категорически
      1. rocket757 Звание
        Сегодня, 18:56
        Смените гражданство и... будете платить за такую же работку какого ни будь "комисара/чиновника", как их там называют, не важно... ВЫ ВСЁ РАВНО БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ!
    4. VictorB Звание
      Сегодня, 17:10
      а в чем проблема то?

      Проблема в том что если ты
      Ведеш подрывную деятельность против государства
      , то заниматься тобой должен не Роскомнадзор, а МВД, ФСБ и Следственный комитет в пределах своей компетенции.
      1. rocket757 Звание
        Сегодня, 18:59
        Заниматся должен... а столь уж важно, кто из хранителей таким будет заниматся? Они все, как одна, "слуги государевы", инструмент контроля со стороны ПРАВЯЩИХ.
        Пример вокруг более чем много, а уж названий "необычных/не типичных", пруд пруди...
  4. МятныйПряник Звание
    Сегодня, 16:27
    Если говорят что, что-то не ведётся, значит это ведётся. Если говорят упорно, значит ведётся вдвойне или уже прорабатываются эти механизмы. laughing
  5. Tusv Звание
    Сегодня, 16:28
    Ну я таки Вас умоаляю. Не ну точно, Роскомнадзор не занимается сбором Айпишников, когда сама система так устроена. И уже так четверть века. Там все как на ладони. Кто, когда, откуда.
  6. Вольный Остров Звание
    Сегодня, 16:30
    Спокойно пользуюсь VPN для использования Телеги, при этом это не мешает мне пользоваться банковским приложением , госуслугами и даже "самый безопасный во вселенной мессенджер Мах" не перестаёт работать при включённом VPN (спокойно и без заиканий связываюсь с домом по видеосвязи). Для просмотра YouTube я VPN не использую, использую другие инструменты. Названия писать не буду, дабы не нарушать указов "царя Лимона" "сеньора Помидора" и остальных чиполлинизаторов. Я к тому , что жить можно. Несмотря на все усилия престарелых в различных госзапретах (РКН, МинЦифрв, Госдума и тд) по возвращению России в средневековье , жизнь идет, интернет работает 😂😂😂🤷
    1. bk316 Звание
      Сегодня, 16:34
      при этом это не мешает мне пользоваться банковским приложением , госуслугами и даже "

      Категорически не советую использовать VPN и финансово значимые приложения на одном и том же устройстве.
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Сегодня, 16:47
        Мой впн имеет функцию выбора приложений для использования их ЧЕРЕЗ впн, путём выставления "галочек" напротив нужных приложений. Другие приложения не используют впн и работают так же хорошо и без него.
        1. bk316 Звание
          Сегодня, 18:22
          путём выставления "галочек" напротив нужных приложений.

          Какой же вы наивный. С чего вы решили, что эти галочки делают то что на них написано.
      2. Василенко Владимир Звание
        Сегодня, 16:49
        купите кнопочный телефон и шапочку из фольги
        1. bk316 Звание
          Сегодня, 18:23
          купите кнопочный телефон и шапочку из фольги

          Зачем? У меня свой VPN сервер и клиент.
          Поясню, свой клиент - это значит я его САМ написал.
          Шапочка это для вас неграмотных юзеров, второй телефон для грамотных юзеров.
      3. A503 Звание
        Сегодня, 16:52
        Хорошо товарищ генерал, не будем! soldier
      4. VictorB Звание
        Сегодня, 17:36
        Категорически не советую использовать VPN и финансово значимые приложения на одном и том же устройстве

        Интересно почему не советуете, да еще и категорически?
        1. bk316 Звание
          Сегодня, 18:20
          Интересно почему не советуете, да еще и категорически?

          Потому что VPN клиент обязан иметь доступ к сетевой подсистеме, иначе он просто не будет работать, а значит вы не можете его ограничить в правах в этой подсистеме, а значит, он имеет возможность делать что угодно с сетевым трафиком ЛЮБОГО приложения ( В том числе и банковского) например пересылать кому-то ваши логины, пароли, коды подтверждения, закрытые и открытые ключи...
    2. Василенко Владимир Звание
      Сегодня, 16:51
      Цитата: Вольный Остров
      это не мешает мне пользоваться банковским приложением , госуслугами

      когда как, скорее от сервера зависит, иногда не работают из под впна
    3. Вадим С Звание
      Сегодня, 17:02
      Тоже самое всё и немного больше ;)
      Любые потрясения проходили, пройдут и эти!
  7. Василенко Владимир Звание
    Сегодня, 16:48
    уже бы как то договорились, что ли и врали в унисон!!!
    ну право слово не ловко как-то за них
  8. ximkim Звание
    Сегодня, 17:10
    Вообще, ловко у них получается - одна рука пугает NATOой , вторая рука вызывает гипоксию.
  9. Бенчик Звание
    Сегодня, 17:33
    Логика борьбы с пользователями мессенжеров с точки зрения ФСБ/КГБ мне непонятна. Это же лучшие места для выявления нелояльных людей в России. Лично моё мнение: это тупость (старость) руководства спец. органов, к моему сожалению.
  10. KCA Звание
    Сегодня, 18:01
    Новый вброс? У 99% пользователей динамический IP, следи, давай, ещё по MAC адресу, который роутер ценой за 5 копеек подменяет