Поддержка уже не та: ряд стран покинул коалицию, закупающую снаряды для Киева

Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины начинает потихоньку загибаться, все меньше стран вносят деньги на боеприпасы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление чешского президента Петра Павла.

То, что Европа устала от Украины и Зеленского, сообщалось уже не один раз, а лучшим подтверждением этому стало уменьшение финансирования бандеровского режима. Все больше стран отказываются отдавать свои деньги на хотелки «нелегитимного». Коснулось это и программы PURL по закупке американского оружия, в рамках которой Зеленский мечтал получать по миллиарду долларов ежемесячно, и вот добралось до чешской инициативы по артиллерийским снарядам.



Как отметил Петр Павел, на сегодняшний день из коалиции, которая закупала артиллерийские снаряды для Киева, вышла половина стран. Если в прошлом году их было восемнадцать, то в этом осталось девять. И не исключено, что в скором времени еще кто-нибудь решит, что деньги могут пригодиться для своей страны, а не для чужой. Поэтому и недополучают ВСУ снаряды.

Трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим.

Но вот назвать покинувшие коалицию страны в Праге отказались. Возможно, что причиной стало обсуждение возможного отказа от данной инициативы и самих чехов.
    Aken
    -1
    Сегодня, 17:21
    Снаряды уже особо и не нужны. Дроны успешно заменяют ствольную артиллерию.
    А вот планируемые 3 миллиона дронов - это уже серьёзно.
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 17:33
      Посмотрите статистику, артиллерия по прежнему работает. Потому, что никакой ФВП не донесет до противника, осколочно - фугасный весом 50 кг. на расстояние 50 км. А проблема в том, что с экономикой в гейропах не очень хорошо. Все кто кричали о поддержке дружно заблокировали 0,25 % от своего ВВП)))
        Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 17:43
        Там не с экономикой плохо, там кирдык какое недоверие нынешним правительствам. И эти же правительства, партии, выводят на сцену новых людей, со скепсисом и заморозкой помощи. Типа старые члены и за помощь вроде, но новые члены говорят низя 🤣 а так то, одни и те же люди 😑
        topol717
        +1
        Сегодня, 18:11
        Цитата: ТермиНахТер
        Потому, что никакой ФВП не донесет до противника, осколочно - фугасный весом 50 кг. на расстояние 50 км.
        А надо ли? вот например "Хорнет" стоит меньше 5 000 баксов, летит на 150 км и там сам находит и уничтожает фуры и военную технику. Артиллерия даже не доедет на такое расстояние.
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 18:14
          Скоки - скоки стоит "хорнет"?)))
            topol717
            +2
            Сегодня, 18:19
            Говорят меньше 5К баксов. Ну а что вы хотите от примитивного самолетика с размахом крыла 1 метр и массой боеголовки в 4кг?
              ТермиНахТер
              +1
              Сегодня, 19:32
              Там только одной электроники больше чем на 5 килобаксов, не говоря об остальном. Зайдите на профильные ТГ, типа "Оператор БПЛА" там разбирают и стоимость, и ТТХ, и насколько одно соответствует другому.
      кредо
      +2
      Сегодня, 17:41
      Снаряды уже особо и не нужны...

      Снаряды конечно же нужны и на будущее пригодятся всегда, но вопрос в данном случае ни в этом.
      Просто для чешского ВПК это производство, как и в годы Второй мировой войны, является хорошим подспорьем в плане дальнейшего существования, а снижение финансирования заставляет беспокоится о будущей сытой жизни, вот поэтому и заскулил ПП. soldier
    rytik32
    +2
    Сегодня, 17:22
    Интерес к войне падает. Вместе с ним - и финансирование. Поэтому бандеровцы цепляются за любой повод, что эскалировать конфликт. Только так они могу раскачать союзников на новый "дай".
      Aken
      -1
      Сегодня, 17:22
      Лишние снаряды можно продать в Африку.
        Joker62
        +3
        Сегодня, 17:36
        Цитата: Aken
        Лишние снаряды можно продать в Африку.

        И обязательно в себе карман с двойной-тройной наценки на снаряды...
        И так ясно, что бандеровцы конкретно обувают лохов из ЕС.
        topol717
        +1
        Сегодня, 18:12
        Цитата: Aken
        Лишние снаряды можно продать в Африку.
        Откуда в Африке деньги на снаряды? Тем более по цене 6 000 ойро за один 155мм.
          Strelok1976
          0
          Сегодня, 19:11
          Алмазы, уран, и далее по списку...
      solar
      -1
      Сегодня, 18:17
      Интерес к войне падает. Вместе с ним - и финансирование.

      Вообще-то наоборот. Только недавно дали 90 млрд, потом еще собирают в Европе.
    Tusv
    0
    Сегодня, 17:34
    Ну господа европейские буржуи. Ваши санкции это перевод производства из вашей юрисдикции в Китай и в США. Про США все понятно: Коза стоит полушку, но перевоз за мильон. А Китаю своих мощностей не хватает и на освобожденных заводах от всякого Лиха (типа Форда, Рено и иже с ними) передает западные технологии уже на Наш автопром. Типа уход от санкций.
    Вот такой вот круговорот санкций в природе
      vitaliy20091959
      0
      Сегодня, 17:45
      где то согласен с вами , но наши денежки уходят в китай , как до этого уходили в европу , результат - как рф была в заднице ,так и осталась ,а "импортозамещение" это стекла для авто -круто
        Irokez
        0
        Сегодня, 18:00
        Цитата: vitaliy20091959
        результат - как рф была в заднице ,так и осталась

        Ну зачем же Вы так с горячя и не подумавши. Импортозамещение идёт как идёт ни хорошо, ни плохо, а так как может на сегодняшний день. Ведь и первокласнику понятно, что за 1, 2 или 3 года и даже 5 лет всего, что нам поставляли из за бугра не сможем освоить тем более под санкциями и с ведением СВО (да и кто такое сможет - никто). Зачем же Вы такую крайнюю предъяву заявляете. Смотрите реально на происходящее, а не так как Вам хочется накинуть лишь бы негатив.
    Earl
    +1
    Сегодня, 18:10
    Похоже, что нынче в Чехии только президент ПеПа продолжает испытывать необъяснимую симпатию к криворожскому нарику. Ранее ПеПа, словно флюгер, держал нос по ветру, а тут от чего-то забуксовал.
    solar
    0
    Сегодня, 18:23
    Снаряды применяются все меньше, основной упор в войне идет на дроны.

    Снаряды применяются все меньше, основной упор в войне идет на дроны.
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:00
    Цитата: Aken
    Снаряды уже особо и не нужны. Дроны успешно заменяют ствольную артиллерию

    Выстрел из 155-мм гаубицы стоит от трёх до пяти тысяч долларов, а дрон от 20 тысяч. Разница есть?