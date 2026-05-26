Опрос во Франции: кандидат от сил Макрона может не выйти во второй тур выборов

2 497 11
Опрос во Франции: кандидат от сил Макрона может не выйти во второй тур выборов

Во Франции проведено масштабное социологическое исследование - за 10-11 месяцев до президентских выборов 2027 года. В грядущих выборах не сможет участвовать действующий президент Эммануэль Макрон, так как он занимает президентский пост два срока подряд, а никаких поправок в конституцию Пятой республики не вносилось.

Опрос показывает весьма интересную расстановку сил. Если бы выборы во Франции состоялись сегодня, то победителем на них стал бы Жордан Барделла - кандидат в президенты от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Он бы во втором туре опередил на 4-5% Эдуара Филиппа, который занимает пост мэра города Гавр, а в 2017-2020 годах находился на посту французского премьера - при Эммануэле Макроне.



Интересно то, что кандидат от партии макронистов при нынешнем раскладе может вообще не выйти во второй тур. Дело в том, что впервые рейтинг вероятного кандидата Эдуара Филиппа опустился практически до уровня поднявшегося рейтинга Жан-Люка Меланшона (лидера партии «Непокоренная Франция»). У Меланшона - 16%, а Филиппа - 17%. Причём со времени предыдущего опроса Меланшон добавил 4 процента, а Филипп столько же потерял.

Однако в современной Европе тенденции таковы, что в случае победы «неправильного кандидата» система быстро всё может переиграть, как, например, было в Румынии, когда Россию обвинили во вмешательстве и просто отменили результаты первого тура. Доказательств вмешательства России впоследствии так и не представили, однако кандидат-победитель на тот момент уже фактически был забанен ориентированной строго на Брюссель «демократией».
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Вчера, 20:16
    Что то евроклоуны перестали произносить слово "демократия". Видимо, самим уже смешно.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Вчера, 20:32
    России от того выбора не холодно не тепло, всё одно мы для них раздражение и назначенный враг.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Вчера, 21:03
      Не скажите. Ле Пен настроена к России куда позитивней средне-гейропейского уровня. Она, или ее выдвиженец, не станет тyпo продолжать политику Микрона.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Вчера, 21:07
        Наган hi ,и где та ЛеПен? Вместе с Сарой Вагенкнехт? Туда же и Орбан недавно присоединился.
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Вчера, 21:29
        Тупо не будет, но насколько она изменится - из интервью лидера "ее" партии - "Франция должна быть рядом с Украиной, но без втягивания в прямую войну с Россией"
        — Что касается Украины. Двусторонние соглашения о безопасности, подписанные Макроном в феврале 2024 года, — вы их сохраните или денонсируете?
        — Наша позиция неизменна: мы всегда осуждали нарушение территориальной целостности Украины Россией (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были присоединены к России по итогам референдумов — прим. ИнОСМИ). Россия — ядерная держава, Франция — тоже. Поэтому мы всегда были крайне осторожны, чтобы поддержка Украины не привела к войне между двумя ядерными державами.
        — А помощь Украине?
        — Помогать ли Украине? Да. Но по новому финансовому обязательству Франции и Европы — 18 миллиардов евро от Франции за два года — просто нечем платить. Украина никогда не сможет вернуть этот кредит. Сегодня нужно договариваться о мире. О мире, который даст Украине гарантии безопасности. Это нужно сделать как можно быстрее. Ситуация тяжелая. Россия использует международную обстановку в своих интересах и получает огромные доходы от экспорта нефти. Мы движемся к неопределенному будущему. Франция должна быть рядом с Украиной, но без втягивания в прямую войну с Россией. История предостерегает нас от этого.
        — В Европарламенте вы голосовали не за все механизмы финансовой поддержки Украины...
        — Не за все, и мы это не скрываем. При этом отчеты Европейской счетной палаты указывают на колоссальный уровень коррупции в украинских властях. Бывший глава офиса Зеленского, замешанный в скандале, ушел в отставку и должен ответить. Я очень бережно отношусь к деньгам европейцев. Мы не хотим отправлять на Украину деньги, которых у Франции нет и которые ей отчаянно нужны для собственной экономики. https://inosmi.ru/20260522/bardella-278568384.html
  3. Earl Звание
    Earl
    0
    Вчера, 20:39
    Французы - не румыны. Эти могут и на дыбы встать, только дай повод.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Вчера, 21:09
      Earl ,ну и многого добились их "жилетки" ну кроме как тачки простых буржуа да кафешки пожгли,ну да потусили под камерами и прочие новомодные тик-ток на снимали а результат то , результат где? Или может Макрон ушел?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 20:51
    Да ладно... а в гейропе, во Франции может выжить, победить что то, кто то кто не будет следовать "заветам партии"???
    Партия в гейропе только одна и чужих она и близко не подпустит к правлению...
  5. Наган Звание
    Наган
    0
    Вчера, 20:59
    Президент точно сменится. Микрон на втором сроке, а третьего по закону не положено.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Вчера, 21:13
      Наган,у дойче канцлер сменился и толку то ,огалтелая русофобия и назло маме уши отморожу,и здесь такая же петрушка будет. Орбан вроде как тоже за здравый смысл топил и интересы Венгрии отстаивал,хотя бы на словах,сильно помогло? Пришёл очень выгодный Брюсселю кандидат да и выиграл того Виктора.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 21:07
    Макрон как ребенок ей-богу. Пусть у наркофюрера поучится: глубоко вдохнул одной ноздрей, затем- другой, и пафосно так - Не время, громадяне, не время! Враг не дремлет, надо быть бдительными, враг обязательно использует выборы в свою пользу!