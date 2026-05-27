CENTCOM опроверг возобновление операции Freedom по проводке судов через Ормуз
7662
Появившиеся накануне публикации некоторых американских СМИ о якобы возобновлении прохода грузовых судов через Ормузский пролив оказались очередным фейком, об этом заявило Центральное командование ВС США.
Корабли ВМС США не возобновляли сопровождение танкеров и коммерческих судов через пролив, Иран продолжает блокировать проход судов. Объявленная ранее Пентагоном Operation Freedom находится на паузе, американские боевые корабли в пролив также не входят.
Недавние сообщения СМИ утверждают, что ВМС США возобновили сопровождение или помощь коммерческим судам при проходе через Ормузский пролив. Это ложь. Operation Freedom не была возобновлена, и американские силы в настоящее время не сопровождают коммерческие суда через Ормузский пролив.
В Тегеране также опровергают сообщения об открытии Ормузского пролива. Как подчеркивается, он будет открыт в течение 30 дней с момента подписания меморандума «о взаимопонимании». Пока же через пролив проходят только те суда, которые соглашаются на условия Ирана, в том числе с оплатой прохода.
Накануне ряд изданий сообщил, что США якобы сопроводили через пролив греческий танкер с нефтью, ожидавший прохода с марта.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация