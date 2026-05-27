США не поддержали прозвучавшие в ООН призывы Украины в отношении России
Соединенные Штаты не поддержали заявление бандеровского режима в ООН о полном прекращении огня на Украине. Об этом сообщает российская пресса.
Накануне на заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник зачитал заявление по ситуации на Украине. Согласно документу, Киев призывал международное сообщество заставить Россию прекратить удары по Украине, а также боевые действия на территории страны. Также в заявлении перечислялись конкретные меры, которые должны привести к «полному, немедленному и безусловному» прекращению огня. Особенно Мельник давил на то, что Россия якобы угрожала иностранным посольствам в Киеве ракетными ударами.
Мы также осуждаем недавние угрозы со стороны России дипломатическим институтам и посольствам в Киеве. Это то, чего мы не можем принять.
Заявление поддержали 47 стран и Евросоюз как отдельное объединение, но в этот список не вошли США. Американцы проигнорировали призывы киевской хунты, никаких заявлений со стороны Вашингтона не последовало.
Однако, как считают некоторые российские политические аналитики, тут не нужно обольщаться. США вовсе не на стороне России, у них свои интересы, которые в Белом доме ставят выше остальных. Просто американцам сейчас не до Украины, своих проблем навалилось. Поэтому на сегодняшний день американцы дистанцировались от украинского конфликта.
