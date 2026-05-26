Системность не равняется периодичности.

У нас нет такой информации. Мы фиксировали некоторые официальные заявления из европейских столиц и от представителей ЕС в Киеве. Для нас главным является то предупреждение, которое было направлено.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал лаконичное разъяснение по поводу предупреждения МИД России о системных ударах по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве:Вопрос журналистов о том, означает ли «системность» ежедневные или еженедельные бомбёжки, Песков фактически оставил без ответа. Он лишь дополнил, что все исчерпывающе было сказано в заявлении МИД РФ.Напомним, 25 мая МИД РФ сделал заявление: теракт Киева в Старобельске и реакция Запада на него переполнили чашу терпения. В ответ российские военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам. Дипломаты даже предложили иностранцам эвакуироваться. Европейцы, впрочем, от эвакуации отказались.На вопрос о том, как в США отреагировали о предупреждении Москвы, Песков ответил в своем стиле:Теперь только время покажет, стоит ли ожидать удары по Киеву не как «случайные эпизоды» в ответ на выходки украинского режима, а регулярные акции.