Германия вызвала посла России из-за совета дипломатам покинуть Киев
Если несколько стран Европы просто объявили, что не будут эвакуировать своих дипломатов из Киева в знак «солидарности» с Украиной, то Германия пошла еще дальше. Немецкий МИД вызвал российского посла, чтобы выразить Москве протест. Об этом сообщает немецкое внешнеполитическое ведомство в одной из запрещенных в России соцсетей.
Немецким дипломатам не понравился совет российского МИДа о необходимости покинуть Киев. В связи с этим российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в германское министерство иностранных дел, где высказали ему свой протест и заявили, что «не дадут себя запугать», а «мощная поддержка» Украины будет продолжена.
Сегодня мы вызвали российского посла. Мы ясно дали понять России: нас не запугать угрозами, и мы продолжим решительно поддерживать Украину.
Кстати, наши дипломаты к этим европейским спектаклям относятся вполне спокойно, мол, мы вас предупредили, а дальше хоть трава не расти. Это сугубо личное дело каждого. Хочешь сидеть в Киеве под ударами российских ракет — сиди, никто не запрещает. Но потом не нужно ни в чем обвинять Москву.
Ну а немцы со своей антироссийской позицией сегодня переплюнули всех. Видимо, заразились от Зеленского.
