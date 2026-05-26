Мэр Ивано-Франковска: В ближайшее время по городу может быть нанесён мощный удар

2 671 19
Мэр Ивано-Франковска: В ближайшее время по городу может быть нанесён мощный удар

26 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в ближайшее время по городу и области армия России, вероятно, нанесёт массированный удар. Об этом он сообщил в своём канале, призвав жителей быть готовыми к воздушным тревогам.

Это уже не первое подобное предупреждение. В первой декаде мая Марцинкив также говорил о высокой угрозе массированной атаки в ближайшие на тот момент дни, однако тогда существенного удара по региону не последовало.



Ивано-Франковская область имеет стратегическое значение. Через неё проходит крупный трафик военных грузов из стран НАТО. В регионе расположены несколько важных военных объектов, включая аэродромы (в частности, Ивано-Франковский международный аэропорт, используемый как военная авиабаза с базированием тактической авиации).

Эксперты отмечают, что подобные заявления мэра отражают общую напряжённость на западной Украине, где сосредоточены логистические пути поставок вооружений. В предыдущих атаках объекты в регионе уже подвергались ударам, однако к значительному снижению военного потенциала Украины это не привело.

Напомним, что ранее Сергей Лавров позвонил Марко Рубио и предупредил того о необходимости эвакуировать американских дипломатов из Киева в связи с возможным нанесением массированного удара по военным и административным объектам. Предупреждения получили и посольства стран ЕС на Украине. При этом в Брюсселе заявили, что своих дипломатов из украинской столицы эвакуировать не собираются. Пока явно не торопится проводить эвакуацию своего посольства и Госдепартамент США.


19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SAG Звание
    SAG
    +7
    Сегодня, 18:09
    Взорвать весь этот хутор!
  2. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    +3
    Сегодня, 18:10
    Раз не покидают значит будут жить бомбоубежищах или метро с крысами в обнимку. Скорей бы...
  3. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 18:17
    Ну так ща они заявят что по кому то будет мощный удар. И кто то точно угадает.
  4. VladislavZ Звание
    VladislavZ
    -1
    Сегодня, 18:25
    Да щас! Можно подумать Фаберже в кремле каменеют. Блажен наивный и наивен блаженный.
    1. VladislavZ Звание
      VladislavZ
      0
      Сегодня, 18:33
      Кремлины не на что не решаться, пока не закачается трон. Это очевидно.
      1. VladislavZ Звание
        VladislavZ
        0
        Сегодня, 18:35
        Зато , потом, делить пирог впишутся все. Потом уже не за горами. Это знают все...
  5. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    0
    Сегодня, 18:31
    Правильно, бандеровцы должны трястись от страха.
  6. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 18:37
    Все их треп и есть треп,надо просто бахнуть,и бахнуть не абы где а реально,попадем не попадем в их дипмиссии не важно,но утром или после атаки шелест тапок этих псевдодемократов шуршать так что поезда не надо ,рванут как крысы скуля, а хлопчики будут цепляться за их штаны(ну возьмите меня),а реально в первую очередь вынести их вокзал куда они приезжают,ну и СБУ,а там раду и места проживания этих бесов
  7. VladislavZ Звание
    VladislavZ
    -1
    Сегодня, 18:37
    Придет шойгу или кадырка - я в партизаны. Ненавижу...
    1. VladislavZ Звание
      VladislavZ
      -1
      Сегодня, 18:47
      Там адамчику на анал еще медаль не навесили? А почему? Кадыркин теряет хватку! Хочет застраховать своего отбрызга медальками когда на трон сядет другой папик. Типа, медальками прикроет. Жалкое отребье предателей!
      1. VladislavZ Звание
        VladislavZ
        -1
        Сегодня, 18:50
        Дважды предателей. Учитывая что в первый раз предал Россию, во второй раз ичкерию. И сам понтился на камеру, что убил первого русского в 16. Эту мразоту разве судили?
        1. VladislavZ Звание
          VladislavZ
          -1
          Сегодня, 18:52
          Кто эту мразотину простил? Русский народ? НЕТ!! Путин - да...
          1. VladislavZ Звание
            VladislavZ
            0
            Сегодня, 18:53
            История пишется победителями, а не лизунами кисок.
  8. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    -2
    Сегодня, 18:42
    На Марцинкив от устата , на господ в ушите, та да го чуе, да му сбъдне желанието.
    1. VladislavZ Звание
      VladislavZ
      -2
      Сегодня, 19:03
      Это дебильный прикол или в мясину? Вы надеятесь что эту хрень кто то переводить будет, чтобы понять? Валите на хохлосайты, там вам будут рады.
    2. VladislavZ Звание
      VladislavZ
      -1
      Сегодня, 19:36
      Хохлячка, что забыла здесь со своей псевдославянской мовой?
      1. VladislavZ Звание
        VladislavZ
        0
        Сегодня, 19:42
        Лучше иди на трассу. Там у вас лучше получается торговля кисками. Плавали, имели, знаем о чем речь. Это ваше ВСЁ! Ну или самое главное.шлюшек из под куева кишит около Москвы.
  9. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    -1
    Сегодня, 18:47
    "Очень взволнован", "не могу передать словами эмоции"... Мы же культурные люди и не материмся, правда? Доколе эти логистические центры будут стоять не то что не разрушенными, но и не повреждёнными ни разу?
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:54
    Цитата: SAG
    Взорвать весь этот хутор!
    И для полной гарантии засыпать хлоркой wink