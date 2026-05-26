Шойгу: НАТО репетирует удары по России и Белоруссии

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что НАТО в настоящий момент проводит одновременно семь военных учений. И все они, без какого-либо камуфляжа, направлены против России и Белоруссии:



Вооруженные силы НАТО отрабатывают сценарии нанесения ударов по Союзному государству.

Заявление сделано в тот момент, когда натовские «манёвры» у западных границ Союзного государства стали привычным фоном. Однако Шойгу обратил внимание не на количество, а на качество: альянс, по его данным, репетирует не «оборону Прибалтики», а именно наступательные действия, вплоть до ударов по территории РФ и РБ.

Ранее посол МИД Артем Булатов сообщал, что на учениях отрабатывается изоляция Калининградской области, а замминистра Александр Грушко – что коалиции сил репетируют захват российского региона.

Шойгу назвал страны НАТО впавшими в реваншистский и милитаристский угар. И подчеркнул, что эта деятельность представляет прямую угрозу не только для Союзного государства, но и для стран ОДКБ.

Москва и Минск, в свою очередь, реагируют на эти вызовы асимметрично: разместили ядерное оружие в Белоруссии, проводят собственные учения, совершенствуют Единую региональную систему ПВО.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:51
    Они каждые сто лет "репппппитируют" , а потом получают по зубам и расползаются по норам.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 16:59
      Исторический факт не возможно оспорить. Но война до победы должна стать отечественной.
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 17:26
      Одного не могу понять почему руководство нашей страны - кем бы оно не было царским, большевистским или капиталистическим - не усваивает этот урок после каждого раза. request
      1. Себенза Звание
        Себенза
        -2
        Сегодня, 17:57
        Ну почему же, не дурнее нас и более осведомленные. Только оттягивать до последнего можно по разному. Большевики готовились к глобальному противостоянию.
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 19:46
          И в чём же их пример так Вам пришёлся по душе?
  2. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +8
    Сегодня, 16:55
    Шайгу теперь всего лишь секретарь, его дело за пирожками бегать и кофе приносить. Кому интересны его заявления ? Он уже отзаявлялся. Лучше бы не высовывался. Спрятали его куда по дальше, вот пускай сидит там тише воды, ниже травы и носа не кажет. Нет ему ни оправдания, ни прощения, ни доверия , лучше бы не напоминал о себе
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +2
      Сегодня, 16:58
      После его заявления, что "в любой точке России небезопасно", - я в тревоге! belay
    2. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +3
      Сегодня, 17:17
      "Геостратег" такими кадрами не разбрасывается!
    3. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 18:22
      Цитата: Вольный Остров
      его дело

      На черной скамье, на скамье подсудимых ему место. Что за неприкасаемый? Вся страна понимает, что его замы были с ним в связке. Все понимают, кто прямой виновник проблем Минобороны.
      1. Горизонт
        Горизонт
        -1
        Сегодня, 19:15
        Так он говрят друг любителя красных линий... Такого как в отставку отправишь? Слишком ценный кадр!
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 16:55
    Они не репетируют, а ждут отмашку с болот.
  4. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +7
    Сегодня, 16:58
    Позор тувинского народа.Ты всё сделал ,что бы они безбоязненно проводили свои игрища.Заткнись и не высовывайся.Россия тебя не простит
    1. Горизонт
      Горизонт
      -1
      Сегодня, 19:24
      Ерунду не пишите! Чхать они все хотели на прощение народа.
  5. Tusv Звание
    Tusv
    -1
    Сегодня, 17:04
    Ну я всегда говорю РВСН. На США наехать проблематично, Потому Ехайте своими ракетами в Клайпеду. . Абсолютно безопасно и конкурент на Балтике уничтожен
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      -1
      Сегодня, 17:22
      Латвия уже проводит учения с французскими эскадрильями- носителями ядерного оружия. Так, для информации.
    2. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 18:16
      Клайпеда не под ударами РВСН. Клайпеде достаточно Искандера сухопутных войск и ракет ВКС. Не знаю, в какой род войск включат Орешник. В неядерном варианте - это для "стратегов" лажа. И впечатлен его применением разве наш Верховный. Хорошо, своему народу продемонстрируйте наконец, результат удара Орешником. Продемонстрируйте результат на полигоне, раз не предъявляете спутниковые и др. снимки боевого применения. А то противник, западные эксперты владеют результатами, а нам только предъявляют восторженные рассказы о чудо-оружии, которого все боятся, но в итоге, не боятся. Поговорите со своим народом наконец!
  6. Томск123 Звание
    Томск123
    +1
    Сегодня, 17:10
    А какой дегенерат это допустил?
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +3
      Сегодня, 17:26
      Цитата: Томск123
      А какой дегенерат это допустил?

      Риторический вопрос.
  7. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 17:14
    Это результат танковых биатлонов, "жестов доброй воли", "красных линий" и "выражений озабоченности".
  8. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -2
    Сегодня, 17:19
    Хорошо бы нам заручиться поддержкой Китая, в случае начала войны с Европой. Если это удастся, то Европа сдаст назад и утрется. Вопрос архиважный. Вот где нужно дипломатам и не только им работать, а не тратить зря время на переговоры с США и Ко.
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Сегодня, 17:54
      Китай нам только посочувствует и будет дальше торговать, а то и кусок от нашей страны оттяпать не прочь. Быстрее Северная корея поможет- так думаю....
  9. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    0
    Сегодня, 17:26
    Видимо, всё, на что способны никчёмные деятели- это заниматься констатациями. Еще и Волга впадает в Каспийское море.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 17:59
      Вы будете удивлены, но Волга впадает в Каму и дальше Кама впадает в Каспийское море. Впрочем если быть последовательным. то ещё раньше Волга впадает в Оку.
      Впрочем всё дело в привычке. если принято считать. что в нулевые закончились девяностые и в России начался мир и благоденствие. То будем считать, как привычно.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 18:23
        Первое - верно, второе - нет. Два критерия:
        - какая из рек более полноводна;
        - какая из них не меняет русло.
        Аналогичная ситуация Ангара-Енисей, но приняли вопреки очевидному.
  10. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 17:34
    Красиво плывёт эта группа под полосатым купальником! Рой дронов? no Не, они не слышали, за 4 года БД под боком. fool
  11. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -1
    Сегодня, 17:38
    хочется надеется , что хоть в польше деток и коттеджей так называемых россиян нет
  12. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 18:17
    Любое упоминание фамилии бывшего министра обороны ничего кроме отвращения не вызывает...
  13. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 19:54
    Ну этотого вообще бы не распечатывали.Захерил армию со своими продажными замами и снова вылез из за кулис