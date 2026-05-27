Армения отдаёт добычу редкозёмов и ценных минералов американцам

Пашинян продолжает распродавать Армению, отдав добычу редкоземельных металлов в республике американцам. Армянское правительство накануне подписало соответствующее соглашение с США.

Глава Госдепа США Марко Рубио во вторник, 26 мая, прибыл в Ереван, где провел встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, в ходе которой было подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов и критически важных минералов. Комментируя сделку, Рубио заявил, что данное соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению связей между США и Арменией, а также приведет к «взаимному процветанию» двух стран. Но это вряд ли, США никогда себе в убыток не работали, так что «процветать» будут только американцы.



Текста договора пока нет, но, по версии некоторых армянских источников, США заходят в Армению для разработки месторождений ценных минералов и металлов. Предварительно речь идет о добыче меди, золота, молибдена и много другого.

Также накануне было подписано рамочное соглашение о строительстве так называемого «маршрута Трампа», т.е. участка железной дороги через Сюникскую область Армении, которая будет соединять Азербайджан с автономной Нахичеванью и Турцией. И здесь Рубио заявил, что проект направлен на «процветание» Армении.

Проект является огромным шагом по воплощению этого маршрута в реальность, достижению мира и увеличению процветания Армении и региона в целом.
  1. sgrabik Звание
    sgrabik
    +6
    Сегодня, 06:39
    Да уж, неужели армяне действительно верят в эти американские сказки, ну и наивные же они люди.
    1. Русич Звание
      Русич
      +5
      Сегодня, 06:44
      А что им переживать? У них под боком Россия. Примет и обогреет
    2. alexandreII Звание
      alexandreII
      +1
      Сегодня, 07:04
      А Вам что жалко этих продажных торгашей? Пусть свой зад подставляют Америке, плевать на них
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 07:33
        Очередной провал "геостратега". Армения-член ОДКБ, если что. С такими членами и врагов не надо. И нельзя исключить, что отныне армянская диаспора в России будет играть в 4 руки с азербайджанской.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -1
          Сегодня, 09:00
          так и пусть армения на все 4 стороны катится
    3. Single-n Звание
      Single-n
      +3
      Сегодня, 07:17
      Ну мы то так же сделали. а они чем хуже?
    4. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +1
      Сегодня, 08:00
      Да, наивные, хорошо, что мы (РФ) давно встали с колен и не такие. Хотя я таки напомню - одно великое государство (не будем показывать пальцем) примерно месяца 3 назад предлагало американцам совместную разработку ресурсов на триллион долларов и выкопать тоннель на Аляску. Отсюда вопрос, армяне то чем хуже? Они тоже хотят быть как великое государство, тем более, что и свой великий геостратег уже имеется... sad
    5. Monetniy Звание
      Monetniy
      0
      Сегодня, 08:42
      А в чем сказки. Америка платит $. Платит дороже еще и плюшки обещают. почему то то свои недра должен по дружбе отдавать?
    6. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:20
      Не понимаю этого народного гнева.
      Когда Советский Союз кртиковал Запад это было понятно - разные системы. Сейчас что вы взъелись? В России тоже самое. И потом кто эти мы? Есть олигархи России, есть чиновники России. А есть вы, те то пойдет и проголосует за тех, которые по дешевке всё поставляют в Армению.
      Так что нечего обижаться на Пашиняна, он вам ничего не должен, вы сами продаете все из России.
  2. Aleksandral Звание
    Aleksandral
    -1
    Сегодня, 06:42
    Армяне вас как продают оптом или в розницу?
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +1
      Сегодня, 07:01
      Есть стойкое убеждение, что "армяне" снова "изберут" эту чепушилу
      1. Александр 3 Звание
        Александр 3
        0
        Сегодня, 07:41
        Засланцы действуют по отработанному сценарию.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 06:57
    По-моему, заход американцев в Армению очень не понравится Ирану, который расположен к Армении более-менее дружественно. Вот Армения и потеряла ещё одного своего друга. Спасибо Пашиняну hi
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Сегодня, 07:42
      Главное что раздражало Иран - маршрут Трампа - Зангезурский коридор -
      советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти на церемонии поминовения шейха Сафи ад-Дина Ардебили, передает агентство Tasnim. По его словам, сам проект - прикрытие, за ним стоят более масштабные геополитические цели. "Среди них — ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом, сухопутная блокада Москвы и Тегерана на юге региона, создание условий для проникновения НАТО в Южный Кавказ, доступ к Каспийскому морю, Центральной Азии" https://am.sputniknews.ru/20250727/sovetnik-khamenei-realizatsiya-zangezurskogo-koridora-vvergnet-iran-i-rossiyu-v-blokadu--91729180.html

      Еще год год назад руководство Армении уверяло что маршрут не будет препятствием для Ирана и даже подписывало соглашения
      Армения и Иран согласовали строительство второго моста через реку Аракс. Об этом министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег... По ее словам, особое внимание уделено железнодорожным проектам. Садег подчеркнула, что стратегическое значение имеет железнодорожная линия, соединяющая Персидский залив с Черным морем. На территории Ирана дорога уже доходит до Джульфы, а направление Джульфа—Ереван утверждено. https://am.sputniknews.ru/20250727/sovetnik-khamenei-realizatsiya-zangezurskogo-koridora-vvergnet-iran-i-rossiyu-v-blokadu--91729180.html

      Планы Ирана по выходу к Черному морю, входят ли в планы маршрута Трампа
      "Иран предотвратит создание американского коридора в Кавказском регионе. Такой коридор превратится в площадку для наемников президента США Дональда Трампа, но не будет путем, принадлежащим американскому президенту", - сказал в интервью агентству "Тасним" советник руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велайяти. https://www.interfax.ru/world/1040490

      В августе прошлого года советник верховного лидера исламской республики Али Акбар Велаяти пообещал, что коридор станет не «транзитным путем в собственности Трампа», а «кладбищем для его наемников». https://iz.ru/2024678/kseniia-loginova/doroga-k-belomu-domu-ssha-i-armeniia-raspredelili-doli-v-operatore-proekta-transportnogo-koridora
  4. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 06:58
    Похоже, что продавшись, армяне взамен даже печенья не получили. Невероятный альтруизм!
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 06:58
    Ощип кур штатами продолжается....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:16
      Не, ну эти сами лезут.
      Василио!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 07:30
        На преференции какие рассчитывают... Тока обманут, ничего не дадут... wink
        Обдерут , как липку....
        Ромарио hi
    2. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 07:49
      Василий hi Дааа, невелики армяне спецы в рыночном торге оказались) Недорого и Никола отдал) Чудесаа соровские)
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 09:04
        Дения, hi!
        Пашинян не про "торговать". Он там для "продавать" поставлен. И не слишком-то сложная многоходовочка. И совсем за недорого.
        1. Седов Звание
          Седов
          0
          Сегодня, 09:30
          Игорь, hi Полность согласен. Но всё равно - "торгаш" он слабенький оказался, ибо продался недорого. Но с задачей своей справился блестяще. Ошибочный ход конечно. Но здесь перед ЦРУ можно только шляпу снять. Умеют вдолгую. Ещё "минус один" в московской обойме.
  6. Napayz Звание
    Napayz
    +3
    Сегодня, 06:59
    Чепушинян не единолично же принимает такие решения. Видимо, в правящих верхах (или как там? элитах) имеется и кворум, и поддержка request
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:03
      Видимо с ними будут делиться (может быть) определенными суммами. Бизнес и ничего для народа.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:08
      Круг причастных (и "охваченных благодарностью"), полагаю, исчисляется вовсе не сотнями. В крайнем случае - десятками и очень небольшими. Поэтому просунуть нужное решение не так уж и трудно. К тому же, у них уже наверняка под парами стоят чартеры в Майами. У остальной Армении уже куплены билеты в Россию.
  7. Slon_on Звание
    Slon_on
    +1
    Сегодня, 07:01
    Эфенди Пашинян опять грибочки кушает. Вместе с тем, в товарах из Армении найдена "плодожорка Онищенко", да и в коньяках тоже. На кону пересмотр газовых соглашений.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:12
      Вот только найти "плодожорку Онищенко" и пересмотреть газовые соглашения с Арменией надо было ещё лет 10 назад...
      1. Slon_on Звание
        Slon_on
        +1
        Сегодня, 07:21
        Ну, тут мультик советский про кота и мышей вспоминается, ага. А если серьёзно, то как в этих условиях будет функционировать база РФ в Гюмри.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 07:47
          Вообще не понятно, что сегодня делает база РФ в Гюмри. Армения это же анклав не имеющей границы с нами.
  8. Sergool Звание
    Sergool
    +3
    Сегодня, 07:40
    Так и тоже ввп постоянно предлагает американцам вместе разрабатывать наши месторождения
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 07:51
      Так тож ВВП и наш национальный капитал, а это какие то бывшие младшие братья с их тьфу национальным капиталом.
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    -3
    Сегодня, 07:50
    Комментируя сделку, Рубио заявил, что данное соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению связей между США и Арменией, а также приведет к «взаимному процветанию» двух стран.

    Процесс пошёл. Даёшь каждому кружевные трусы!!! Ну теперь заживут
  10. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    -1
    Сегодня, 07:57
    Армения провалилась когда бывшего президента сместили, вот так и мы ходим мимо, регион потерен. Большая опасность для нас, рекеты поставят. Афганистан пример успели ввести войска, а так амеры были бы ещё 1980ом.
  11. Грац Звание
    Грац
    -1
    Сегодня, 08:28
    тоесть Россия им газ в несколько раз дешевле от мировых цен продает, а они разработку недр американцам отдали?, Нафига они тогда нам нужны, кормить, защищать и содержать их зачем
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:31
    Да ещё и на НАТО поглядывают