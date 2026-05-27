Трамп запретил: Израиль прекращает удары по Бейруту и не смотрит в сторону Ирана
2 53910
Израиль прекращает бомбардировки Бейрута из-за давления США, но удары по югу Ливана продолжит. Об этом сообщает израильская пресса.
Соединенные Штаты надавили на Израиль, заставив прекратить бомбардировки ливанской столицы. Как пояснили в Тель-Авиве, американцы выступают категорически против возобновления войны в Ливане, опасаясь, что Иран попросту выйдет из переговоров и начнет удары по Израилю. Поэтому израильское правительство приняло решение прекратить бомбардировки Бейрута, но продолжить нанесение ударов по югу Ливана, где идут столкновения с «Хизбаллой».
А вот возобновлять боевые действия против Ирана Израиль не будет, получив «четкое» указание от США. Трамп какое-то время кормил Нетаньяху «завтраками», обещая возобновить атаки иранской территории, но затем понял, что силовым давлением от Тегерана ничего не добьешься и переговоры на грани срыва. После этого последовал звонок израильскому премьеру с полным запретом ударов.
Атака на Иран на данном этапе не рассматривается. После длительного периода, в течение которого говорилось, что атака на Иран — это вопрос времени, и после того, как Трамп заявил, что атака должна была состояться в середине прошлой недели, ныне Израиль получил четкое сообщение.
Возобновлять войну с Ираном Трампу не с руки. Боевые действия могут негативно отразиться на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2026 года и 250-летии Декларации независимости США. Так что американский лидер будет договариваться. Однако никто не исключает, что через какое-то время Трамп примет абсолютно противоположное решение.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация