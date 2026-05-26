«Недальновидный бюрократический гигант»: Премьер Италии раскритиковала Евросоюз
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с жёсткой критикой Евросоюза, назвав его «недальновидным бюрократическим гигантом», который жертвует конкурентоспособностью и стратегическим ростом на алтаре идеологических и технократических подходов.
Выступая на съезде ассоциации Confindustria, она заявила, что Европа способна множить правила, но совершенно недальновидна, когда речь заходит о глобальных проблемах.
Мелони потребовала от Брюсселя действовать быстрее, устанавливать разумные приоритеты и, «делать меньше, но лучше». Итальянский бизнес и экономика задыхаются от избыточного регулирования. В это время еврочиновники играют в геополитику, забывая о реальных проблемах граждан.
Особое внимание премьер уделила теме обороны:
Если вы не знаете, как защитить себя, если вы просите кого-то другого гарантировать вашу безопасность, вы заплатите за это в плане автономии, суверенитета и способности защищать свои национальные интересы.
И тут же призвала искать баланс. По ее мнению, военные расходы не должны разрушать социальную сферу и экономику:
Иначе завтра будет просто нечего защищать в этой стране.
Италия, столкнувшаяся с энергетическим кризисом, инфляцией и последствиями санкционной войны, всё чаще требует пересмотра правил. Рим не хочет, чтобы Брюссель диктовал ему, как тратить миллиарды на перевооружение, когда итальянские семьи борются с ростом цен.
