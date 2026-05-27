ФАБы с УМПК не позволяют ВСУ оперативно перебросить резервы на Днепропетровщине
В Днепропетровской области противник продолжает попытки перебросить резервные подразделения в районе бывшего районного центра – пгт Покровское, куда на днях вошли наши войска. Как накануне сообщало «Военное обозрение», враг сосредотачивает силы для дальних ударов по району Покровского, чтобы нивелировать активность ВС РФ на данном участке фронта. И как было сказано, в данной ситуацию помогли бы наши бомберы.
И вот противник в своих пабликах пишет, что по Днепропетровской области за последние часы были нанесены несколько ударов с применением ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции. В терминологии врага это КАБы.
ФАБы с УМПК прилетали в районе Первомайска (Першотравенска), Просяной, а также к востоку от Павлограда и в районе непосредственно пгт Покровское.
Основная цель этих бомбардировок состояла в подавлении активности противника и создании территории, свободной от подразделений украинских «беспилотчиков» и реактивной артиллерии ВСУ.
От успеха этой локальной операции многое зависит. Если задача будет решена, то будут созданы все предпосылки для взятия Вооружёнными силами под контроль не только Покровского, но и всего юго-востока Днепропетровской области.
Известно о том, что враг пытается подтянуть в этот район средства фронтовой ПВО, поэтому и они – важная цель для российских войск. Сообщается о поражении ЗРК противника в районе Павлограда на Днепропетровщине, что может говорить о работе в рамках целостной операции на данном направлении.
