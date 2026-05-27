CENTCOM опроверг возобновление операции Freedom по проводке судов через Ормуз

Появившиеся накануне публикации некоторых американских СМИ о якобы возобновлении прохода грузовых судов через Ормузский пролив оказались очередным фейком, об этом заявило Центральное командование ВС США.

Корабли ВМС США не возобновляли сопровождение танкеров и коммерческих судов через пролив, Иран продолжает блокировать проход судов. Объявленная ранее Пентагоном Operation Freedom находится на паузе, американские боевые корабли в пролив также не входят.



Недавние сообщения СМИ утверждают, что ВМС США возобновили сопровождение или помощь коммерческим судам при проходе через Ормузский пролив. Это ложь. Operation Freedom не была возобновлена, и американские силы в настоящее время не сопровождают коммерческие суда через Ормузский пролив.

В Тегеране также опровергают сообщения об открытии Ормузского пролива. Как подчеркивается, он будет открыт в течение 30 дней с момента подписания меморандума «о взаимопонимании». Пока же через пролив проходят только те суда, которые соглашаются на условия Ирана, в том числе с оплатой прохода.

Накануне ряд изданий сообщил, что США якобы сопроводили через пролив греческий танкер с нефтью, ожидавший прохода с марта.
  1. ZovSailor Звание
    Сегодня, 06:32
    Пока наглосаксы не начнут уважать право каждой нации на соблюдение своей национальной безопасности и интересов государства, они будут сталкиваться с войнами, конфликтами и потерей имиджа, как великой страны.
  2. Schneeberg Звание
    Сегодня, 06:53
    Пока же через пролив проходят только те суда, которые соглашаются на условия Ирана, в том числе с оплатой прохода
    Пока что Иран диктует свои условия а Ормузском проливе, а не "победитель" Трамп wink