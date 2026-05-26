В МИД РФ озвучили очередное воззвание к США по «духу и рамкам Анкориджа»

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал администрацию США осознать меру ответственности за реализацию договорённостей, достигнутых на саммите президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.

Рябков - журналистам:



Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа.

Это уже далеко не первый подобный призыв Москвы. Российская сторона неоднократно взывала к Вашингтону соблюдать «дух Анкориджа» и достигнутые рамки урегулирования, однако реального прогресса нет.

Несмотря на все заявления, Киев продолжает получать от Запада оружие, разведданные, финансовую и политическую поддержку. Украинские формирования по-прежнему наносят удары по территории России, включая Москву и другие регионы.

В Кремле подчёркивают готовность к выполнению своей части обязательств, но указывают на систематическое игнорирование договорённостей со стороны американских партнёров и их европейских союзников. Импульс саммита на Аляске, по оценкам дипломатов, во многом исчерпан из-за действий «сторонников войны до последнего украинца». А если он исчерпан, то если смысл к нему взывать американскую администрацию?

И вообще сложно сказать, какое это воззвание к Вашингтону по счёту.
  1. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +32
    Вчера, 20:52
    У меня нет слов просто. Вы ещё поклонитесь и дань принесите
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +21
      Вчера, 21:02
      Так дань уже принесли. Я помню, как у Соловьева на вопрос, что будет если "партнёры" заблокируют российские активы, Силуанов мялся, плямкал губами и блеял, что это же "финансовый терроризм". А раз это "финансовый терроризм", то Силуанов и Набиуллина профинансировали террористов, то есть они самые настоящие пособники террористов. ФСБ идиотов за донаты на ВСУ за задницу берет, а эта сладкая парочка задонатила так задонатила. И...ничего. И дальше "охлаждают экономику" и "таргетируют инфляцию".
      1. topol717 Звание
        topol717
        -15
        Вчера, 21:09
        Цитата: g_ae
        ФСБ идиотов за донаты на ВСУ за задницу берет, а эта сладкая парочка задонатила так задонатила.
        Я вам глупый вопрос задам, вы себе представляете что значит 200 ярдов? Эти деньги нельзя вывести за 5 минут. Даже за 5 дней скорее всего не сможете. А теперь представьте что этой парочке про начало СВО никто ничего не сказал. А может потом и сказали, но дали просто приказ не дергаться. Или специально оставили что бы отжать что то в другом месте. Хотя вам команды думать не было. Проще всех считать бездарями, а себя гением и огульно всех обвинить.
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +11
          Вчера, 21:30
          Команды думать не было как раз этой парочке. И огульно всех я не обвиняю, а к этой парочке очень много вопросов, которые некому задать, а хороший следователь бы не помешал. Извините, если у вас врач здоровый зуб вырвет, вы имеете право составить мнение о его квалификации, или вам медицинское образование для этого нужно или быть гением?
          1. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            0
            Вчера, 22:57
            Цитата: g_ae
            И огульно всех я не обвиняю, а к этой парочке очень много вопросов, которые некому задать, а хороший следователь бы не помешал.

            Только бы время не упустить, как с Чубайсом. Следователи начали работать, когда он уже сбежал. Основная подельница Набиуллиной, её первый зампред Юдаева уже в МВФ трудоустроена. В Вашингтоне с распростертыми объятиями ждут и лучшую главу Центробанка всех времён и народов. Поэтому с уголовным делом надо бы поторопиться.
        2. Stas157 Звание
          Stas157
          +10
          Вчера, 21:34
          Цитата: topol717
          специально оставили

          Хитрый план такой?? Оставили пустячок в 300 млрд. евро в качестве наживки!! Вы вообще в своём уме когда такое утверждаете? Вы за кого нас тут держите, господин охранитель? А я то грешным делом думал, что все хитроплановцы уже давно закончились!
          1. topol717 Звание
            topol717
            -6
            Вчера, 21:47
            Цитата: Stas157
            Вы вообще в своём уме когда такое утверждаете?
            Я не утверждаю и я не знаю и могу только предполагать.
            1. ВАМ Звание
              ВАМ
              +1
              Вчера, 23:02
              Цитата: topol717
              Я не утверждаю и я не знаю и могу только предполагать.

              Чтобы прекратить сей бесполезный спор, достаточно вспомнить рыжего нашего учителя экономики и демократии, Чубайса. Как умничал, а при этом сколько писали про него. И где теперь Чубайс, а какое он оставил наследие, в тех местах где наследил. И кто и сколько теперь это будет расхлебывать. Тоже так надо было. То то, бог шельму метит, а глас этот божий, простой народ, который всё видит и понимает.
        3. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          +3
          Вчера, 21:36
          Цитата: topol717
          А теперь представьте что этой парочке про начало СВО никто ничего не сказал.

          Сказали, только понадеялись на крымский сценарий.
          Цитата: topol717
          Проще всех считать бездарями, а себя гением и огульно всех обвинить.

          никто не считает наше руководство бездарным, но лучше всех про него написал Крылов в своей басне о Лебеде Раке и Щуке.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Вчера, 23:57
        Силуанов человек Абрамовича! Тот ему за нужные решения квартиры и дома покупает через другого еврея!
    2. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      +1
      Вчера, 21:07
      А так и будет. И репарации выплатим. И земли распродадим. И власть сменим на проевропейскую. Всех всё устраивает. Вообще кайф. Легко и просто.
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Вчера, 21:12
      "И дух Анкориджа нам сладок и приятен"
      "А. Грибоедов"
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Вчера, 21:37
      Dizel200
      Сегодня, 20:52
      У меня нет слов просто. Вы ещё поклонитесь и дань принесите

      hi Похоже, Рябков всех нас и матрасников за лохов воспринимает.
      А автор статьи пытается ещё больше внести сумятицу в наши пухлые головы.
      Ведь на днях помощник Кремля Ушаков озвучил свою персональную позицию, уверен, согласованную со всеми Кремлёвскими башнями.
      Он чётко сказал - Духами Анкориджа никогда не пользовался, а в его речи никогда такого выражения не было.
    5. Ильнур Звание
      Ильнур
      +2
      Вчера, 22:40
      У меня нет слов просто. Вы ещё поклонитесь и дань принесите

      Только одно слово: СТЫДОБА...
      А что ещё можно ожидать от тех, кто продался и продал Россию...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Вчера, 20:53
    Может стоит слезть с дерево, которая Ива, называется... а то, прям какой то наивняк выходит.
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Вчера, 21:02
      "Как же так, ты же обещал на мне женится! Еще не поздно передумать, вспомни, как были прекрасны эти обещания..."
      Ей богу, даже немножечко стыдно ... request
      1. topol717 Звание
        topol717
        -3
        Вчера, 21:12
        Цитата: ian
        Ей богу, даже немножечко стыдно ...
        А вы знаете о чем там договорились? Вы знаете кто какие плюшки получит с тех договоренностей? Все что я слышал так это что нашли некоторые общие точки. Вот наши и поддавливают на эти точки.
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Вчера, 21:17
          Это понятно что поддавливают.
          Как и понятно что давить на то, на что уже давно положено, забито и забыто как минимум наивно и неумно... hi
          1. topol717 Звание
            topol717
            -1
            Вчера, 21:28
            Цитата: ian
            Как и понятно что давить на то, на что уже давно положено, забито и забыто как минимум наивно и неумно...
            Никак нет. Вы же не знаете какие там параллельно переговоры идут. Может про МКС что то решают, может про тот же Иран/Мали/Кубу. Там работа постоянно идет, а напомнить "партнеру" про косячек оно никогда лишним не будет.
        2. Stas157 Звание
          Stas157
          0
          Вчера, 21:41
          Цитата: topol717
          А вы знаете о чем там договорились?

          Знаем, о чём не договаривались. Я насчёт Херсона из Запорожья.
        3. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Вчера, 21:42
          Кстати... большинство пытаются обсуждать ситуацию/тему, о которой НИЧЕГО ПО ФАКТУ, НЕ ЗНАЮТ!!!
          Но ведь к "духу Анкориджа" апелируют и те, кто прекрасно осведомлён, что те, К КОМУ ОНИ ОБРАЩАЮТСЯ, ни сном, ни духом, ничего не знают!!!
          Так в чем "прикол"?
          Ладно, такие циник как я, просто в принципе НЕ ВЕРИМ, что какие то переговоры с полосатиками, могут быть нашу пользу!!!
          Так и тем"ответственным-безответственным", стоило б не наводить тень на плетень и забыть про какой то там дух... надоело слушать подобную муть!
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 21:46
        Бум реалистами... о чем там договорились, ФИГ ЕЁ ЗНАЕТ, но одно должно быть понятно, полосатики это ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ и ДЛЯ СВОЕЙ ВЫГОДЫ!
        Нам бы поступать точно также, вот тогда ДУХ был бы вполне равнополезный... хотя полосатики в этом шибко поднаторели и обойти их сложно, если возмо вообще???
  3. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +8
    Вчера, 20:53
    Странно... Анкоридж уже даже не воняет,это сухая мумия ,а мы до сих взываем...???
    Время Анкориджей, как и Минсков давно прошло,настало время жестких и быстрых решений типа : Вдарил Воевода Булавою .
    1. topol717 Звание
      topol717
      -7
      Вчера, 21:14
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      настало время жестких и быстрых решений типа : Вдарил Воевода Булавою .
      И дальше? война против всего мира? Или весь мир в труху?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 20:54
    Ах да, может духи замутить и нахвать их... понятно как wink
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +4
    Вчера, 20:55
    Мазохизм - неизлечимая болезнь. Вот так.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -7
      Вчера, 21:14
      Цитата: Ivanhoe
      Мазохизм - неизлечимая болезнь. Вот так.
      Если вы ничего не понимаете в политике то лучше молчать.
  6. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +9
    Вчера, 20:55
    "Бившие первыми" просят Трампа спрятать их за свою штанину. Однако, вместо этого их в очередной раз водят за нос.
  7. al3x Звание
    al3x
    +9
    Вчера, 20:57
    Что ж наших всё так тянет с договориться с жульем? Посмотрите, что происходит сейчас с ирано-американскими договоренностями. Чуть ли не каждый час со стороны США "слово дал, слово забрал". Их слова не стоят НИЧЕГО. Любая бумага ими подписанная может в отхожем месте по назначению быть использована в этот же день. Рулон туалетной бумаги и то более ценен, чем та бумага, на которой стоят их закорючки.
  8. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Вчера, 20:57
    Непрозрачность механизма принятия решений и систематическае озвучиваение не реальных, а деклативных целей привели к тому, что ни кто толком не знает чего мы на самом деле добиваемся, деклативные цели стали восприниматься как реальные.
    Соответственно симуляция активности, подменила реальные действия для достижения цели, потому что невозможно действовать если ты не знаешь к чему должны привести твои действия.
  9. Комментарий был удален.
  10. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +3
    Вчера, 21:00
    на сколько у них желание стать своими буржуинскими(новые цари , новые князья ) убивает чувство самосохранения , абсолютно безграмотные в истории ,ничего не знают (они умнее ) и не хотят учиться( мы самые умные ) ну ну
  11. Жозе Звание
    Жозе
    +10
    Вчера, 21:00
    Увы, но такие воззвания попахивают натуральным попрошайничеством. И не духом Анкориджа, а весьма скверным душком Шеварднадзе-Козырева.
  12. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +11
    Вчера, 21:01
    Рябков скромно умолчал, в чем же заключается "часть пути, которую руководство РФ готово пройти в рамках Анкориджа".
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Вчера, 21:45
      Цитата: Борис Сергеев
      Рябков скромно умолчал, в чем же заключается "часть пути, которую руководство РФ готово пройти в рамках Анкориджа".

      Наверное опять очень непростое решение.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 21:49
      Ну можно вспомнить о чем пытались в Стамбуле договориться, Лукашенко вроде рассказывал
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 00:03
      А кто такой Рябков? Он что великое в жизни сделал? Вован наплодил чиновников таких же как и сам, и превзошел в этом Брежнева!
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Вчера, 21:04
    Жестко он их, аж почти жалко.
  14. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Вчера, 21:05
    Здесь хорошо бы смотрелась физиономия Рябикова.
  15. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Вчера, 21:06
    В Кремле подчёркивают готовность к выполнению своей части обязательств, но указывают на систематическое игнорирование договорённостей со стороны американских партнёров

    В принципе, это просто слова, ничего конкретного не объясняющие
    "Дух Анкориджа", "рамки урегулирования"... паутина слов.
    Вроде, что-то означающие, но что именно?
    Никто из нас, комментаторов ВО, и понятия не имеет, о чем были тамошние договорённости.
    Разумеется, каждый из нас надеется, что эта договоренность являет собой мир.
    Причем, мир - на условиях России
    Насколько это совпадает с реальными договоренностями, которые, к тому же (вроде как), и не соблюдаются... уравнение с сотней неизвестных
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 21:12
    Сам я в Анкоридже не бывал,но одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что Анкоридж это премерзопакостный городишко с премерзопакостным душком . . . sad
    1. Комментарий был удален.
  17. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +4
    Вчера, 21:12
    Отдайте МИД Медведеву. Может хоть словесно РФ позориться не будет.
    1. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      0
      Вчера, 23:13
      Цитата: samarin1969
      Отдайте МИД Медведеву. Может хоть словесно РФ позориться не будет.

      МИДовские слова имеют юридически значимые последствия. А грозные слова Медведев выпускает только в пустоту перед зеркалом айпада. Как только ему дадут право принятия решения, смелость сразу улетучится.
  18. Владимириус Звание
    Владимириус
    +2
    Вчера, 21:16
    какое-то все бесхребетное, бесперспективное и безрадостное, но самое главное - совершенно нет никакой веры в будущее
  19. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 21:18
    Ситуация неловкая, мы готовы.
    1. Комментарий был удален.
  20. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Вчера, 21:23
    "Дух рано или поздно становится дембелем, а перед дембелем лежат все мечты!"
  21. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +2
    Вчера, 21:27
    Импульс саммита на Аляске, по оценкам дипломатов, во многом исчерпан из-за действий «сторонников войны до последнего украинца». А если он исчерпан, то если смысл к нему взывать американскую администрацию?

    Скорее всего с учетом длительности войны и Старобельска - это возможно последнее предупреждения перед резкой эскалацией. А чем можно резко поднять эскалацию? Ударом тактического ядерного оружия.
  22. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Вчера, 21:27
    Видать совсем все плохо раз американцев умоляем принести мир.
  23. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Вчера, 21:29
    Да сколько же наши старцы будут западу поклонятся? Это позорище то какое!!!! Мне стыдно даже читать статью до конца. Какой то трепет перед западом еще с совка впитан в зомбированные умы, только смерть этих поколений смоет этот позор. И они еще гонят, наших мужиков на бойню, сохранить свои жалкие остатки власти над обнищавшем народом. Ну слов нет просто.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Вчера, 22:06
      Полностью с вами согласен!
  24. Сергей3 Звание
    Сергей3
    -1
    Вчера, 22:05
    Так вот с кем Байден там здоровался каждый день - с духом Анкориджа! wassat
  25. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Вчера, 22:10
    Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
    Странно... Анкоридж уже даже не воняет...

    К сожалению похоже что нет. У кое-кого там, наверху он вероятно в мозгах навеки поселился, и вполне понятно почему. sad
  26. Wratch Звание
    Wratch
    +3
    Вчера, 22:15
    Собрать весь МИД во главе с Рябковым ,придать им Дмитриева и отправить копать обещанный тоннель на Аляску. Питание-Дух Анкориджа.
    Что за идиотская манера разговаривать с Западом угодливо прогнушись в спине? Или теперь лизание сапог и афедрона западным партнерам входит в курс обучения? И при это мычать о "суверенной великой державе?"
  27. fp2266 Звание
    fp2266
    -1
    Вчера, 22:30
    Сколько глупых людей в России: раньше они верили в Меркель, теперь в Трампа. Европа решила пойти на войну с Россией. Больше нет слов.
  28. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    0
    Вчера, 22:44
    Квинтэссенция внешней политики Великого Геостратега ....
    А если серьёзно , то стыдно и горько , что некоторые дорвавшиеся до власти ставленники олигархов позорят когда-то великую страну.
  29. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Вчера, 23:06
    Очень хочется верхушке дружить с Западом. А тут опять облом.
  30. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Вчера, 23:14
    Совсем недавно америкосы уничтожили пансионат с девочками в Иране. Прошло совсем немного времени, то же самое сделали чубатые недоумки, о каком таком "духе" идет речь?
    1. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Вчера, 23:25
      Цитата: th.kuzmichev
      о каком таком "духе" идет речь?

      О кланово-корпоративном духе. Ну не могут барыги иначе. У них всё- всё предмет торга. И Родина, и жизни своих граждан
  31. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Вчера, 23:22
    Глас вопиющего в пустыне или очередная попытка увещевания заокеанских правителей? request
  32. Zoer Звание
    Zoer
    +1
    Вчера, 23:22
    Наш МИД, а вернее геостратег так и не понял, что Россию на Аляске кинули ещё раз. Вернее сами там обо@лись опять.
    "Не валяй дурака, Америка.
    Не обидим, кому говорят.
    Отдавай-ка землицу Алясочку,
    Отдавай-ка родимую взад!"
  33. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 00:06
    Что-то напомнило сразу.
    Вас ки-ну-ли, Серёжа!