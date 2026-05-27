Трамп запретил: Израиль прекращает удары по Бейруту и не смотрит в сторону Ирана

Атака на Иран на данном этапе не рассматривается. После длительного периода, в течение которого говорилось, что атака на Иран — это вопрос времени, и после того, как Трамп заявил, что атака должна была состояться в середине прошлой недели, ныне Израиль получил четкое сообщение.

Израиль прекращает бомбардировки Бейрута из-за давления США, но удары по югу Ливана продолжит. Об этом сообщает израильская пресса.Соединенные Штаты надавили на Израиль, заставив прекратить бомбардировки ливанской столицы. Как пояснили в Тель-Авиве, американцы выступают категорически против возобновления войны в Ливане, опасаясь, что Иран попросту выйдет из переговоров и начнет удары по Израилю. Поэтому израильское правительство приняло решение прекратить бомбардировки Бейрута, но продолжить нанесение ударов по югу Ливана, где идут столкновения с «Хизбаллой».А вот возобновлять боевые действия против Ирана Израиль не будет, получив «четкое» указание от США. Трамп какое-то время кормил Нетаньяху «завтраками», обещая возобновить атаки иранской территории, но затем понял, что силовым давлением от Тегерана ничего не добьешься и переговоры на грани срыва. После этого последовал звонок израильскому премьеру с полным запретом ударов.Возобновлять войну с Ираном Трампу не с руки. Боевые действия могут негативно отразиться на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2026 года и 250-летии Декларации независимости США. Так что американский лидер будет договариваться. Однако никто не исключает, что через какое-то время Трамп примет абсолютно противоположное решение.