США не поддержали прозвучавшие в ООН призывы Украины в отношении России

Соединенные Штаты не поддержали заявление бандеровского режима в ООН о полном прекращении огня на Украине. Об этом сообщает российская пресса.

Накануне на заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник зачитал заявление по ситуации на Украине. Согласно документу, Киев призывал международное сообщество заставить Россию прекратить удары по Украине, а также боевые действия на территории страны. Также в заявлении перечислялись конкретные меры, которые должны привести к «полному, немедленному и безусловному» прекращению огня. Особенно Мельник давил на то, что Россия якобы угрожала иностранным посольствам в Киеве ракетными ударами.



Мы также осуждаем недавние угрозы со стороны России дипломатическим институтам и посольствам в Киеве. Это то, чего мы не можем принять.

Заявление поддержали 47 стран и Евросоюз как отдельное объединение, но в этот список не вошли США. Американцы проигнорировали призывы киевской хунты, никаких заявлений со стороны Вашингтона не последовало.

Однако, как считают некоторые российские политические аналитики, тут не нужно обольщаться. США вовсе не на стороне России, у них свои интересы, которые в Белом доме ставят выше остальных. Просто американцам сейчас не до Украины, своих проблем навалилось. Поэтому на сегодняшний день американцы дистанцировались от украинского конфликта.
  1. Копчёный Звание
    +1
    Сегодня, 07:58
    Красивый жест и что удобно, ничего не стоит им. Ну и хлеб для говорящих экспертных голов. Ща эти предсказамусы начнут на хлеб себе зарабатывать полётом мысли, что вот теперь всё точно будет иначе, ага.
  2. tralflot1832 Звание
    +2
    Сегодня, 08:12
    США не поддержало резолюцию Мельника в СБ ООН ,какое горе для некоторых комментаторов - действуют договорённости в Анкоридже ??? bully
    1. tralflot1832 Звание
      +2
      Сегодня, 08:17
      Почему западные посольства проявляют безумную отвагу в Куеве ,да просто - как только побегут ,после первого взрыва рядом ,который подрихтует посольству фасад у них возникнут проблемы с украинскими зацеперами .Придётся им ставить на границе кулемёты .
    2. Владимир М Звание
      0
      Сегодня, 08:39
      США не поддержало резолюцию Мельника в СБ ООН

      А в чем практический смысл, что рыжий господин не поддержал резолюцию? давайте начнем на радостях "чепчики вверх кидать".
      А то что США обеспечивают Украину разведданными, поставляют вооружения Украине, наводят удары по территориям России... это так, мелочи.
      1. tralflot1832 Звание
        0
        Сегодня, 08:50
        Вы озвучили своё личное мнение ,не более . laughing
  3. Million Звание
    0
    Сегодня, 08:15
    Опять Кремль в лужу сел.
    Пообещал еще удары по Киеву и не ударил.
    Там же посольства разные,вдруг кто пострадает из иностранцев,хлопот потом не оберешься...
  4. роман66 Звание
    +1
    Сегодня, 08:21
    Международное сообщество? Это что за зверь такой, невиданный?
    1. Седов Звание
      0
      Сегодня, 09:02
      Роман, hi это не зверь. Это род пресмыкающихся из отряда русофобов-националистов, питающееся себе подобными. Размножение происходит путём присоединения выращенной в исскуственных условиях головы к подготовленному для вмешательства туловищу, либо делением, с обязательной подсадкой к одноклеточному мозгу вируса "высшего существа"..
  5. Илия Звание
    0
    Сегодня, 09:17
    1.Каким образом, интересно?
    2. Значит надо насыпать)) еще больше в несколько раз не прекращая!
    Согласно документу, Киев призывал международное сообщество заставить Россию прекратить удары по Украине, а также боевые действия на территории страны.