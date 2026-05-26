Поддержка уже не та: ряд стран покинул коалицию, закупающую снаряды для Киева
Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины начинает потихоньку загибаться, все меньше стран вносят деньги на боеприпасы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление чешского президента Петра Павла.
То, что Европа устала от Украины и Зеленского, сообщалось уже не один раз, а лучшим подтверждением этому стало уменьшение финансирования бандеровского режима. Все больше стран отказываются отдавать свои деньги на хотелки «нелегитимного». Коснулось это и программы PURL по закупке американского оружия, в рамках которой Зеленский мечтал получать по миллиарду долларов ежемесячно, и вот добралось до чешской инициативы по артиллерийским снарядам.
Как отметил Петр Павел, на сегодняшний день из коалиции, которая закупала артиллерийские снаряды для Киева, вышла половина стран. Если в прошлом году их было восемнадцать, то в этом осталось девять. И не исключено, что в скором времени еще кто-нибудь решит, что деньги могут пригодиться для своей страны, а не для чужой. Поэтому и недополучают ВСУ снаряды.
Трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим.
Но вот назвать покинувшие коалицию страны в Праге отказались. Возможно, что причиной стало обсуждение возможного отказа от данной инициативы и самих чехов.
