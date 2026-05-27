Новоизбранная партия Реформ Найджела Фарраджа посягнула на священную корову британского истеблишмента - флаг Украины.Стало известно, что в Совете графства Саффолк, где партия Реформ праздновала победу на недавних выборах, украинский флаг был снят. Вместо него был поднят флаг с Крестом Святого Георгия - флаг Англии.Украинский «державный прапор» был поднят консерваторами в 2022 году и провисел в Саффолке больше 4-х лет.Лидер реформистов в совете Майкл Хэдвен заявил:Члены совета отметили, что для них вообще странно было смотреть на здание местного органа власти, над которым развевается флаг иностранного государства.При этом в партии Реформ добавили, что «на поддержке украинцев в графстве это не скажется».По данным властей, в графстве поддерживаются 1683 гражданина «незалежной».Замена укрофлага на флаг Англии вызвало скандал. Лидер оппозиционной фракции Зелёных Эндрю Стрингер назвал действия партии Реформ «глубоко тревожными» и отметил отсутствие обсуждения:Это он о флаге Англии, на секундочку...Юнион Джек (флаг Соединённого королевства) и флаг Саффолка остались на месте.Консерваторы, ранее руководившие советом, тоже выразили глубокое разочарование. Лидер консервативной группы в местном совете Ричард Раут отметил, что для флага Святого Георгия можно было установить дополнительный флагшток. Почему же они его не установили, когда находились в графстве во власти, он не ответил.Отметим, что партия Найджела Фарраджа впервые лидирует в общенациональных рейтингах Великобритании, опережая как Лейбористскую партию, так и консерваторов. Победа на местных выборах в Саффолке стала одним из проявлений растущей поддержки партии в стране. Напомним, что лейбористы Кира Стармера также проиграли местные выборы в Уэльсе и целом ряде графств Англии.