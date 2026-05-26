Ожидания Киева не оправдались, США не сделали заявлений после звонка Лаврова

2 253 12
Ожидания Киева не оправдались, США не сделали заявлений после звонка Лаврова

Соединенные Штаты окончательно переметнулись на сторону России, пишет украинская пресса. Такой вывод она делает после того, как Лавров предупредил Рубио об ударах по Киеву.

США приняли к сведению заявление Москвы об ударах по украинской столице, и на этом всё. Теперь в Киеве в недоумении: а где все те заявления, которые на Украине привыкли слышать от американцев? Всё, что сказал Рубио, — это затяжная война может привести к эскалации и США готовы вернуться в переговоры, когда такая возможность появится. Не прозвучало ни одного осуждения российских ударов, да слов о поддержке тоже не было.



В общем, бандеровский режим ожидал, что США осудят планы России наносить удары по Киеву. Кроме того, объявят о поставках зенитных ракет к ЗРК Patriot, которых так не хватает Киеву для перехвата баллистических ракет.

Не было осуждения намерений РФ наносить удары по Киеву. И не было обещаний поставить Украине ракеты Patriot, нехватка которых не позволяет сбивать в достаточном количестве баллистические ракеты.

На сегодняшний день одна Европа поддерживает Зеленского, но только на словах. Поставить ракеты-перехватчики она не в состоянии. Между тем в Воздушных силах ВСУ прямо признают, что отражать атаки на Киев будет нечем.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:36
    У полосатиков свои дела и проблемы... кукуевские, для них, дело десятое, если не дальше по списку...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -1
      Сегодня, 19:03
      Поставить ракеты-перехватчики она не в состоянии. Между тем в Воздушных силах ВСУ прямо признают, что отражать атаки на Киев будет нечем.

      Как так? А дед Панас с берданкой, а бабки с банками огурцов и помидоров? lol
      Но с другой строны, эти шапкозакидательные наши сообщения приводят к недооценке врага и последующей ситуации. Вот сделали всего лишь один массированный удар по скакуасам, загордились и расслабились. Уже сколько раз мы наступали на эти грабли, yes
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 19:11
        Недооценивать противника ОПАСНО!
        Истина проверенная временем... soldier
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 19:55
          прямо признают ...... отражать атаки будет .... нечем
          хорошо, если так и ничто не изменится. С другой стороны, укра всё время ноет и клянчит , но никак не здохнет почему-то
  2. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    0
    Сегодня, 18:38
    Ну видимо Лавров сказал Рубио, разбирайтесь с Ираном, мы не лезем, только выполняем контракты по оружию подписанные Леонидом Ильичем. А США не лезет на Украину, только выполняет контракты по поставке подписанные робо-рукой Бидона 😑
  3. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -2
    Сегодня, 18:39
    Ура, да это же почти победа! Интересно, предупреждает ли Рубио Лаврова перед поставками БПЛА Хорнет, бьющими по российским тылам? А при наведениии украинских БПЛА на Москву?

    Или он не находит это нужным? " С Рождеством, Сергей!"
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +2
      Сегодня, 18:42
      Что, корёжит вас, кастрюль, что вы уже у хозяина не любимый холоп ? Теперь гейропе вылизывайте laughing
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 18:52
        Вместо того, чтобы хамить, призадумались бы, что Рубио звонят те, кто в 2022 году заявлял, чтобы "третьи страны в конфликт не вмешивались, иначе будут последствия, каких в истории не видели." Надуватели пустых щёк!
      2. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 19:30
        Что, корёжит вас, кастрюль,

        Лавров доложил Рубио, что теперь по киеву будем бить систематически. Кто тут кому вылизывает??? Или судя по моей аватарке я тоже кастрюля?...с Сибири
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 18:51
    Вот интересно если янкерские дипломаты слиняют сегодня-завтра из Куева,выдержат ли нервы у эвропейских? Или своя шкура всё же дороже показной бравады с поддержкой куевлян!?И,всё таки интересно ещё то- чем убедил Лавров Рубио,на этого "ястреба" не похожа воздержанность...
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:17
    Для того, чтобы возобновить хоть половинные от прошлых поставки Пэтриотов американцам надо просто слить Израиль со всеми его Цахалами и Нитаньяхами, вернуть Ирану замороженные деньги, разрешить ему туристический сбор за проход Ормузского пролива, ускоренное создание ЯО, и по сути убраться с Ближневосточного региона, перестав контролировать мировую нефть и и влияние вообще почти на всю Евразию.
    Зеленский, конечно считает, что он всего этого стОит... но может он себя переоценивает?
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:23
    Соединенные Штаты окончательно переметнулись на сторону России, пишет украинская пресса. Такой вывод она делает после того, как Лавров предупредил Рубио об ударах по Киеву.

    Простой просмотр украинской прессы говорит совсем о другом- их Сибига назвал заявление Лаврова дерзостью в отношении Штатов и обвинил в срыве усилий Штатов по мирным переговорам. Дословно
    "Какова же дерзость напрямую информировать страну-лидера, самую мощную страну в мире, о том, что ты пренебрегаешь их мирными усилиями, что ты игнорируешь весь мирный процесс и будешь наносить удары по Киеву", - подчеркнул глава ведомства.

    Не знаю, что там ожидал автор статьи от Киева, но реакция явно не та, что в заголовке. :((...