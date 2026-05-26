«Недальновидный бюрократический гигант»: Премьер Италии раскритиковала Евросоюз

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с жёсткой критикой Евросоюза, назвав его «недальновидным бюрократическим гигантом», который жертвует конкурентоспособностью и стратегическим ростом на алтаре идеологических и технократических подходов.

Выступая на съезде ассоциации Confindustria, она заявила, что Европа способна множить правила, но совершенно недальновидна, когда речь заходит о глобальных проблемах.

Мелони потребовала от Брюсселя действовать быстрее, устанавливать разумные приоритеты и, «делать меньше, но лучше». Итальянский бизнес и экономика задыхаются от избыточного регулирования. В это время еврочиновники играют в геополитику, забывая о реальных проблемах граждан.

Особое внимание премьер уделила теме обороны:

Если вы не знаете, как защитить себя, если вы просите кого-то другого гарантировать вашу безопасность, вы заплатите за это в плане автономии, суверенитета и способности защищать свои национальные интересы.

И тут же призвала искать баланс. По ее мнению, военные расходы не должны разрушать социальную сферу и экономику:

Иначе завтра будет просто нечего защищать в этой стране.

Италия, столкнувшаяся с энергетическим кризисом, инфляцией и последствиями санкционной войны, всё чаще требует пересмотра правил. Рим не хочет, чтобы Брюссель диктовал ему, как тратить миллиарды на перевооружение, когда итальянские семьи борются с ростом цен.
9 комментариев
  1. Ропот 55 Звание
    0
    Сегодня, 19:00
    Да чего уж там мелочиться, "Колос" на глиняных ногах!!!
    1. marchcat Звание
      +2
      Сегодня, 19:12
      Всё таки холодильник возьмёт верх, но это не точно... lol
      1. Ропот 55 Звание
        +1
        Сегодня, 19:22
        marchcat,не скажите,голодных и нищих легче гнать на убой,да если ещё показать "благодаря" кому они такими стали,старая схема.
        1. marchcat Звание
          +1
          Сегодня, 19:33
          Возможно и такое, если у нищих и голодных не появится лидер и не снесут всю эту власть. Схема тоже вроде как не новая.
          1. rocket757 Звание
            0
            Сегодня, 19:39
            Голодные, нищие, на убой... все познаётся в сравнении и считать, что гейропейский люмпена это уже готовое пушечное мясо... не, не, надо тщательнее разбираться, кто на что готов, кто куда и как побежит или пойдёт строем??? soldier
            1. Ропот 55 Звание
              0
              Сегодня, 19:59
              rocket757, ну за год конечно их не сделают бойцами,а судя по реакции их молодежи то и за пятилетку не управятся. А дальше,а дальше возможно Е.С. сменит этнос,религию. И тогда будет совершенно другая история.
  2. Василий_Островский Звание
    0
    Сегодня, 19:18
    Итальянцы социально очень активные ребята, забастовки целыми отраслями организуют, если не удается договориться с властями или владельцами... иногда из пункта А в пункт Б не доехать никак: железнодорожники бастуют, диспетчеры в аэропорту бастуют, бензоколонки бастуют...
    Зато есть график забастовок, всех заранее предупреждают wassat
    Это не бунт кастрюль, и не французы - итальянские правительства меняются как перчатки... так что Мелони правильно опасается...
    Да и отношение к русским в Италии хорошее, хотя эксцессы бывают, но очень редко...
  3. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 19:47
    Ишь ты, как запела Джорджа после того, как выяснилось что дроны, убившие детей в Старбельске, были итальянского производства.
  4. solar Звание
    0
    Сегодня, 19:51
    Какое-то противоречивое заявление. Или вырванное из контекста...