Пресса Италии: удар ВСУ по колледжу в Старобельске был нанесён оружием ЕС

Итальянская пресса пишет, что Евросоюз продолжает упорно молчать о недавней террористической атаке ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, потому что он был нанесен вооружениями, поставленными Киеву европейскими «союзниками».

Как пишет газета il Fatto Quotidiano, в то время как США, похоже, надолго завязли в конфликте с Ираном, оставшаяся без американской поддержки Европа мечется без всякой логики — по четным дням вводит санкции против Москвы и создает «трибуналы» против российского руководства, а по нечетным говорит с Кремлем и покупает у него газ. В то же время украинский кризис все больше выходит из-под контроля. Украинские власти, раздираемые многочисленными коррупционными скандалами, уже не знают, как набирать людей, чтобы восполнять внушительные потери ВСУ.



Издание отмечает, что в попытках остановить или хотя бы ненадолго задержать наступление российской армии, ВСУ атакуют ракетами и дронами сугубо гражданские объекты в России. Один из таких ударов был нанесен по общежитию колледжа в Старобельске. Когда же после этого ожидаемо последовал ответ Москвы, Зеленский изображает отчаяние, обвиняя союзников и требуя увеличить западное финансирование ВСУ. В свою очередь, Евросоюз, как обычно, промолчал об ударе по колледжу — в том числе потому, что, вероятнее всего, он был нанесен европейским оружием.

Между тем, по словам представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, Евросоюз вызвал российского представителя при ЕС и потребовал Москву «прекратить обстрелы мирного населения», полностью прекратить боевые действия и начать «конструктивные переговоры» с Киевом. При этом в Брюсселе до сих пор не прокомментировали удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, где погибли студенты и десятки людей получили ранения. Вместо этого европейские структуры не преминули резко осудить российские удары возмездия по военным целям на Украине.
  razved — Сегодня, 18:05
    Сегодня, 18:05
    Макаронники прозрели или просто самые смелые?
    faiver — Сегодня, 18:14
      Сегодня, 18:14
      не, у итальянцев всегда были проблемы с дисциплиной..... bully
    Андрей Николаев_4 — Сегодня, 19:12
      Сегодня, 19:12
      Да там газетенка какая то мелкая
    solar — Сегодня, 19:39
      Сегодня, 19:39
      Макаронники прозрели...

      Нет, просто на ВО умеют выбрать нужный источник...
  rocket757 — Сегодня, 18:26
    Сегодня, 18:26
    "прозреть" могут только те, у кого совсем фигово станет...
    Ничего нового, ничего неожиданного...
  Strelok1976 — Сегодня, 19:07
    Сегодня, 19:07
    А кого у нас в РФ должно интересовать мнение из Европы на то, как, когда, куда и в каком количестве ВС РФ применило или будет применять средства поражения?
  Jsem_CZEKO68 — Сегодня, 19:16
    Сегодня, 19:16
    A takto my si v té Evropě pořád žijeme.., ve lži!
    Jsem_CZEKO68 — Сегодня, 19:16
      Сегодня, 19:16
      И вот так мы до сих пор живем в Европе... во лжи!