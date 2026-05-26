Ожидания Киева не оправдались, США не сделали заявлений после звонка Лаврова
2 25312
Соединенные Штаты окончательно переметнулись на сторону России, пишет украинская пресса. Такой вывод она делает после того, как Лавров предупредил Рубио об ударах по Киеву.
США приняли к сведению заявление Москвы об ударах по украинской столице, и на этом всё. Теперь в Киеве в недоумении: а где все те заявления, которые на Украине привыкли слышать от американцев? Всё, что сказал Рубио, — это затяжная война может привести к эскалации и США готовы вернуться в переговоры, когда такая возможность появится. Не прозвучало ни одного осуждения российских ударов, да слов о поддержке тоже не было.
В общем, бандеровский режим ожидал, что США осудят планы России наносить удары по Киеву. Кроме того, объявят о поставках зенитных ракет к ЗРК Patriot, которых так не хватает Киеву для перехвата баллистических ракет.
Не было осуждения намерений РФ наносить удары по Киеву. И не было обещаний поставить Украине ракеты Patriot, нехватка которых не позволяет сбивать в достаточном количестве баллистические ракеты.
На сегодняшний день одна Европа поддерживает Зеленского, но только на словах. Поставить ракеты-перехватчики она не в состоянии. Между тем в Воздушных силах ВСУ прямо признают, что отражать атаки на Киев будет нечем.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация