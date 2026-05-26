В МИД РФ озвучили очередное воззвание к США по «духу и рамкам Анкориджа»
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал администрацию США осознать меру ответственности за реализацию договорённостей, достигнутых на саммите президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.
Рябков - журналистам:
Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа.
Это уже далеко не первый подобный призыв Москвы. Российская сторона неоднократно взывала к Вашингтону соблюдать «дух Анкориджа» и достигнутые рамки урегулирования, однако реального прогресса нет.
Несмотря на все заявления, Киев продолжает получать от Запада оружие, разведданные, финансовую и политическую поддержку. Украинские формирования по-прежнему наносят удары по территории России, включая Москву и другие регионы.
В Кремле подчёркивают готовность к выполнению своей части обязательств, но указывают на систематическое игнорирование договорённостей со стороны американских партнёров и их европейских союзников. Импульс саммита на Аляске, по оценкам дипломатов, во многом исчерпан из-за действий «сторонников войны до последнего украинца». А если он исчерпан, то если смысл к нему взывать американскую администрацию?
И вообще сложно сказать, какое это воззвание к Вашингтону по счёту.
