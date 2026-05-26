Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр

6 838 64
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр

Тема мостов через Днепр неоднократно поднималась различными российскими экспертами и военкорами. Всех интересовал только один вопрос: почему российское командование не разбомбит мосты? Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сегодня попытался ответить на этот вопрос.

Разрушение мостов через Днепр значительно затруднит логистику противника, но на данный момент у России нет возможности разрушить их. Как заявил Картаполов «Парламентской газете», проектировкой и строительством мостов занимались советские инженеры, создавались они с расчетом на бомбардировки. Поэтому по ним бесполезно бить ракетами с боеголовками массой до 500 кг, их для разрушения, которое уже невозможно будет восстановить, потребуется слишком много. Здесь нужно бить фугасными авиабомбами массой от 1,5 до 3 тонн с УМПК, но на данный момент авиация до мостов не достает, слишком далеко.



Мосты через Днепр проектировали советские инженеры, а строили советские строители из советских же материалов. И строили с расчетом на то, что они смогут выдержать сотни попаданий наиболее распространенных боеприпасов середины XX века. То есть авиабомб массой 250–500 килограммов.

Как подчеркнул парламентарий, мосты через Днепр являются стратегическими объектами, и как только появится возможность их разбомбить, по ним нанесут удары.
64 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 19:04
    Он уже сегодня кое что объяснил, да уж. Теперь ещё и это.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 19:09
      А противобункерной ракетой если шибануть? Или нет таковых...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +6
        Сегодня, 19:13
        marchcat, ну может как вариант что он не знает про такие.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +6
        Сегодня, 19:30
        А зачем сносить опоры? Достаточно уронить пролёт - и как только на мосту появляется рем.бригада - засылать туда кассетную голову любой подходящей ракетой. Спорим - ремонтники у бандерлогов закончатся раньше, чем у нас кассетники?
    2. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +9
      Сегодня, 19:21
      Кстати, Картаполов признал, но ушёл от вопроса, что на 5-ом году СВО, ВКС не имеют господства в воздухе.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 19:36
        Для фаба надо подойти на 100- 150км к цели, а это черевато для авиации. Поставки пво идут стабильно от партнеров, как бы не плакали.
        Дорогие ракеты, не имеющие аналогов для такого нужны.
      2. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 19:54
        Цитата: Борис Сергеев
        Кстати, Картаполов признал…
        … так этот персонаж, который считает что у армии есть все, вообще все что необходимо. И мобильники никому не нужны… Он никогда не признает, что он один из архитекторов того что имеем, или не имеем
    3. barclay Звание
      barclay
      +1
      Сегодня, 19:32
      Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сегодня попытался ответить на этот вопрос.
      Председатель Комитета ГД по обороне не отвечает эв это и не принимает решений поэтому может умничать как посчитает нужным. Я например, слышал другую версию. Почти все мосты через Днепр находятся в крупных городах. Их уничтожение требует мощных боеприпасов, использование которых приведёт к многочисленным сопутствующим жертвам. А это для нашего руководства - табу.
      PS: однако какелы сумели раздолбать мост в Херсоне хаймерсами...
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 19:50
        Почти все мосты через Днепр находятся в крупных городах. Их уничтожение требует мощных боеприпасов, использование которых приведёт к многочисленным сопутствующим жертвам...

        Только что наши ракеты били по различным объектам Киева и ни о каких многочисленных жертвах не сообщалось.
        Видимо причина по которой мы не уничтожаем мосты на Днепре в другом. hi
    4. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 19:34
      Мосты через Днепр проектировали советские инженеры, а строили советские строители из советских же материалов. И строили с расчетом на то, что они смогут выдержать сотни попаданий наиболее распространенных боеприпасов середины XX века. То есть авиабомб массой 250–500 килограммов.

      Проще было промолчать чем говорить такие вещи. Мы же только что видели съёмки киевлянами прилёт наших солидных "гостинцев" прямо что ни на есть в Киев. fellow
  2. ДМБ84 Звание
    ДМБ84
    +5
    Сегодня, 19:05
    А... эмммм... А как там хвалёный "орешник" ?
    1. andranick Звание
      andranick
      +4
      Сегодня, 19:09
      а он если и попадет в опору, то случайно, не под те задачи заточен. эта цель для орешника со СБЧ.
      1. Cympak Звание
        Cympak
        +1
        Сегодня, 19:50
        Цитата: andranick
        эта цель для орешника со СБЧ.

        расскажите про СБЧ немцам с Taurus, американцам JDAM и хохлам с HIMARS.
        Первые зачем-то разработали КР со специальной БЧ, которая пробивает мостовой пролет и взрывается в уже в опоре моста.
        Вторые без всяких СБЧ просто JDAM (самая крупная из которых, применяемая тактической авиацией, - 2000 фунтов или примерно 900 кг) снесли мосты в Иране. Пусть, не сразу и не первой бомбой, но снесли.
        А украинцы имея просто HIMARS и GMLRS-ракетами (БЧ примерно 90 кг, из них на ВВ приходится 23 кг) упорно долбили по Антоновскому мосту и додолбили до того, что пришлось оставить стратегически важный плацдарм на правом берегу Днепра.

        До мостов в Днепропетровске, Николаеве и Запорожье достают высокоточные ракеты РСЗО Смерч, не говоря про Искандеры, и бомбмы с УМПК.
        Не бьют по мостам только по одной причине: нет политического решения и приказа
        1. andranick Звание
          andranick
          0
          Сегодня, 19:54
          Давайте Вы еще раз прочитаете предыдущие два комментария, осмыслите о чем речь, а уже потом будете растекаться мыслью по древу.
          Специально для Вас напомню:
          Цитата: ДМБ84
          А как там хвалёный "орешник" ?

          Цитата: andranick
          а он если и попадет в опору, то случайно, не под те задачи заточен. эта цель для орешника со СБЧ.
  3. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 19:07
    "Как подчеркнул парламентарий, мосты через Днепр являются стратегическими объектами, и как только появится возможность их разбомбить, по ним нанесут удары."

    Увы, за 4 с лишним года такой возможности не появилось, несмотря на засекреченное число погибших с российской стороны. Наверное, надо еще лет 20 подождать-тогда что-нибудь Генштаб и Кремль придумают.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +8
      Сегодня, 19:08
      А диверсанты? Только с той стороны?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 19:16
        роман66 hi ,судя по новостям на В.О. то да но у нас в 90%случаев местечковые террористы,шкаф на ж.д. подпалить,вышку,или ещё чего из доступного,хотя есть и действительно чувствительные удары, причём не за мильярды сделанные.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 19:23
          Крымский мост? Как бы удалось
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 19:25
            роман66,к сожалению не только мост.
          2. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            0
            Сегодня, 19:40
            Цитата: роман66
            Крымский мост? Как бы удалось

            Тоже вариант. Загрузить фуру 20 тонн взрывчатки в " дружественной" Сербии, проехать через пол ЕС и на Украину прямиком на Днепровский мост, взорвав её на пролёте вместе с ничего не подозревающим водителем....
        2. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          -1
          Сегодня, 19:46


          судя по новостям на В.О. то да но у нас в 90%случаев местечковые террористы,шкаф на ж.д. подпалить,


          Судя по новостям, у нас СВР только пресс-релизы готовит.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 19:33
        Цитата: роман66
        А диверсанты? Только с той стороны?

        И сколько нужно диверсантов, с рюкзаками мин за спиной? Укры фургон со взрывчаткой рванули на Крымском мосту 8 октября 2022 года, но только частично автомобильную и железнодорожную дороги временно вывели из строя.
        1. Cympak Звание
          Cympak
          0
          Сегодня, 19:52
          Цитата: Монтесума
          Цитата: роман66
          А диверсанты? Только с той стороны?

          И сколько нужно диверсантов, с рюкзаками мин за спиной? Укры фургон со взрывчаткой рванули на Крымском мосту 8 октября 2022 года, но только частично автомобильную и железнодорожную дороги временно вывели из строя.

          Как показывает практика, украинцы отлично самостоятельно минируют мосты. нужно только знать, под которой опорой сложена взрывчатка.
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 19:22
      ну да,это талант надо иметь , чтоб увязать удары по мостам с числом погибших бойцов на СВО
  4. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +2
    Сегодня, 19:09
    А регулярно повреждать их? Ремонт быстро не делается,можно и по ремонтникам приложиться
  5. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 19:10
    🤣🤣🤣🤣🤣 это что за расписывание в беспомощности ВС РФ?
    Да, мосты конечно строили с хорошим запасом прочности, но есть одно но! Мосты не вечны и требуют периодических ремонтов, в том числе и капитальных. Без соответствующего тех.обслуживания, крепость конструкции снижается. Занималась ли Украина ремонтом мостов? Вопрос.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +8
      Сегодня, 19:18
      Да в принципе нет таких конструкций ,не закрытых сверху грунтом,бетоном,скальной породой которую не могли- бы разрушить тонные бомбы. Что за лапша тут развешивается элохторату? Он ведь не только ЕГЭ сдавал.
      ПВО Германии совсем не плюшевое было,наглы и амерзы блевали от страха но летели и бомбили. Что значит для авиации далеко? Как это не достают? Давите ПВО и уничтожайте коммуникации,если хотите победить.
      1. Дмитрий Ригов Звание
        Дмитрий Ригов
        +1
        Сегодня, 19:30
        Давите ПВО

        Слишком многое требуете, ВКС РФ это вам не ЦАХАЛ, ни средств, ни опыта подавления ПВО нет, это все же не бородачей в Сирии бомбить.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +12
    Сегодня, 19:11
    Вот таких генералов навыращивали в ивановско-сердюковско-шойгушных вооруженных силах.
    Они могут все объяснить. Или интересно рассказать. Могут быть даже более остроумными, чем Захарова.
    Но ... по их словам, ничего не могут сделать, там где надо выполнить довольно обычную боевую задачу.
    А тогда не хотите ли свое напрасно полученное за эти годы генеральское жалование и пенсию сдать в бюджет на беспилотники и масксети?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 19:28
      А тогда не хотите ли свое напрасно полученное за эти годы генеральское жалование и пенсию сдать в бюджет на беспилотники и масксети?

      единственное полезное применение...
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:35
      faterdom hi ,ага,конечно, отдадут. Вон сколько уже под следствием причём не за 1000 рублей находятся
    3. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 19:57
      Цитата: faterdom
      Вот таких генералов навыращивали в ивановско-сердюковско-шойгушных вооруженных силах.

      Нет, отрицательный отбор начался гораздо раньше

      Прошёл путь от командира взвода до командира мотострелковой дивизии в ГСВГ, Западной группе войск, Дальневосточном военном округе.
      Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР (1985), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1993), Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ (2007)
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +8
    Сегодня, 19:11
    а он учился в советском военном училище но это не помогло((( всу антоновский мост химерами превратили в нерабочий даже врать не умеют...безнадега
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 19:14
    А может стоит попробовать? Крылатая ракета Х-22 «Буря» - масса БЧ — 960 кг.
  9. pvs Звание
    pvs
    +9
    Сегодня, 19:15
    Ну если бы в течение ЧЕТЫРЕХ лет по мостам долбили бы пусть понемногу, но систематически, то вопрос давно бы сняли с повестки. Даже временное ограничение движения по ним несло бы положительный результат.
    А так это пустойе балабольство.
  10. VicVic Звание
    VicVic
    +8
    Сегодня, 19:15
    "на данный момент у России нет возможности разрушить их"
    Не верю!
    Не верю в отсутствие возможностей.
    Пусть не разрушить, а только, повредить. Потом можно повторять атаки.
    Верю в отсутствие желания или воли.
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +8
    Сегодня, 19:16
    Поэтому по ним бесполезно бить ракетами с боеголовками массой до 500 кг,


    Xoxлы американским Хаймарсом ракетами GMLRS с БЧ 200 кг сумели отрезать наши части на правобережье Днепра в Херсонской области. Не помогли даже понтонные переправы. Но Картаполову это не известно, судя по всему.
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +3
      Сегодня, 19:29
      Так он и не утверждает, что ВСУ не могут уничтожать мосты, он сказал только, что ВС РФ за 4 года так и не смогли найти способ это сделать, а пожирающий триллионы ВПК РФ не смог, или не счёл нужным (знаменитый мем "Можно, а зачем?") обеспечить армию необходимым для этого оружием.
      А теперь вот оказалось, что наша авиация не способна до Днепра долететь, не будучи помноженной на ноль, а ракеты в неядерном оснащении вообще не пригодны для серьёзных задач. А чем мы с НАТО воевать собираемся? Только ядрён-батонами? Так они и у них есть, так что вместо победы будет взаимное уничтожение, а оно того стоит?
      1. Cympak Звание
        Cympak
        0
        Сегодня, 20:01
        Цитата: УАЗ 452
        А чем мы с НАТО воевать собираемся? Только ядрён-батонами? Так они и у них есть, так что вместо победы будет взаимное уничтожение, а оно того стоит?

        Если авиация не долетает, а тактические ракеты малополезны, то враг может сделать небезосновательный вывод, что ядрен-батон давно уже "заплесневел" и в обратку особо ничего не полетит. Особенно, если предварительно провести масштабную "Паутину-2", только против средств ядерного сдерживания.
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    +5
    Сегодня, 19:17
    Представьте, ннаши войска подойдут к мостам. И тогда украинцы не слушавшие Картаполова, разбомбят эти мосты.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 19:35
      не могут они так подленько по бандеровски разрушить мосты когда генерал сказал не можно))) че они не уважают что ли каргаполова?
  13. Al Asad Звание
    Al Asad
    +9
    Сегодня, 19:17
    Только почему-то в 22 году хохлики вывелили из строя такой же "советский" из "советских материалов" и "построенный советскими строителями" мост через Днепр у Херсона.И сделали они это ракетами GMRLS
  14. nikvp Звание
    nikvp
    +3
    Сегодня, 19:21
    Для такого ответа-отмазки можно не быть генералом. Могла бы и Скабеева объяснить.
  15. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +5
    Сегодня, 19:21
    А Картаполов откуда такие сведения получил? Из Википедии? В советские госты бы заглянул и условия проектирования мостов и путепроводов, глядишь и не нес бы ерунду...
  16. VladislavZ Звание
    VladislavZ
    +1
    Сегодня, 19:23
    А задавить ПВО конкретно в зонах мостов не пытались? Несколько волн бпла и потом тяжелые фабы? Задавить радары можно 1-3 волнами беспилотников. Просто, на ... никому не надо?
  17. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +9
    Сегодня, 19:25
    Коментарии Картополова красноречиво говорят о его некомпетентности.
    А кто-нибудь пробовал 100 дронами ударить по одному мосту? И 50 дронами обеспечить уничтожение его пво?
    На авторство идеи не претендую, пользуйтесь.
  18. igorra Звание
    igorra
    +4
    Сегодня, 19:26
    Трудно маяк поставить и запулить в один пролёт 10, 20 ракет? Было бы желание, а не эти тухлые отмазки.
  19. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 19:26
    Как заявил Картаполов «Парламентской газете», проектировкой и строительством мостов занимались советские инженеры, создавались они с расчетом на бомбардировки. Поэтому по ним бесполезно бить ракетами с боеголовками массой до 500 кг, их для разрушения, которое уже невозможно будет восстановить, потребуется слишком много. Здесь нужно бить фугасными авиабомбами массой от 1,5 до 3 тонн с УМПК, но на данный момент авиация до мостов не достает, слишком далеко.


    а что, Антоновский мост приведен в негодность какляцкими боНбами от 1,5 до 3,0 тонн??
  20. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +4
    Сегодня, 19:28
    украинцы Антоновский мост смогли разрушить, а мы не можем ))) и ракет видать у нас нет, позорный бред, такой же позорный как и ответа за колледж!!!
  21. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +4
    Сегодня, 19:28
    Очень опрометчиво, что такие "граматеи" Занимают должности в комитете по обороне.
    Печально жить в эпоху тотально некомпетентного руководства.
  22. Ivan_Sergeev Звание
    Ivan_Sergeev
    +4
    Сегодня, 19:31
    Верный птенец шойговского гнезда. Попасть ракетой по зданию с бандерлогами в Киеве мы, конечно, можем. А по мосту шириной 30-40 метров, это, конечно, невыполнимая задача.

    Ну, собственно, человека который что-то представляет из себя в плане стратегии или тактики, не назначают главой отдела по военно-патриотической работе.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 19:37
      так он замполлитр? Тогда Ясность полная))не читал я его биографию не интересно но видно что не блещет стал быть поциент
  23. Scaffold Звание
    Scaffold
    +2
    Сегодня, 19:33
    Цитата: Сибирь55
    ну да,это талант надо иметь , чтоб увязать удары по мостам с числом погибших бойцов на СВО

    Талант надо иметь как раз для того, чтобы эту связь не видеть и отрицать ее существование. Но Картаполову за эту слепоту хоть деньги платят, в отличие от вас.
  24. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +2
    Сегодня, 19:34
    Эксперты и военкоры дураки , выходит, один Картаполов умный
  25. Пахарь Звание
    Пахарь
    +1
    Сегодня, 19:38
    А Орешник, а то в холостую пускаем его, да пускаем. Или и тут проблема. Заряд не берет?
  26. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 19:40
    Классический случай, промолчал бы, за умного сошел бы.
  27. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:41
    Это называется: придумай хрень, но с умным видом. Почти все ракеты имеют 500 кг. Попадание одной выведет из строя мост на месяц.
  28. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +1
    Сегодня, 19:41
    Чушь пишет.Американцы все мосты в сербии разрушили и в иране тоже,а мы даже не пробовали.Под херсоном мост украинцы разрушили,При Сталине в лучшем случае всей думой гулак топтали бы.
  29. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 19:45
    Этого обьяснителя пора в иногенты. 5 колона в Гос. Думе.
  30. Митрич73 Звание
    Митрич73
    0
    Сегодня, 19:45
    Картаполов расписывается в неспособности Армии РФ уничтожить логистику через Днепр. Специалисты заявляли, что достаточно повредить мосты в Запорожье и Днепре, это вызовет сильное затруднение в снабжении южного направления ВСУ. Вся логистика повиснет на Кивских мостах. Дотянуться до Запорожья и Днепра могут и УМПК и РСЗО 300 мм.
  31. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:47
    Цитата: Евгений Попов_3
    выходит, один Картаполов умный
    Он из Думы laughing laughing
  32. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 19:59
    Как подчеркнул парламентарий, мосты через Днепр являются стратегическими объектами, и как только появится возможность их разбомбить, по ним нанесут удары.

    Брехло собачье! Из Херсона бежали после нескольких дырок в покрытии моста, там сколько мегатонн были "Хаймарсы"? Кремлёвская звездобратия совсем остервенела от безнаказанности вранья.
  33. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 20:00
    Хххлы химерами или атакмсами, помнится, вполне успешно рушили мосты при первой же необходимости. Или это другое? Или пендoские ракеты в разы мощнее наших?
  34. Zoer Звание
    Zoer
    0
    Сегодня, 20:01
    Ну какая же откровенная ЧУШЬ!
    Напомню, укры Антоновский мост разнесли за месяц- полтора, что вынудила ВС РФ покинуть Херсон.
    В общем лживая пропаганда продолжается. am