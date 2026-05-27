Трамп запретил: Израиль прекращает удары по Бейруту и не смотрит в сторону Ирана

Израиль прекращает бомбардировки Бейрута из-за давления США, но удары по югу Ливана продолжит. Об этом сообщает израильская пресса.

Соединенные Штаты надавили на Израиль, заставив прекратить бомбардировки ливанской столицы. Как пояснили в Тель-Авиве, американцы выступают категорически против возобновления войны в Ливане, опасаясь, что Иран попросту выйдет из переговоров и начнет удары по Израилю. Поэтому израильское правительство приняло решение прекратить бомбардировки Бейрута, но продолжить нанесение ударов по югу Ливана, где идут столкновения с «Хизбаллой».



А вот возобновлять боевые действия против Ирана Израиль не будет, получив «четкое» указание от США. Трамп какое-то время кормил Нетаньяху «завтраками», обещая возобновить атаки иранской территории, но затем понял, что силовым давлением от Тегерана ничего не добьешься и переговоры на грани срыва. После этого последовал звонок израильскому премьеру с полным запретом ударов.

Атака на Иран на данном этапе не рассматривается. После длительного периода, в течение которого говорилось, что атака на Иран — это вопрос времени, и после того, как Трамп заявил, что атака должна была состояться в середине прошлой недели, ныне Израиль получил четкое сообщение.

Возобновлять войну с Ираном Трампу не с руки. Боевые действия могут негативно отразиться на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2026 года и 250-летии Декларации независимости США. Так что американский лидер будет договариваться. Однако никто не исключает, что через какое-то время Трамп примет абсолютно противоположное решение.
  Nexcom
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 08:07
    ...нет, ну старший же приказал, я слышал! (с) Ручечник, Место встречи изменить нельзя
  APASUS
    APASUS
    +4
    Сегодня, 08:12
    Выжидают ! Как только подписывать соберутся мир ,тут сразу Израиль
  Седов
    Седов
    +2
    Сегодня, 08:19
    Дали всё-таки Ирану отсрочку пока князь Трамп Чемпионат Мира по футболу проводит. Не дай Бог в Святая Святых что-то произойдёт. Вобщем, Трамп решил, что ему пока это не выгодно. Удобная позиция решать всё со стороны выгод и прибыли. А Мировое Законодательство и Суверенитет других государств? Нее, не слышал.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:22
    Очень подозрительно Натанияху " самоустранился " на какое-то время в госпиталь из - за проблем с зубами . laughing Бухтеть из за зубов не может ?
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:24
      ...там для этого ИИ есть - напишут, оживят на видео - делов то....
      Андрей привет. hi
    Илия
      Илия
      0
      Сегодня, 09:12
      Беда то какая))!
  5. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:31
    Цитата: Nexcom
    ...там для этого ИИ есть - напишут, оживят на видео - делов то....
    Андрей привет. hi

    Привет Дмитрий ,шестипалый и с пастью как у акулы Натанияху произведёт фурор в медиапространстве .
  Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4
    +1
    Сегодня, 09:00
    Уже пишут,что израильский министр заявил,что Израиль не даст подптсать мирное соглашение Ирана и США
  Жека111
    Жека111
    +1
    Сегодня, 09:07
    Ахах- так Трамп Израилю не указ)))
    Опять пытаются пустой болтовней обмануть всех. Нет и не будет никаких юридических гарантий и обязательств ненападения Израиля на Иран!
  Hamburger
    Hamburger
    0
    Сегодня, 09:16
    Israel stellt seine Bombardierungen Beiruts aufgrund des Drucks der USA ein ..


    Ich glaube nicht, dass Israel sich Trumps (angeblichem) Druck beugt. Höchstens für kurze Zeit, dann wird Beirut wieder bombardiert und Teheran auch.