ФАБы с УМПК не позволяют ВСУ оперативно перебросить резервы на Днепропетровщине

В Днепропетровской области противник продолжает попытки перебросить резервные подразделения в районе бывшего районного центра – пгт Покровское, куда на днях вошли наши войска. Как накануне сообщало «Военное обозрение», враг сосредотачивает силы для дальних ударов по району Покровского, чтобы нивелировать активность ВС РФ на данном участке фронта. И как было сказано, в данной ситуацию помогли бы наши бомберы.

И вот противник в своих пабликах пишет, что по Днепропетровской области за последние часы были нанесены несколько ударов с применением ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции. В терминологии врага это КАБы.



ФАБы с УМПК прилетали в районе Первомайска (Першотравенска), Просяной, а также к востоку от Павлограда и в районе непосредственно пгт Покровское.



Основная цель этих бомбардировок состояла в подавлении активности противника и создании территории, свободной от подразделений украинских «беспилотчиков» и реактивной артиллерии ВСУ.

От успеха этой локальной операции многое зависит. Если задача будет решена, то будут созданы все предпосылки для взятия Вооружёнными силами под контроль не только Покровского, но и всего юго-востока Днепропетровской области.

Известно о том, что враг пытается подтянуть в этот район средства фронтовой ПВО, поэтому и они – важная цель для российских войск. Сообщается о поражении ЗРК противника в районе Павлограда на Днепропетровщине, что может говорить о работе в рамках целостной операции на данном направлении.
  Nexcom
Сегодня, 08:08
    Сегодня, 08:08
    враг пытается подтянуть в этот район средства фронтовой ПВО

    Гераньками перегрузить и накрыть если уже развернулись. но желательно не дать развернуться....
  APASUS
Сегодня, 08:16
    Сегодня, 08:16
    Теперь осталось к УМПК придумать, дешевый одноразовый движок. Как только полет УМПК будет в районе 120-140 км,так можно будет подключать авиацию к штурмам непосредственно
      Сегодня, 08:18
      на Геранях-4 уже используют. причём есть 2 модификации - помощнее и послабее. явно можно какой-то привинтить.

      (но сначала писалось про то что локализованный движок, потом стали писать что китайские оба - В качестве силовой установки указан турбореактивный двигатель LX WP-160 производства Shandong Lianxin Power Technology Co., Ltd. тягой 160 кгс, который обеспечивает «Герани-4» максимальную скорость до 500 км/ч, при этом крейсерский диапазон оценивается в пределах 300-400 км/ч.)

      кто- то пишет про китайские двигатели Тelefly LX-WP-160 и Telefly TF-TJ2000A....
      Сегодня, 08:26
      https://topcor.ru/65294-opublikovany-foto-novoj-rossijskoj-fab-s-reaktivnym-dvigatelem.html
        Сегодня, 08:28
        давно пора нарастить выпуск такой продукции, тем более раз прошлогодняя новость.....
    Сегодня, 08:23
    По ПВО и Киеву надо бить без остановок.
    Сегодня, 08:38
    По ПВО и Киеву надо бить без остановок
    Без выходных и перерыва на обед!
    Сегодня, 09:11
    Если сказали А, надо говорить и Б. Зацепились за окраину Покровского - тогда нанесите концентрированный удар по городу 1000 шт. полуторатонных ФАБ. и враг побежит. Если упустить время, противник подрежет прорыв.
    Сегодня, 09:15
    Там вопрос-река Волчья.В самом Покровском наверняка сидят два инвалида,а вот бплашники...