Le Monde: Украина узнаёт о планируемых Россией ударах за несколько дней до них

Французское издание Le Monde опубликовало материал о том, как украинская и американская разведки отслеживают подготовку массированных ударов российской армии по Украине. По данным газеты, спрогнозировать атаку можно за несколько дней, а иногда – за неделю. Первыми признаками становятся приготовления стратегической авиации.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил механизм: России необходимо доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять-шесть оперативных аэродромов. Он признает:

Эти операции занимают часы, если не дни.

Военнослужащий ПВО с позывным Руслан рассказал, что об атаке 24 мая и ее масштабе Украина знала за шесть дней:

Картина прояснилась с приближением даты, с развертыванием кораблей, подлодок и самолетов. За три часа до этого у нас было четкое представление о количестве и типах снарядов.

Но ни разведка, ни НАТО не смогли помочь Киеву предотвратить удары.

Издание также отмечает, что Россия задействует не только авиацию и флот, но и десятки тысяч военных: операторов дронов, ракетчиков, артиллеристов. Оценка их дислокации и боеготовности тоже позволяет прогнозировать атаку. Однако это знание не трансформируется в способность защитить объекты критической инфраструктуры.
  1. Сибирь55 Звание
    +6
    Сегодня, 19:18
    Ну если Лавров отчитывается перед Рубио, что будем бить, то что тут удивительного?
    1. Амиго. Звание
      +1
      Сегодня, 19:51
      Иуды сребро любивые увы не перевелись, отсюда и утекающая врагам информация
  2. Esso Звание
    +4
    Сегодня, 19:31
    ЦРУ получило данные о подобных планах (обратите внимание, детальный план ударов как в канун СВО) ещё две недели назад (15 мая), задолго до ударов по Старобельску. Тогда американская разведка передала соответствующую информацию Киеву, после чего Зеленский фактически публично намекнул на подготовку такого сценария. В целом, складывается впечатление, что значительная часть планов российского Генштаба оказывается известна американской стороне практически в режиме реального времени.
  3. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 19:33
    Первыми признаками становятся приготовления стратегической авиации.
    узнали, а дальше то что?
    Стратегически важные объекты не спрячеш, а защитить их им не по силам...
    Тем более, объектов, которые необходимо защищать у них более чем много, у нашего командования выбор более чем большой...
    1. Reptiloid Звание
      +2
      Сегодня, 19:43
      Виктор, сразу возникает вопрос --- как что и когда наши про укропов узнают recourse
      1. rocket757 Звание
        0
        Сегодня, 19:51
        Разведка, в любых её формах, работает В ОБЕ СТОРОНЫ!
        Так было, есть и будет! soldier
  4. alexboguslavski Звание
    +3
    Сегодня, 19:38
    Крыс надо выявлять в нашем ВПР, а не сказки рассказывать.
  5. Василий_Островский Звание
    +1
    Сегодня, 19:41
    Чем и сколько - этого недостаточно для спокойного сна...
    Есть главные вопросы:
    Чем вот туда?
    И вообще - Куда?
    Когда?
    Сколько раз по одному и тому же месту?
    Если не знаешь деталей атаки - то просто расслабиться надо и не дергаться...
    Может - и пронесёт.... и не один раз ...
  6. Schneeberg Звание
    0
    Сегодня, 19:43
    Цитата: Сибирь55
    Ну если Лавров отчитывается перед Рубио, что будем бить, то что тут удивительного?
    А нам выдаётся разрешение торговать нам своей нефтью или нет
  7. Седов Звание
    +1
    Сегодня, 19:44
    Военнослужащий ПВО с позывным Руслан рассказал, что об атаке 24 мая и ее масштабе Украина знала за шесть дней:
    Тогда получаеься, что "Акт возмездия" (24 мая) за Старобельск 22 мая, ВВП и Генштаб планировали 18 мая, еще не зная о трагедии? Или просто к массированному удару "Орешник" добавили? Нестыковка какая-то. Кто-то врёт.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      +1
      Сегодня, 19:52
      Цитата: Седов
      Или просто к массированному удару "Орешник" добавили? Нестыковка какая-то. Кто-то врёт.

      Я думаю, тут как обычно. Наши готовили массированный удар, потом от президента прилетело поручение на удар возмездия, к готовящемуся удару добавили "Орешник" (его как раз особо разворачивать не надо) и обозвали ударом возмездия...
    2. ShDE Звание
      +1
      Сегодня, 19:55
      Могли готовить ответ на ожидаемую провокацию в День Победы, а пригодился сейчас
  8. ximkim Звание
    0
    Сегодня, 19:49
    Ну проходной двор в России , вот и всё знают
  9. yuriy55 Звание
    0
    Сегодня, 19:56
    Мама говаривала: «Всё знает, только на горшок не просится...»
    То, что в российском руководстве не знают о воровстве чиновников, может говорить, что не все там честные и принципиальные...
    Если в старой табакерке век не держат табака,
    Заведётся в табакерке чёрт-те что, наверняка.
    И берётся чертовщина ниоткуда неспроста.
    Заведётся чертовщина там, где только пустота.
  10. Strelok1976 Звание
    0
    Сегодня, 20:02
    Сосредоточение сил и средств может попасть под контрудар. Чревато. Во время Великой Отечественной проходили неоднократно обе стороны...