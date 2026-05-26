«Мадьяр»: Киев уже определил первые цели для ударов по Белоруссии

Украина уже определила порядка пятисот целей для ударов на территории Белоруссии на случай присоединения Минска к российской спецоперации. С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

На Украине продолжается истерика на белорусскую тему, запущенная Зеленским. После неоднократных заявлений «нелегитимного» о том, что Александр Лукашенко якобы вынашивает планы об ударе по Украине вместе с Россией, последовало «предупреждение» от «Мадьяра», пригрозившего Минску ударами по белорусской территории. По его словам, на сегодняшний день якобы уже определено порядка 500 целей, по которым ударят украинские беспилотники.



Речь идет о заранее подготовленном перечне объектов для потенциального поражения в ответ на возможную эскалацию со стороны Белоруссии.

Между тем, как уже сегодня сообщало «Военное обозрение» в одном из своих новостных материалов, Киев начинает прощупывать границу Белоруссии, запуская беспилотники. По данным белорусов, только за прошедшую неделю было было зафиксировано 116 попыток войти в воздушное пространство Белоруссии. Это уже фактически атаки, но Киев лицемерно уверяет, что это все случайности. Мол, с курса сбиваются и сами залетают.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что не видят подготовки белорусской армии к возможному вторжению, но ВСУ резервы к границе с Минском продолжают перебрасывать.
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 20:00
    Что то эти чесоточные прям разгоняют эту тему,а что А.Г.Л?
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Сегодня, 20:07
      Да он вполне понимает, что уже опытные ВСУ без особо труда снесут его, поэтому и просит встречи с Зеленским.
    2. Darkdimon Звание
      Сегодня, 20:08
      Так учения поэтому и провели, те что с напоминаем о ЯО.
  2. Zoer Звание
    Сегодня, 20:04
    Дык, чоб им им не узнавать, если наши им сами сообщают? Тоже мне секрет Полишинеля.
  3. th.kuzmichev Звание
    Сегодня, 20:04
    Если еврофашисты думают, что Россию можно победить с помощью зелёных денег, то сильно ошибаются.
  4. Вадим С Звание
    Сегодня, 20:06
    На случай чаво там стоит наша бригада как минимум, у товарища брат там уже 4 года тусит, от безделья с ума сходит, но не отпускают. Значит ждут, чего то