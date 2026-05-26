«Мадьяр»: Киев уже определил первые цели для ударов по Белоруссии
Украина уже определила порядка пятисот целей для ударов на территории Белоруссии на случай присоединения Минска к российской спецоперации. С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».
На Украине продолжается истерика на белорусскую тему, запущенная Зеленским. После неоднократных заявлений «нелегитимного» о том, что Александр Лукашенко якобы вынашивает планы об ударе по Украине вместе с Россией, последовало «предупреждение» от «Мадьяра», пригрозившего Минску ударами по белорусской территории. По его словам, на сегодняшний день якобы уже определено порядка 500 целей, по которым ударят украинские беспилотники.
Речь идет о заранее подготовленном перечне объектов для потенциального поражения в ответ на возможную эскалацию со стороны Белоруссии.
Между тем, как уже сегодня сообщало «Военное обозрение» в одном из своих новостных материалов, Киев начинает прощупывать границу Белоруссии, запуская беспилотники. По данным белорусов, только за прошедшую неделю было было зафиксировано 116 попыток войти в воздушное пространство Белоруссии. Это уже фактически атаки, но Киев лицемерно уверяет, что это все случайности. Мол, с курса сбиваются и сами залетают.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что не видят подготовки белорусской армии к возможному вторжению, но ВСУ резервы к границе с Минском продолжают перебрасывать.
