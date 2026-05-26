Le Monde: Украина узнаёт о планируемых Россией ударах за несколько дней до них
4 88615
Французское издание Le Monde опубликовало материал о том, как украинская и американская разведки отслеживают подготовку массированных ударов российской армии по Украине. По данным газеты, спрогнозировать атаку можно за несколько дней, а иногда – за неделю. Первыми признаками становятся приготовления стратегической авиации.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил механизм: России необходимо доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять-шесть оперативных аэродромов. Он признает:
Эти операции занимают часы, если не дни.
Военнослужащий ПВО с позывным Руслан рассказал, что об атаке 24 мая и ее масштабе Украина знала за шесть дней:
Картина прояснилась с приближением даты, с развертыванием кораблей, подлодок и самолетов. За три часа до этого у нас было четкое представление о количестве и типах снарядов.
Но ни разведка, ни НАТО не смогли помочь Киеву предотвратить удары.
Издание также отмечает, что Россия задействует не только авиацию и флот, но и десятки тысяч военных: операторов дронов, ракетчиков, артиллеристов. Оценка их дислокации и боеготовности тоже позволяет прогнозировать атаку. Однако это знание не трансформируется в способность защитить объекты критической инфраструктуры.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация