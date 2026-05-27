Командование ВСУ всё чаще использует заградотряды под Харьковом и Сумами
Командование украинской группировки, прикрывающей северное направление, все чаще использует заградительные отряды для недопущения бегства подразделений с позиций. Как утверждают украинские паблики, всех погибших в результате огня заградотрядов записывают в «пропавшие без вести». Количество таких случаев возрастает, заградотряды действуют все жестче.
В Сумской и Харьковской областях командование ВСУ довело до личного состава неофициальный приказ, запрещающий покидать позиции даже в условиях смертельной опасности. По мнению украинской военной верхушки, солдаты ВСУ должны до последнего защищать Украину.
В случае покидания позиций без приказа никакого трибунала с отправкой в места не столь отдаленные не будет, личный состав уничтожается на месте силами заградительных отрядов. Последний такой случай произошел на днях в Харьковской области, где в районе села Гранов командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ не позволило двум боевым группам покинуть позиции. Вместо этого их просто накрыли артиллерийским огнем, заодно предотвратив возможную сдачу в плен.
Российские ресурсы предполагают, что таких случаев станет больше, так как ВС РФ давят на ВСУ, заставляя отступать. Большие потери противника, отсутствие ротации и нормального снабжения приводят к ситуациям, когда целые подразделения украинских войск пытаются бросить позиции и попадают под удары заградотрядов.
