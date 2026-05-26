Во Франции проведено масштабное социологическое исследование - за 10-11 месяцев до президентских выборов 2027 года. В грядущих выборах не сможет участвовать действующий президент Эммануэль Макрон, так как он занимает президентский пост два срока подряд, а никаких поправок в конституцию Пятой республики не вносилось.Опрос показывает весьма интересную расстановку сил. Если бы выборы во Франции состоялись сегодня, то победителем на них стал бы Жордан Барделла - кандидат в президенты от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Он бы во втором туре опередил на 4-5% Эдуара Филиппа, который занимает пост мэра города Гавр, а в 2017-2020 годах находился на посту французского премьера - при Эммануэле Макроне.Интересно то, что кандидат от партии макронистов при нынешнем раскладе может вообще не выйти во второй тур. Дело в том, что впервые рейтинг вероятного кандидата Эдуара Филиппа опустился практически до уровня поднявшегося рейтинга Жан-Люка Меланшона (лидера партии «Непокоренная Франция»). У Меланшона - 16%, а Филиппа - 17%. Причём со времени предыдущего опроса Меланшон добавил 4 процента, а Филипп столько же потерял.Однако в современной Европе тенденции таковы, что в случае победы «неправильного кандидата» система быстро всё может переиграть, как, например, было в Румынии, когда Россию обвинили во вмешательстве и просто отменили результаты первого тура. Доказательств вмешательства России впоследствии так и не представили, однако кандидат-победитель на тот момент уже фактически был забанен ориентированной строго на Брюссель «демократией».

