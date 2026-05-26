ВСУ вынуждены менять логистику на Днепропетровщине из-за боёв за Покровское

В Днепропетровской области после потери контроля над селом Добропасово и после вхождения ВС РФ в бывший райцентр Покровское противник старается перегруппироваться.

Со стороны Днепропетровска и Павлограда в последние сутки в значительной степени изменился военный трафик и логистика в целом. Если ранее командование ВСУ бросало резервы на восток – в направлении утраченного Покровска (ДНР), чтобы там «намутить» очередной локальный «контрнаступ», то теперь часть личного состава направляется к пгт Покровское.



Проблема для противника в том, что дорога Павлоград-Васильковка-Покровское идёт по низменности. Соответственно, перемещение там военного, в том числе выдаваемого за гражданский, транспорта для ВСУ сопряжено со значительными рисками ударов с господствующих Терноватовских высот. Ранее эти высоты враг пытался отбить у наших бойцов, однако контроль ВС РФ над Терноватовскими высотами был сохранён. Соответственно, подъезд к Покровскому с северо-востока простреливается из различных систем вооружения.



В свою очередь противник пытается снизить нашу активность на Терноватовских высотах дальними ударами. Это уже испытание для наших войск. Сейчас на участке фронта, после прорыва на 10-11 км бойцов армии России, идёт дуэль-перестрелка – с тем, чтобы лишить друг друга огневого преимущества. Значительную поддержку могли бы оказать наши бомберы с ФАБ с УМПК. Однако для этого важно быть уверенными в подавлении фронтовой ПВО врага.
    ТермиНахТер
    Сегодня, 16:36
    Теперь все, что восточнее Покровки придется снабжать через Чаплино или через села, вокруг Покровки, но сельские дороги, пусть и с твердым покрытием - это совсем не то что трасса республиканского значения Запорожье - Донецк.
    Ирек
    Сегодня, 16:52
    Всё равно им кабздец , ничего уже не поможет.
    alexboguslavski
    Сегодня, 17:03
    Рыбарь пишет с утра про всё более угрожающую ситуацию с логистикой на юге Донбасса.

    ВСУ с начала мая нарастили удары по фурам и военным машинам, которые перевозят различные грузы в Херсонскую, Запорожскую области и Крым. Трасса находится вдоль моря в 90 км от ЛБС, но до неё достают без проблем.
    В Крыму уже возникли перебои с поставками некоторых товаров, топливо продают с ограничениями.

    Самое важное, что эти удары влияют на боеспособность ВС РФ на южных фронтах, а обстановка там и так тяжелая.
    Возле Каховского водохранилища противник серией контрударов почти добрался до Каменского, выбив наших из Степногорска и Плавней вдоль берега. Потеряны почти все территориальные приобретения с начала 2025 года. Существует огромный риск, что враг не остановится и будет наступать на следующий рубеж Каменское — Щербаки.

    Дроны ВСУ каждые 20-30 минут атакуют район Энергодара: бьют по Каменке-Днепровской, Водяному и самому Энергодару. Под ударом главным образом сотрудники ЗАЭС.

    Противник может попытаться пробраться к ЗАЭС через заросли камышей. Выбить его с атомной электростанции будет трудно, поскольку это объект, который не стоит подвергать авиаударам.
    Если ситуация обострится и противник прорвется до Щербаков восточнее, то нашему командованию придется спешно перебрасывать дополнительный силы в этот район. Сейчас трасса на Токмак и даже дальний Бердянск и Мариуполь - находится под ударами БПЛА ВСУ круглые сутки, логистика нарушена. От Орехова до Токмака 35 км, это критически мало.
    Противник нарастил удары "Хорнетами" сразу после майских праздников, распробовав дроны в конце апреля-начале мая. Он не дает нам передышки на выработку тактики противодействия. Пока вдоль трассы дежурят МОГи, но и по ним идут регулярные удары, игра в "кошки-мышки".


    Отрезок трассы от Мелитополя до Бердянска, до ЛБС почти 100 км. Американский дрон "Хорнет" атакует армейский грузовик, возможно белую фуру, но врезается в деревья. На этом участке трассы, как пишут с мест, уже более 10 сгоревших фур.