Десятки дронов упали на набережную и в бухту Сиднея
Почти сотня дронов внезапно потеряла управление и рухнула в воды залива в австралийском Сиднее. Инцидент произошёл во время грандиозного светового шоу Star-Bound на фестивале Vivid. Причём на глазах у десятков тысяч зрителей.
Дроны, формировавшие сложные фигуры в небе, сначала начали выдавать нечто бесформенное. А затем произошло беспорядочное падение в воду и на набережную. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.
Оператор шоу компания Skymagic заявила, что причиной стал «неожиданный сбой в радиочастотной среде», который нарушил работу GPS-систем дронов и запустил протоколы аварийной посадки. В результате следующие выступления были отменены.
Эксперты отмечают, что подобные инциденты с роевыми дронами всё чаще списывают на «радиочастотные помехи». Однако всё больше специалистов указывают на фундаментальную проблему: системы ИИ-контроля роя дают сбои, а беспилотники при их массовом применении могут становиться полностью неуправляемыми при потере связи, конфликте сигналов или сбое в системе управления того самого ИИ.
Несмотря на заверения организаторов о безопасности, инцидент вновь поднял вопросы о надёжности массовых дрон-шоу и рисках, которые несёт зависимость от сложных автономных алгоритмов.
Фестиваль Vivid продолжается, но все оставшиеся дрон-выступления приостановлены до завершения расследования.
