Небензя назвал моральным крахом реакцию Запада на удар ВСУ по Старобельску

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал реакцию западных стран на удар ВСУ по Старобельску моральным крахом.

Небензя подчеркнул, что Запад традиционно делит жертв на «удобных» и «неудобных». По его словам, когда речь идёт об ударах украинских сил по гражданским объектам на территории России, международная реакция либо отсутствует, либо сводится к оправданиям.

Российский дипломат:

Я готов в любой момент пригласить коллег из ООН в Старобельск.

Речь идёт о месте украинского удара по колледжу, где погибли более 20 человек.

Удар по учебному заведению в Старобельске ЛНР произошёл на минувшей неделе. Погибли свыше 20 мирных жителей, большинство - студенты. Десятки получили ранения.

Москва квалифицирует произошедшее как террористический акт и требует международного расследования. Западные страны пока воздерживаются от жёстких оценок инцидента. А представительница Дании, отвечая на российский вопрос, не стыдно ли Западу игнорировать эту трагедию, заявила, что Дания чувства стыда не испытывает.
  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +8
    Вчера, 21:25
    И западные лидеры, конечно же, сразу усовестились, услышав это обвинение. Уже после спектакля в Буче было понятно, что никакой адекватной реакции от них на преступления укронацистского режима нет и не будет.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Вчера, 21:48
      Монтесума
      Сегодня, 21:25

      hi Дипломат с большим стажем пытается взывать к совести тех, на ком пробы ставить некуда с их русофобией и отрицанием всего Русского мира.
      А вся эта примиренческая и согласительная политика идёт от Кремля, своей мягкотелостью и нерешительностью позволяющему нашим врагам относиться к россиянам по-скотски.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +5
        Вчера, 22:15
        Цитата: ZovSailor
        А вся эта примиренческая и согласительная политика

        Не понял, как проявилась "примиренческая и согласительная политика" в выступлении Небензи? С чем он примирился и с чем согласился? По-моему, он ещё раз публично ткнул носом западников в их двуличность. Ясно, что их это не изменит, но на конференции в ООН не только западники присутствуют, так что ещё одно обличение их лицемерия не помешает.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Вчера, 22:27
          Монтесума
          Сегодня, 22:15

          hi Далеко ему до безвременно ушедшего Чуркина.
          А здесь посыл другой - выше Кремля не прыгнешь.
      2. Комментарий был удален.
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +5
      Вчера, 21:55
      Цитата: Монтесума
      после спектакля в Буче было понятно, что никакой адекватной реакции от них на преступления укронацистского режима нет и не будет.
      Буча.. Они уже не помнят как в зале ООН прибирками весь мир на жалость разводили. Западные политики и журналюги напоминают нагадившего щенка: нагадят, потом хвостиком завиляют и как будто ничего и не было. Только вот несвежее убрать придется кому то.
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 23:05
      ..так ведь датчанка заявила же открыто - стыда нет. am побоку им...побоку.

      под Бердянском накрыло какельскими дронами Торнадо-У и Линзу. прицельно прилетает... am
      мочить их пора жёстко, а не стыдить.

      Александр hi
  2. Tusv Звание
    Tusv
    +2
    Вчера, 21:26
    Лично мне нравится "укор" на Старобельск. Полыхание знатно - Зачтено. А что там принято в ООНах по барабану и фиолетово. Гореть им в аду
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Вчера, 21:27
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что -Пока поколение продавшееся за жвачку, ,джинсы и кекс у руля государства- не будет у такого государства никаких интересов кроме как побольше у них было жвачки,джинсов и кекса. . . request
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +5
      Вчера, 21:50
      Цитата: андрей мартов
      Пока поколение продавшееся за жвачку

      "Не надо мне пощады, Не надо мне награды, А дайте мне винтовку И дайте мне коня. А если я погибну, пусть красные отряды, Пусть красные отряды отплатят за меня!"(Песня Красноармейца).
      "Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена"(предположительно Сун Цзы).
    2. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Вчера, 22:16
      Ну бабке наверняка уже за 70, но если вспомнить возраст Путина, Патрушева, Бортникова, Шойгу, Чемезова и т.д, то получается это как раз таки её поколение и привело к текущей ситуации.
      1. poquello Звание
        poquello
        +3
        Вчера, 22:25
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Ну бабке наверняка уже за 70, но если вспомнить возраст Путина, Патрушева, Бортникова, Шойгу, Чемезова и т.д, то получается это как раз таки её поколение и привело к текущей ситуации.

        осталось вспомнить к какой ситуации привёл свою страну обдолбыш, тогда молодой и перспективный
  4. NAF-NAF Звание
    NAF-NAF
    +4
    Вчера, 21:28
    как известно, консолидированное мнение этого самого Запада не меняется уже несколько десятков лет - это что в России должно остаться 10-15 млн. населения, занятого в добывающей промышленности. И всё.
    А стыдно им будет (вернее, начнёт появляться такая опция как стыд, которой на данный момент нет и в помине) когда наступит аналог 1944 года - это был период, когда европейские партнёры Гитлера стали умнеть один за другим и задумываться о своём ближайшем будущем... с оперативным переобуванием налету..
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Вчера, 22:01
      Цитата: NAF-NAF
      мнение этого самого Запада не меняется уже несколько десятков лет...
      На что, а на английские традиции всегда можем расчитывать
      Цитата: лорд Пальмерстон, XIX век
      У Англии нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов — вечны и постоянны только её интересы.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 22:04
      Цитата: NAF-NAF
      консолидированное мнение этого самого Запада не меняется уже несколько десятков лет - это что в России должно остаться 10-15 млн. населения, занятого в добывающей промышленности. И всё.

      как вы скромно, вам напомнить мысли товарища маркса?
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Вчера, 21:30
    Это все здорово, конечно, но вот захожу на мэйл и читаю
    В Ленинградской области развернута операция по поиску 41-летнего серийного убийцы и насильника Андрея Кийко, известного как «сосновский маньяк». Осужденный на 25 лет мужчина в 2024 году заключил контракт с Минобороны, получил ранение в зоне СВО, а летом 2025 года тайно покинул военный госпиталь в Кронштадте...
    ...В 2008 году он получил 22 года за два убийства и серию преступлений сексуальногого характера в парке «Сосновка». Позже в колонии маньяк сознался в третьем убийстве, совершенном в 2005 году ради того, чтобы «почувствовать страх» жертвы.

    https://news.mail.ru/incident/71032309/
    Мне вот интересно - выпускать на СВО сексуальных маньяков и серийных убийц - это норм? Не моральный крах, нет?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 21:41
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Это все здорово, конечно, но вот захожу на мэйл и читаю

      Это здорово, что вы зашли на мэйл, но вот захожу на обсуждение публикации, связанной с трагедией в Старобельске, и не понимаю, какое отношение к этой теме имеет сообщение о поисках уголовника? Видимо, очередная попытка перевести направление обсуждения на тему - "А в России всё ещё хуже"?
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        +1
        Вчера, 22:22
        Цитата: Монтесума
        Это здорово, что вы зашли на мэйл, но вот захожу на обсуждение публикации, связанной с трагедией в Старобельске, и не понимаю, какое отношение к этой теме имеет сообщение о поисках уголовника? Видимо, очередная попытка перевести направление обсуждения на тему - "А в России всё ещё хуже"?

        И это столь же гнусно и омерзительно, сколь поведение западных представителей на Совбезе ООН по вопросу Старобельска.
      2. Седов Звание
        Седов
        +3
        Вчера, 22:38
        Саша, не заводись hi Формально это точка зрения оппонента, которая лежит в плоскости того, что дефицит штурмовиков (чит. "живого мяса") Мин-ву обороны приходится закрывать контрактами с осужденными. И это нормально. Это должны быть своеобразные ДисБаты со своей специализацией. Ненормально, что они потом всякими правдами и неправдами уже с медалью на свободе оказываются в обществе и в лицо тебе говорят: "а я свой позор кровью смыл". Знал одного такого. Внутри него как была гниль, так и осталось. Выяснилось потом, что не брезговал и парням в спину стрелять. Вобщем дотянул. И вот это я считаю ненормальным. И я думаю это не единичный пример. В Вагнере эта система по другому работала. Своебразно - это тоже моральный крах, как и то что парням на передовой за свои деньги обмундирование и экипировку покупать приходится. А то что Василию Алексеевичу одному приходится в Совбезе ООН с ветряными мельницами бороться? Так эта организация давно дискредитировала себя. И нынешняя её задача - дискредитация России в глазах мирового сообщества с безусловным осуждением всех её действий. Вобщем, формализм чистой воды. Василию Алексеевичу удачи на этом безнадёжном поприще.
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          0
          Вчера, 23:23
          Цитата: Седов
          И нынешняя её задача - дискредитация России

          Наши чиновники и сами с этим неплохо справляются. Тот же Небензя в ООН
          Москва квалифицирует произошедшее как террористический акт и требует международного расследования

          И с первых же слов вранье. Если правительство зеленского террористы, то почему за более чем 4 года ни кто из них не пострадал от ударов российских ракет и БПЛА? Почему заявляют о готовности вести переговоры, а пока была возможность и о транзите с продажей газа и нефти.
          Особо циничным со стороны Кремля является "удар возмездия" по штабу сухопутных войск в Киеве в ночное время и после официального предупреждения, т.е. в Москве делается все что бы не один настоящий военный преступник в Киеве не пострадал.
        2. tatarin1972 Звание
          tatarin1972
          +2
          Вчера, 23:25
          Давно уже понятно, что западом договориться не получится, они не понимают пока в пятак не получат. Но мы с упорством баранов сотрясаем воздух и рисуем красные линии.
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Вчера, 23:35
          Цитата: Седов
          Это должны быть своеобразные ДисБаты со своей специализацией. Ненормально, что они потом всякими правдами и неправдами уже с медалью на свободе оказываются в обществе и в лицо тебе говорят: "а я свой позор кровью смыл".

          Денис, с такой формулировкой даже не спорю, преступникам нет пощады, это так и должно быть. Просто посчитал несколько неуместным две темы в одном обсуждении объединять - лицемерие западников и проблема преступников, заключивших контракт с МО.
      3. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Вчера, 23:15
        ..За Старобельск карать надо, жёстко и без пощады!! А стыдить их там или ещё что - это воду месить в ступе - нет у них совести. И не было...
      4. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Вчера, 23:34
        Цитата: Монтесума
        но вот захожу на обсуждение публикации, связанной с трагедией в Старобельске, и не понимаю, какое отношение к этой теме имеет сообщение о поисках уголовника?

        Эта тема косвенно связана с трагедией в Старобельске. Она прямо связана с реакцией Запада на эту трагедию.
        Ну так вот - то, что Запад будет игнорировать эту проблему - факт самоочевидный. Просто потому что это единственно возможная для них линия поведения. Признавать трагедию, означает объявить Зе детоубийцей, на это они очевидно не пойдут. Опровергать - невозможно, тут любое объяснение будет шито белыми нитками. Все, что они могут - замалчивать проблему, это бессовестно, но политично, а в политике совесть вообще ни к месту. Может, им и жаль наших детей, а может и нет, но если и жаль - вслух они это говорить не будут.
        Наше возмущение тут тоже политично, о такой реакции западных политиков надо говорить вслух, хотя это ни к чему и не приведет. Поэтому и реакция Запада на массовое убийство в Старобельске и наша реакция на реакцию Запада - очевидны, понятны, политичны и предсказуемы. И совесть, мораль и т.д. тут ни при чем.
        О каком моральном крахе вообще идет речь сегодня? Что, когда американцы убили в Иране 168 детей и 14 учителей ракетным ударом по школе, а Запад этого не заметил даже - это не моральный крах? Когда евреи геноцидили палестинцев а Запад молчал - это не моральный крах? Когда чеченских боевиков на Западе прикармливали, когда югославов бомбили, когда Каддафи убивали - это не моральный крах? Да можно 100500 случаев таких вспомнить.
        В общем, высказывание Небензи - оно, на самом деле, дежурно-протокольное. Ничего тут нового и неожиданного нет. Для меня, по крайней мере.
        То, что в армию берут уголовников - это вообще-то норм, так всегда было. Но не таких же! И как по мне - это какое-то двуличие невозможное, когда мы обсуждаем моральный крах того, что изначально морали не имеет, но при этом не говорим о том, что теперь у нас серийный убийца может автомат в руки получить.
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Вчера, 21:30
    Так они все сидоры ьам боши-свиньи лягушатники-не раз люлей получали томми-еще те ну а пшеки всегда на нас зубы скалили
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Вчера, 21:32
    В мире существует не мало правительств, которые готовы продать страну ради своего благополучия. Но не смогут, народ их снесёт за это. Есть только один народ на земле, который продаст свою историю и мать родную, это - чубатые, называют себя "украинцы"
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Вчера, 21:33
    Небензя напоминает мне одинокого потерянного на плоту в океане, а вокруг акулы, спруты, кракены и прочее. Прям реально жалко мужика, понимаю должность обязыает там сидеть, но настолько это бесполезно что аж смешно
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -5
      Вчера, 21:42
      я бы лучше пожалел "дорогих россиян", которые под ударами хахлятских бпла
      я думаю, он ни за какие коврижки не согласится переехать в РФ из Нью-Йорка
  9. Комментарий был удален.
  10. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    Вчера, 21:39
    Наше руководство продолжает жить в каком то выдуманном мире в котором Запад полностью поддерживающий Украину почему то должен эту самую Украину осуждать.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 22:03
      Цитата: taiga2018
      Наше руководство продолжает жить в каком то выдуманном мире

      ну что сделать, вот такой у них мир, там даже какают облаками
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Вчера, 23:16
        ...там не какают а благовоняния выпускают... lol
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +3
      Вчера, 22:42
      Цитата: taiga2018
      Наше руководство продолжает жить в каком то выдуманном мире в котором Запад полностью поддерживающий Украину почему то должен эту самую Украину осуждать

      просто представил - где-то, в тёмном переулке, окружила тебя компания гопников, кто-то руки выкручивает, кто-то по карманам шарит, кто-то телефон уже листает, кто-то твою одежду примеряет
      а ты им:
      - господа! ваше поведение - моральный крах!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Вчера, 23:18
        ...а они тебе по хлебалу - ннна! а ты им утёршись - низзя так, где ваша совесть?! я ожидаю вас на заседании совета бабушек на лавочке у подъезда - вот ужо они вас осудят морально и безкомпромиссно!

        (не к Вам на ты обратился, это ситуацию просто расписал hi )
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Вчера, 21:39
    Крах должен быть не моральным, а физическим, вплоть до ампутаций и летального исхода для особо буйных.
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Вчера, 21:39
    надо было у гитлера попросить сочувствие к ленинградцам в блокаде и не получив сочувствия, сказать, что у гитлера моральный крах
    я просто в шоке
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 22:06
      Цитата: Михаил Нашарашев
      надо было у гитлера попросить сочувствие к ленинградцам в блокаде и не получив сочувствия, сказать, что у гитлера моральный крах

      Михаил, вот тут вы неправы, сгущая краски. Небензя не просит никакого сочувствия, констатируя факт замалчивания или оправдания теракта в Старобельске - он обвиняет Запад в постоянном одностороннем искажении информации об украинском конфликте, что, впрочем, давно уже понятно. Просто ещё раз подчеркнул ненормальность такой ситуации, выступая на конференции в ООН, а там присутствуют не только западные представители.
  13. Динич Звание
    Динич
    +3
    Вчера, 21:43
    Это не моральный крах, это вседозволенность, порождённая безнаказанностью.
  14. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Вчера, 21:54
    Бесов словами не пронять
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -1
      Вчера, 22:15
      нет ничего кроме слов, матерных
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -3
    Вчера, 21:55
    Небензя назвал моральным крахом реакцию Запада на удар ВСУ по Старобельску
    он не прав, просто наша мораль и их отличаются, они действуют в парадигме своей морали и своих ценностей
    он наверное забыл, что они еще в начале прошлого века убивали наших людей в концлагерях на нашей же земле, что они еще вчера говорившие о союзе уже готовили орды для войны с нами
    они такими были ВСЕГДА, подошло вермя очердного "Drang nach Osten"
  16. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    Вчера, 22:03
    А одни бесконечные разговоры вместо быстрого и жестокого возмездия - это не моральный крах?
  17. Radikal Звание
    Radikal
    -1
    Вчера, 22:23
    Небензя назвал моральным крахом реакцию Запада на удар ВСУ по Старобельску
    Ё-моё, о чём он? Они там какими категориями мыслят?! Какая на фиг мораль у политического класса Запада?! Он к кому, о чём и зачем взывает? Над ним смеются все, кто восседает напротив него в ООНе, и остальные вокруг! Позорище! sad
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -2
      Вчера, 22:31
      Цитата: Radikal
      Какая на фиг мораль у политического класса Запада?!

      своя мораль и в этой морали они святые борцы с жутким мордором
      мораль есть у всех, даже у маньяков
  18. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Вчера, 22:55
    А к кому, чему взывал Небензя? Чего ожидал? Это все равно, что во времена ВОВ, наш представитель в какой-то организации, взывал бы к правителям Европы ( соучастникам Гитлеровской Германии, легшим под нее) и самим верхам рейха, рассказывая о преступлениях нацистов против народа СССР.. Бред какой-то, абсурд! no
  19. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Вчера, 23:03
    Кто то верит, что в начале войны с Ираном пансионат с девочками был уничтожен случайно по ошибке? Может хватит с эими тварями разговаривать-договаривать?
  20. Bartek Sielicki Звание
    Bartek Sielicki
    +1
    Вчера, 23:36
    Я не знаю, что произошло в Буче, но здесь мы видим нападение на военный объект. Часть школы была превращена в казармы, что признало даже российское телевидение. Среди них были и новобранцы «Рубикона». Одно дело определить, сколько погибших были новобранцами, а сколько обычными студентами, но обвинять Запад в лицемерии при активной пропаганде с обеих сторон, мягко говоря, неуместно.
  21. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Вчера, 23:37
    В 90-х много работал с проектировщиками из Украины. Образованные талантливые люди. Они были из Донецка. А на западной Украине - абсолютные селюки-недоумки.
  22. al3x Звание
    al3x
    0
    Вчера, 23:40
    Морально им пофиг. (Коротко, а чего разглагольствовать?)
  23. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 00:00
    Небензя подчеркнул, что Запад традиционно делит жертв на «удобных» и «неудобных». По его словам, когда речь идёт об ударах украинских сил по гражданским объектам на территории России, международная реакция либо отсутствует, либо сводится к оправданиям.

    В МИДе наблюдается явная несогласованность в заявлениях. У Захаровой это выглядит иначе.
    МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Запад "поставил с ног на голову" теракт ВСУ в Старобельске, представив информацию, что целями Киева были не дети, а военные объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Международном форуме по безопасности..

    В западных сми действительно пишут, что удар был по подразделению беспилотников.
    Но у нас об этом молчат. В такой ситуации навряд ли заявление Небензи будет иметь какой-то значимый эффект для западного обывателя, что мы и наблюдаем из ответа представителя Дании :((....
  24. zorge kapusten55 Звание
    zorge kapusten55
    0
    Сегодня, 00:09
    коллеги, да какое там, это ящуры))