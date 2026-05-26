Шойгу: НАТО репетирует удары по России и Белоруссии
3 73828
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что НАТО в настоящий момент проводит одновременно семь военных учений. И все они, без какого-либо камуфляжа, направлены против России и Белоруссии:
Вооруженные силы НАТО отрабатывают сценарии нанесения ударов по Союзному государству.
Заявление сделано в тот момент, когда натовские «манёвры» у западных границ Союзного государства стали привычным фоном. Однако Шойгу обратил внимание не на количество, а на качество: альянс, по его данным, репетирует не «оборону Прибалтики», а именно наступательные действия, вплоть до ударов по территории РФ и РБ.
Ранее посол МИД Артем Булатов сообщал, что на учениях отрабатывается изоляция Калининградской области, а замминистра Александр Грушко – что коалиции сил репетируют захват российского региона.
Шойгу назвал страны НАТО впавшими в реваншистский и милитаристский угар. И подчеркнул, что эта деятельность представляет прямую угрозу не только для Союзного государства, но и для стран ОДКБ.
Москва и Минск, в свою очередь, реагируют на эти вызовы асимметрично: разместили ядерное оружие в Белоруссии, проводят собственные учения, совершенствуют Единую региональную систему ПВО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация