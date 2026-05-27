Десятки дронов упали на набережную и в бухту Сиднея

Почти сотня дронов внезапно потеряла управление и рухнула в воды залива в австралийском Сиднее. Инцидент произошёл во время грандиозного светового шоу Star-Bound на фестивале Vivid. Причём на глазах у десятков тысяч зрителей.

Дроны, формировавшие сложные фигуры в небе, сначала начали выдавать нечто бесформенное. А затем произошло беспорядочное падение в воду и на набережную. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Оператор шоу компания Skymagic заявила, что причиной стал «неожиданный сбой в радиочастотной среде», который нарушил работу GPS-систем дронов и запустил протоколы аварийной посадки. В результате следующие выступления были отменены.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты с роевыми дронами всё чаще списывают на «радиочастотные помехи». Однако всё больше специалистов указывают на фундаментальную проблему: системы ИИ-контроля роя дают сбои, а беспилотники при их массовом применении могут становиться полностью неуправляемыми при потере связи, конфликте сигналов или сбое в системе управления того самого ИИ.

Несмотря на заверения организаторов о безопасности, инцидент вновь поднял вопросы о надёжности массовых дрон-шоу и рисках, которые несёт зависимость от сложных автономных алгоритмов.

Фестиваль Vivid продолжается, но все оставшиеся дрон-выступления приостановлены до завершения расследования.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 07:02
    ❝ Почти сотня дронов внезапно потеряла управление и рухнула в воды залива в австралийском Сиднее ❞ —

    — Версия, что это российские РЭБ виноваты, ещё не поступала? ...
    (Highly likely)
    1. Егоза Звание
      Егоза
      Сегодня, 07:10
      Нет, так будет. А кто еще мог "радиочастотные помехи" создать? Только русские. laughing Еще и приплетут, что эт месть за поддержку Украины.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      Сегодня, 07:33
      ИИ он такой! laughing
  2. убей фашиста Звание
    Сегодня, 07:22
    Жаль, что дроны были без БЧ.
    1. Дырокол Звание
      Сегодня, 08:00
      Ммм... В смысле хоть бы рыбку глушанули?
  3. Uma Palata Звание
    Сегодня, 08:09
    И после ТАКОГО нас до сих пор
    не обвинили?!
    Странно. Нынче, когда всему мировому сообчеству стало с нами всё понятно, нас спокойно , с усмешкой, обвиняют вообще во всем. В том числе, в ураганах, землетрясениях, глобальном изменении климата, в снижении рождаемости в сытых странах, а также в использовании нами русского языка.
    А ведь енти дроны могли управляться русским телекинезом, а? Вот именно.
  4. Илия Звание
    Сегодня, 09:21
    Опять Россия перенаправила дроны? laughing