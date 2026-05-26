ВСУ вынуждены менять логистику на Днепропетровщине из-за боёв за Покровское
В Днепропетровской области после потери контроля над селом Добропасово и после вхождения ВС РФ в бывший райцентр Покровское противник старается перегруппироваться.
Со стороны Днепропетровска и Павлограда в последние сутки в значительной степени изменился военный трафик и логистика в целом. Если ранее командование ВСУ бросало резервы на восток – в направлении утраченного Покровска (ДНР), чтобы там «намутить» очередной локальный «контрнаступ», то теперь часть личного состава направляется к пгт Покровское.
Проблема для противника в том, что дорога Павлоград-Васильковка-Покровское идёт по низменности. Соответственно, перемещение там военного, в том числе выдаваемого за гражданский, транспорта для ВСУ сопряжено со значительными рисками ударов с господствующих Терноватовских высот. Ранее эти высоты враг пытался отбить у наших бойцов, однако контроль ВС РФ над Терноватовскими высотами был сохранён. Соответственно, подъезд к Покровскому с северо-востока простреливается из различных систем вооружения.
В свою очередь противник пытается снизить нашу активность на Терноватовских высотах дальними ударами. Это уже испытание для наших войск. Сейчас на участке фронта, после прорыва на 10-11 км бойцов армии России, идёт дуэль-перестрелка – с тем, чтобы лишить друг друга огневого преимущества. Значительную поддержку могли бы оказать наши бомберы с ФАБ с УМПК. Однако для этого важно быть уверенными в подавлении фронтовой ПВО врага.
