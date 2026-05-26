Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
6 83864
Тема мостов через Днепр неоднократно поднималась различными российскими экспертами и военкорами. Всех интересовал только один вопрос: почему российское командование не разбомбит мосты? Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сегодня попытался ответить на этот вопрос.
Разрушение мостов через Днепр значительно затруднит логистику противника, но на данный момент у России нет возможности разрушить их. Как заявил Картаполов «Парламентской газете», проектировкой и строительством мостов занимались советские инженеры, создавались они с расчетом на бомбардировки. Поэтому по ним бесполезно бить ракетами с боеголовками массой до 500 кг, их для разрушения, которое уже невозможно будет восстановить, потребуется слишком много. Здесь нужно бить фугасными авиабомбами массой от 1,5 до 3 тонн с УМПК, но на данный момент авиация до мостов не достает, слишком далеко.
Мосты через Днепр проектировали советские инженеры, а строили советские строители из советских же материалов. И строили с расчетом на то, что они смогут выдержать сотни попаданий наиболее распространенных боеприпасов середины XX века. То есть авиабомб массой 250–500 килограммов.
Как подчеркнул парламентарий, мосты через Днепр являются стратегическими объектами, и как только появится возможность их разбомбить, по ним нанесут удары.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация