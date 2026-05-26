Пресса Италии: удар ВСУ по колледжу в Старобельске был нанесён оружием ЕС
Итальянская пресса пишет, что Евросоюз продолжает упорно молчать о недавней террористической атаке ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, потому что он был нанесен вооружениями, поставленными Киеву европейскими «союзниками».
Как пишет газета il Fatto Quotidiano, в то время как США, похоже, надолго завязли в конфликте с Ираном, оставшаяся без американской поддержки Европа мечется без всякой логики — по четным дням вводит санкции против Москвы и создает «трибуналы» против российского руководства, а по нечетным говорит с Кремлем и покупает у него газ. В то же время украинский кризис все больше выходит из-под контроля. Украинские власти, раздираемые многочисленными коррупционными скандалами, уже не знают, как набирать людей, чтобы восполнять внушительные потери ВСУ.
Издание отмечает, что в попытках остановить или хотя бы ненадолго задержать наступление российской армии, ВСУ атакуют ракетами и дронами сугубо гражданские объекты в России. Один из таких ударов был нанесен по общежитию колледжа в Старобельске. Когда же после этого ожидаемо последовал ответ Москвы, Зеленский изображает отчаяние, обвиняя союзников и требуя увеличить западное финансирование ВСУ. В свою очередь, Евросоюз, как обычно, промолчал об ударе по колледжу — в том числе потому, что, вероятнее всего, он был нанесен европейским оружием.
Между тем, по словам представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, Евросоюз вызвал российского представителя при ЕС и потребовал Москву «прекратить обстрелы мирного населения», полностью прекратить боевые действия и начать «конструктивные переговоры» с Киевом. При этом в Брюсселе до сих пор не прокомментировали удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, где погибли студенты и десятки людей получили ранения. Вместо этого европейские структуры не преминули резко осудить российские удары возмездия по военным целям на Украине.
