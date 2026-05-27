Славянск и Краматорск в мае 2026: что показывает направление
К концу мая 2026 года Славянско-Краматорское направление складывается в три параллельные оси давления, и ни одна из них не тянет на самостоятельное наступление. Северная – от Святогорска вдоль Северского Донца. Центральная – через Константиновку и Часов Яр. Западная – через Гришино и Доброполье. Сама агломерация Славянск – Краматорск остаётся неохваченной. Темпы продвижения нелинейны: где-то выход к новым рубежам, где-то откат и пробуксовка. Главным рабочим инструментом наступления к маю стала связка малых пехотных групп и FPV-дронов.
Майская карта направления – это три участка, разнесённых на десятки километров.
На северной оси российские подразделения закрепились на правом берегу Северского Донца в районе Святогорска. Дальше вдоль реки от захваченного зимой Северска работают 3-я общевойсковая армия группировки «Запад» и 70-я мотострелковая бригада, переброшенная весной из-под Херсона. В российских сводках этот плацдарм подаётся как «выход в тыл агломерации». На карте это пока тактический плацдарм у изгиба реки. До оперативного охвата далеко: коммуникации ВСУ из агломерации на запад остаются открытыми.
Центральная ось – Константиновка и Часов Яр. В Константиновке идут уличные бои за многоэтажную застройку, авиация применяет фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (ФАБ с УМПК – свободнопадающая бомба, превращённая в планирующий боеприпас). В Часовом Яру статус Шевченковского микрорайона остаётся спорным: украинская сторона официально потерю города целиком не подтверждает, и, если по-честному, в открытых источниках разобрать, где сейчас проходит линия по микрорайону, почти невозможно.
Западная ось – самая показательная для разговора о темпах. Главные силы наступают от Покровска через освобожденое весной 2026 года Гришино на село Шевченко южнее Доброполья. 30 апреля 2026 года российские войска заявили об освобождении Новоалександровки. Параллельно ВСУ вытеснили российских штурмовиков из части Белицкого и Нового Донбасса. На недельных сводках западная ось похожа на наступление. В окопах это выглядит иначе: медленное продавливание, временами с откатом на пару лесополос назад.
Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Осман» в мае 2026 года описывает положение на краснолиманском участке коротко: логистика парализована. Воздушно-космические силы России методично бьют по переправам через Северский Донец фугасными авиабомбами с УМПК, любые попытки восстановить переправу срываются ударными беспилотниками. Техника не движется, пехота идёт пешими переходами на увеличенное плечо подвоза, теряя время и силы ещё до выхода на позиции.
Северский Донец на этом участке – река шириной от нескольких десятков до сотни метров с заболоченными берегами. Без переправы это не препятствие, которое перепрыгивают сапёрной техникой за час: каждый понтон становится событием и одновременно мишенью, а пока сапёры собирают новый, отрезанная от подвоза рота на том берегу сыпется раньше, чем её выбивают с позиции. Логистика на таком участке и есть фронт.
Тут стоит оговориться: российская сторона свою цену тоже платит. Продвижение в новые точки растягивает плечо подвоза, украинские дроны и артиллерия работают по этим коммуникациям не менее настойчиво. Это особенно заметно на покровско-добропольской оси, где о «решительном продвижении» говорят с зимы, а к концу мая 2026 года передовые части ведут бои за те же сёла, что и месяцем раньше. Откат из части Белицкого и Нового Донбасса для нынешней фазы – рядовая история, такое случается каждую неделю на разных участках. Между сводкой направления и сводкой опорника в одном лесном массиве разрыв всё чаще измеряется неделями.
В апреле 2014 года Славянск был городом, в который вошла малая группа под командованием Игоря Стрелкова: несколько десятков человек, легковая техника, занятые административные здания. Узел Славянск – Краматорск тогда брался рейдовой тактикой: малые силы, быстрые манёвры, разрозненные блокпосты, отсутствие сплошного фронта. Город удерживался около трёх месяцев и был оставлен в начале июля.
В мае 2026 года к тому же узлу подходят сразу с трёх осей. На участке сосредоточена группировка порядка ста тысяч человек с резервами – для сравнения, это сопоставимо по численности с крупной советской общевойсковой армией в наступательной операции конца Великой Отечественной войны. Между сторонами – многоуровневая полевая оборона, насыщенная инженерными сооружениями, противотанковыми средствами и дронами всех типов. Линия фронта сплошная, продвижение измеряется лесополосами.
География совпадает: тот же узел, тот же Северский Донец как естественный рубеж, та же символическая роль Славянска как точки, с которой в 2014 году началась вооружённая фаза конфликта. Дальше совпадения заканчиваются. В 2014 году день мог решиться одним блокпостом на трассе или вовремя подошедшей колонной. В 2026-м всё иначе: чьи дроны висят над лесополосой, чья переправа стоит дольше суток – отсюда и итог дня. Политическим символом Славянск остаётся, и довольно тяжёлым. А вот целью, которую берут за неделю боёв, он давно перестал быть.
