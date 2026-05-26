Мэр Ивано-Франковска: В ближайшее время по городу может быть нанесён мощный удар
26 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в ближайшее время по городу и области армия России, вероятно, нанесёт массированный удар. Об этом он сообщил в своём канале, призвав жителей быть готовыми к воздушным тревогам.
Это уже не первое подобное предупреждение. В первой декаде мая Марцинкив также говорил о высокой угрозе массированной атаки в ближайшие на тот момент дни, однако тогда существенного удара по региону не последовало.
Ивано-Франковская область имеет стратегическое значение. Через неё проходит крупный трафик военных грузов из стран НАТО. В регионе расположены несколько важных военных объектов, включая аэродромы (в частности, Ивано-Франковский международный аэропорт, используемый как военная авиабаза с базированием тактической авиации).
Эксперты отмечают, что подобные заявления мэра отражают общую напряжённость на западной Украине, где сосредоточены логистические пути поставок вооружений. В предыдущих атаках объекты в регионе уже подвергались ударам, однако к значительному снижению военного потенциала Украины это не привело.
Напомним, что ранее Сергей Лавров позвонил Марко Рубио и предупредил того о необходимости эвакуировать американских дипломатов из Киева в связи с возможным нанесением массированного удара по военным и административным объектам. Предупреждения получили и посольства стран ЕС на Украине. При этом в Брюсселе заявили, что своих дипломатов из украинской столицы эвакуировать не собираются. Пока явно не торопится проводить эвакуацию своего посольства и Госдепартамент США.
