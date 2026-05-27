Партия Реформ сняла флаг Украины с флагштока в графстве Саффолк, вызвав скандал

Новоизбранная партия Реформ Найджела Фарраджа посягнула на священную корову британского истеблишмента - флаг Украины.

Стало известно, что в Совете графства Саффолк, где партия Реформ праздновала победу на недавних выборах, украинский флаг был снят. Вместо него был поднят флаг с Крестом Святого Георгия - флаг Англии.



Украинский «державный прапор» был поднят консерваторами в 2022 году и провисел в Саффолке больше 4-х лет.

Лидер реформистов в совете Майкл Хэдвен заявил:

После четырёх лет мы считаем правильным, чтобы флагштоки совета вновь сосредоточились на флагах, представляющих нашу страну и наш округ, а не что-то другое.

Члены совета отметили, что для них вообще странно было смотреть на здание местного органа власти, над которым развевается флаг иностранного государства.

При этом в партии Реформ добавили, что «на поддержке украинцев в графстве это не скажется».

По данным властей, в графстве поддерживаются 1683 гражданина «незалежной».

Замена укрофлага на флаг Англии вызвало скандал. Лидер оппозиционной фракции Зелёных Эндрю Стрингер назвал действия партии Реформ «глубоко тревожными» и отметил отсутствие обсуждения:

Если совет может поднимать флаг святого, родившегося в Анатолии (современная Турция), почему мы не можем продолжать выражать солидарность с Украиной?

Это он о флаге Англии, на секундочку...

Юнион Джек (флаг Соединённого королевства) и флаг Саффолка остались на месте.

Консерваторы, ранее руководившие советом, тоже выразили глубокое разочарование. Лидер консервативной группы в местном совете Ричард Раут отметил, что для флага Святого Георгия можно было установить дополнительный флагшток. Почему же они его не установили, когда находились в графстве во власти, он не ответил.

Отметим, что партия Найджела Фарраджа впервые лидирует в общенациональных рейтингах Великобритании, опережая как Лейбористскую партию, так и консерваторов. Победа на местных выборах в Саффолке стала одним из проявлений растущей поддержки партии в стране. Напомним, что лейбористы Кира Стармера также проиграли местные выборы в Уэльсе и целом ряде графств Англии.
  1944-1989
    +3
    Сегодня, 06:41
    К сожалению, для многих сторонников партии «Фрагила» расизм и ксенофобия важнее социальной справедливости, хотя сами они часто работают на складах или курьерами. Украинская элита вызывает у меня отвращение, флаг нейтрален; короче говоря, мне всё равно на флаги, кроме одного — красного с серпом и молотом.
    Русич
      Сегодня, 06:48
      Я с Вами!
  ZovSailor
    +6
    Сегодня, 06:42
    Жовто-блакитная тряпка бандеронацистов для мытья трущоб и полов, а не трепыхания на крыше.
    Mouse
      Сегодня, 06:56
      Ноги вытереть.... yes ......
      ZovSailor
        Сегодня, 07:11
        hi Западло, как бы потом не пришлось лечиться всю жизнь от бандеронацистской заразы.
        what
  yo-yo
    +6
    Сегодня, 06:49
    Видимо, партия Реформ будет полностью занесена на украинский сайт «Миротворец»
    Егоза
      Сегодня, 06:59
      Они попадут в хорошую компанию и будут этим гоордиться! laughing
  Schneeberg
    Сегодня, 06:57
    Свиномордой тряпки не место в Британии wink
  alexboguslavski
    Сегодня, 07:00
    Украина осточертела всем. Но об этом просто не говорят вслух.

    Администрация США не поддержала заявление Киева по ситуации на Украине. Обращение Киева было зачитано во вторник, 26 мая, украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.
  tralflot1832
    Сегодня, 07:38
    Англии предстоит долгий и тяжёлый путь оздоровления, внутри Англии противников такого пути очень много .И неизвестно кто победит .
    Perpetually
      Сегодня, 08:09
      Известно - король. Читаешь про разные графства и думаешь, в каком месте там демократия?