Песков объяснил, что он понимает под системностью ударов по Киеву

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал лаконичное разъяснение по поводу предупреждения МИД России о системных ударах по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве:



Системность не равняется периодичности.

Вопрос журналистов о том, означает ли «системность» ежедневные или еженедельные бомбёжки, Песков фактически оставил без ответа. Он лишь дополнил, что все исчерпывающе было сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, 25 мая МИД РФ сделал заявление: теракт Киева в Старобельске и реакция Запада на него переполнили чашу терпения. В ответ российские военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам. Дипломаты даже предложили иностранцам эвакуироваться. Европейцы, впрочем, от эвакуации отказались.

На вопрос о том, как в США отреагировали о предупреждении Москвы, Песков ответил в своем стиле:

У нас нет такой информации. Мы фиксировали некоторые официальные заявления из европейских столиц и от представителей ЕС в Киеве. Для нас главным является то предупреждение, которое было направлено.

Теперь только время покажет, стоит ли ожидать удары по Киеву не как «случайные эпизоды» в ответ на выходки украинского режима, а регулярные акции.
  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +18
    Сегодня, 18:39
    "Системность не равняется периодичности."

    Опять очередная пурга от усатого! Выражайся понятно для людей!Опять это эзоповское обращение...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Сегодня, 19:06
      Цитата: Перфильева Вера
      "Системность не равняется периодичности."

      Ну, типа - опять такая хитрая многоходовочка! yes
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 19:20
        Или ракеты у него не той системы!
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 19:56
      Цитата: Перфильева Вера
      Опять очередная пурга от усатого!

      Такая у него работа - объяснять необъяснимое!
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +11
    Сегодня, 18:39
    Системность не равняется периодичности

    Ё - Маё belay его Кличко что ли покусал?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 18:50
      ЗВЕРОБОЙ hi ,а может это братья которых разлучили в детстве laughing
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 19:24
        Брат по разуму, скорее всего... lol
  3. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +9
    Сегодня, 18:41
    Песков, это просто какой то хреновый мэм современной истории. Лучше Псаки дайте Путину. Она как то интереснее и не такая фаршмачная 😑
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:51
      Мини Мокик hi ,Женька да, с ней всё понятно,прелесть что за дурочка ну как на такую сердиться.
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Сегодня, 19:57
        Женька да, с ней всё понятно,прелесть что за дурочка ну как на такую сердиться.
        Александр, hi зная Вашу нежную к "Женьке" любовь, и какие оды Вы ей поёте) При всём уважении, но здесь реально - лучше бы уж Дмитрий Сергеевич промолчал. Последнее время его высказывания выглядят токсично
  4. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 18:41
    Песков объяснил, что он ничего не понимает.
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +7
      Сегодня, 18:44
      Цитата: Aken
      Песков объяснил, что он ничего не понимает.

      Всё тут понятно, ждём новой трагедии, потом удар по пустым зданиям и гаражам.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:58
        lis-ik hi ,в ближайшее время увидим,если вы правы то это очень прискорбно.
        1. lis-ik Звание
          lis-ik
          0
          Сегодня, 19:46
          Цитата: Ропот 55
          lis-ik hi В ближайшее время увидим, если вы правы, то это очень прискорбно.

          Я очень хочу ошибиться.
  5. axren1 Звание
    axren1
    +3
    Сегодня, 18:41
    А причесать Псака забыли ?
  6. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 18:49
    Видимо, кому-то в верхах показалось, что разъяснений от Картаполова было недостаточно. Решили дополнить.
  7. alovrov Звание
    alovrov
    +2
    Сегодня, 18:50
    Башня Пескова/Ушакова/Дмитриева не может полностью дезавуировать Лаврова, но точно продолжит работу в духе анкориджа. Да собсно и целеуказания военным даются в том же духе.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 18:55
      Башня Лаврова также решительно вымаливает у Трампа пощаду. Рябков, зам главы МИД:

      Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа...

      Мы от этих переговоров не уходим, мы строго придерживаемся тех рамок, которые были согласованы президентами в Анкоридже.

      Вопрос в том, готова ли американская администрация и далее играть роль значимую в наполнении этих рамок конкретикой. Я думаю, что контакты на высоких уровнях прояснят данный сюжет.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 18:51
    От него кровопролитиев ждали, а он Чижика съел.
    (с) «Медведь на воеводстве» Салтыков-Щедрин
  9. Hamburger
    Hamburger
    0
    Сегодня, 18:54
    Systematik ist nicht gleich Periodizität.


    Wenn mit "Systematik" kriegsentscheidende Vernichtungsschläge gemeint sein sollten, könnte man dem zustimmen. Vielleicht ist das zu viel verlangt, aber letztlich muss der Krieg so geführt werden, dass er gewonnen wird.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 18:55
    Дмитрий Медведев:

    «ЕС заявил, что сохранит неизменным своё дипломатическое присутствие в Киеве, несмотря на предупреждения со стороны России. Ну, видимо, дипломатов у них в избытке и требуется сократить штат».

    Очевидно, что Брюссель готовит очередную провокацию, принеся в жертву собственных дипломатов. И все ради того, чтобы обвинить Россию в «спланированной атаке». Ничем иным маниакальное желание остаться в Киеве объяснить невозможно.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 19:01
      Этот деятеля можно цитировать бесконечно:

      ВОЛГОГРАД, 17 июл 2022— РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде рассказал, что Украину в случае нападения на Крым ждет Судный день.
      «
      "Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно — они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно".
  11. RuAbel Звание
    RuAbel
    +2
    Сегодня, 19:02
    Это что же за система такая? Они там лототрон крутить будут или генератор случайных чисел на телефон установили?
  12. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:16
    российские военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам

    А раньше удары по кому наносили?
  13. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 19:17
    Предупреждения сделаны. Кому надо, уже эвакуировались. "Сало" перепрятали. Пора выполнять обещанное.
  14. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 19:19
  15. Опториус Звание
    Опториус
    +1
    Сегодня, 19:30
    "Ты это... Ты того!" В этом весь Песков. Да и не пургу он несёт. Просто работа такая. laughing
  16. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 19:35
    Как они уже достали.СТРАХ преобладает нашим руководством.Убивают детей,минируют и взрывают корабли под руководством нато,разфигачили половину нпз и еще многое другое,но мы не ведем войну и ждем когда к царю приползут и попросят мира.Никто уже ни приползет и наглеть они будут еще больше
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:39
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Кличко что ли покусал?
    Кличко сам покусанный. Или с отбитой головой wink
  18. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 19:56
    Картина такова: Украина бьёт по нам периодично (каждый день), а мы отвечаем системно, раз в неделю.

    Путин поручил проработать предложения бизнеса по защите предприятий от атак

    Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения бизнеса по противодействию террористическим атакам на предприятия. Об этом после встречи с главой государства сообщил глава РСПП Александр Шохин.

    По его словам, бизнес готов обсуждать финансирование мер по защите промышленных объектов. Среди предложений — раннее обнаружение маршрутов БПЛА и применение новых средств противодействия.