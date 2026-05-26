Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе

Вашингтон уведомил европейских союзников по НАТО о планах кардинального сокращения своего военного присутствия в рамках Альянса. По данным немецкой прессы, на закрытом совещании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе советник главы Пентагона Александр Велез-Грин буквально шокировал присутствующих масштабом задуманного. Европейцам было предложено в экстренном порядке закрыть образующийся разрыв в финансировании обороноспособности.

Суть американского демарша сводится к перекладыванию расходов по «защите Европы» на плечи самих европейцев. По новому плану, США круто урежут число стратегических бомбардировщиков, доступных объединённым силам, а долю истребительной авиации сократят сразу на треть. Кроме того, Пентагон планирует заметно уменьшить количество дронов, самолётов-заправщиков, военных кораблей и полностью перестанет предоставлять в распоряжение НАТО собственные подводные лодки. При этом ядерное сдерживание за океаном, как заявляется, решено сохранить.

Примечателен контекст этого решения. Оно последовало после того, как крупнейшие европейские страны блока (включая Германию, Испанию, Италию и Францию) по сути отказались поддержать США в военной операции против Ирана, в рамках которой администрация Трампа была вынуждена самостоятельно наносить удары. Европейцы тогда заявили, что конфликт на Ближнем Востоке - это «не их война». Похоже, теперь Вашингтон решил, что защита самой Европы - тоже не его война, требуя от союзников либо большей самостоятельности, либо финансовой компенсации.
  rocket757
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:30
    С точки зрения того, что на безопасность гейропы никто не посягает изне, по крайне мере, то и верещать по этому поводу незачем...
    Вопрос... а они сами желают нарваться на того, кто им по рогам надавить может?
    Дядя Сэм не шибко то рвётся их защищать/прикрывать, по крайне мере сейчас... а вот что случится потом, время покажет... soldier
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:45
      rocket757 hi ,этому "дяде" нужны бабки и таким Макаром он хочет простимулировать правильное на его взгляд баблоотделение) у Брюсселя. А Иш сколько Киеву выделяют, всё должно идти в Вашингтон и точка.
      rocket757
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:08
        Все правильно... полосатикам нужны бабки, ресурсы, абсолютное подчинение... иначе свои проблемы они не смогут решить!
        Ропот 55
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 19:40
          rocket757,плюс Трампу нужны "победы" осень не за горами а у него в активе как у политика и президента только Мадуро,а вот если он "мустанга" по кличке Е.С. обкатает да в стойло поставит а ещё лучше сделает из него тягловую лошадь такому "ковбою" можно и золотые шпоры нацепить.
          rocket757
            rocket757
            0
            Сегодня, 19:50
            Трамп может само назначить себя победителем, но... большая куча реальных проблем никуда, сама по себе, не денется...
            Не так уж много тех же американцев, готова ему аплодировать и все простить, за какой то "бульбулятор" и прочие "победы", в которых кроме пустых самовосхвалений сути, реальной, никакой и нет. soldier
  solar
    solar
    0
    Сегодня, 18:30
    Так себе новость. Приведет к росту военных расходов в Европе :((...
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:47
      solar hi ,была недавно новость что Трамп выводит войска из Германии,а потом выяснилось что из Германии то он выводит а вот Польше наоборот обещал докинуть ,вот и получается что там убавил а у нас под боком прибавил(по крайней мере на словах). Так что посмотрим куда эти борта перекинут
      solar
        solar
        +1
        Сегодня, 19:06
        Даже если Трамп выведет американскую авиацию из Европы, она никуда не денется от этого, останется в НАТО. А вот в Европе на такой вывод отреагируют увеличением закупок вооружений, в том числе авиации, для своих армий. Мало того что поляки вооружаются, как не в себя, так еще и остальные за ними потянутся с подачи Трампа:((...
  AK-1945
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:43
    Для нас от этого не горячо, не холодно.
  лесничий
    лесничий
    0
    Сегодня, 18:46
    Вот тебе бабушка и Юрьев День! Теперь посмотрим как гейропа дергаться будет. Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны.
    Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:42
      лесничий hi ,а чего им дёргаться то? Кто конкретно угрожает Е.С. в военном плане????
  lubesky
    lubesky
    0
    Сегодня, 18:59
    Исламизация гейропы не за горами, учитывая милитаризацию ЕС, янкесам самим бы в будущем за лужей отсидеться или отмахаться - там уж как получится! wassat
    Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:43
      lubesky hi ,если выйдет так как вы написали нам будет сложнее чем штатам,у тех хоть океан есть.
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 19:04
    Скажу крамольное : эвропейцы на примере арабов поняли,янки так себе "защитники".....ну,поплачут для приличия,и всё таки что то сделают взамен...хотя привычки менять трудно.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:54
    Цитата: rocket757
    Трамп может само назначить себя победителем
    Он таковым себя назначил ещё два месяца назад wink