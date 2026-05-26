Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе
1 20515
Вашингтон уведомил европейских союзников по НАТО о планах кардинального сокращения своего военного присутствия в рамках Альянса. По данным немецкой прессы, на закрытом совещании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе советник главы Пентагона Александр Велез-Грин буквально шокировал присутствующих масштабом задуманного. Европейцам было предложено в экстренном порядке закрыть образующийся разрыв в финансировании обороноспособности.
Суть американского демарша сводится к перекладыванию расходов по «защите Европы» на плечи самих европейцев. По новому плану, США круто урежут число стратегических бомбардировщиков, доступных объединённым силам, а долю истребительной авиации сократят сразу на треть. Кроме того, Пентагон планирует заметно уменьшить количество дронов, самолётов-заправщиков, военных кораблей и полностью перестанет предоставлять в распоряжение НАТО собственные подводные лодки. При этом ядерное сдерживание за океаном, как заявляется, решено сохранить.
Примечателен контекст этого решения. Оно последовало после того, как крупнейшие европейские страны блока (включая Германию, Испанию, Италию и Францию) по сути отказались поддержать США в военной операции против Ирана, в рамках которой администрация Трампа была вынуждена самостоятельно наносить удары. Европейцы тогда заявили, что конфликт на Ближнем Востоке - это «не их война». Похоже, теперь Вашингтон решил, что защита самой Европы - тоже не его война, требуя от союзников либо большей самостоятельности, либо финансовой компенсации.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация