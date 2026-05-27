Проект является огромным шагом по воплощению этого маршрута в реальность, достижению мира и увеличению процветания Армении и региона в целом.

Пашинян продолжает распродавать Армению, отдав добычу редкоземельных металлов в республике американцам. Армянское правительство накануне подписало соответствующее соглашение с США.Глава Госдепа США Марко Рубио во вторник, 26 мая, прибыл в Ереван, где провел встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, в ходе которой было подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов и критически важных минералов. Комментируя сделку, Рубио заявил, что данное соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению связей между США и Арменией, а также приведет к «взаимному процветанию» двух стран. Но это вряд ли, США никогда себе в убыток не работали, так что «процветать» будут только американцы.Текста договора пока нет, но, по версии некоторых армянских источников, США заходят в Армению для разработки месторождений ценных минералов и металлов. Предварительно речь идет о добыче меди, золота, молибдена и много другого.Также накануне было подписано рамочное соглашение о строительстве так называемого «маршрута Трампа», т.е. участка железной дороги через Сюникскую область Армении, которая будет соединять Азербайджан с автономной Нахичеванью и Турцией. И здесь Рубио заявил, что проект направлен на «процветание» Армении.