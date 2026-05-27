Армения отдаёт добычу редкозёмов и ценных минералов американцам
4 02534
Пашинян продолжает распродавать Армению, отдав добычу редкоземельных металлов в республике американцам. Армянское правительство накануне подписало соответствующее соглашение с США.
Глава Госдепа США Марко Рубио во вторник, 26 мая, прибыл в Ереван, где провел встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, в ходе которой было подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов и критически важных минералов. Комментируя сделку, Рубио заявил, что данное соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению связей между США и Арменией, а также приведет к «взаимному процветанию» двух стран. Но это вряд ли, США никогда себе в убыток не работали, так что «процветать» будут только американцы.
Текста договора пока нет, но, по версии некоторых армянских источников, США заходят в Армению для разработки месторождений ценных минералов и металлов. Предварительно речь идет о добыче меди, золота, молибдена и много другого.
Также накануне было подписано рамочное соглашение о строительстве так называемого «маршрута Трампа», т.е. участка железной дороги через Сюникскую область Армении, которая будет соединять Азербайджан с автономной Нахичеванью и Турцией. И здесь Рубио заявил, что проект направлен на «процветание» Армении.
Проект является огромным шагом по воплощению этого маршрута в реальность, достижению мира и увеличению процветания Армении и региона в целом.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация