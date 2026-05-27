США снова предлагают частникам доступ к «избыточным» запасам оружейного плутония
В Соединенных Штатах частные компании могут получить доступ к оружейному плутонию. Как сообщает The New York Times, Минэнерго США планирует через частников переработать плутоний в топливо для современных реакторов АЭС.
США пытаются уже длительное время утилизировать порядка 50 тонн оружейного плутония из старых боеголовок эпохи холодной войны. На данный момент Минэнерго США планирует провести предварительные переговоры с пятью американскими частными компаниями по получению ими доступа к «избыточным» запасам материала. Если удастся договориться, то это будет первый случай в истории, когда частные компании получают доступ к оружейному плутонию.
Согласно официальным данным, сейчас на хранении Минэнерго США находится порядка 50 тонн «избыточного» оружейного плутония. Изначально его хотели «разбавить» и захоронить, но потом решили переработать в топливо для АЭС. Это самый безопасный способ утилизации, к тому же позволяющий уменьшить зависимость от российского урана для атомных электростанций.
Стоит отметить, что это не первая попытка США использовать оружейный плутоний в качестве топлива для АЭС. В октябре прошлого года Минэнерго пыталось привлечь две частные компании, подавшие заявки, но затем сделку отложили по причине больших затрат на переработку плутония.
Эксперты по атомной безопасности высказывают опасения, что при передаче плутония частным компаниям значительно возрастает «уязвимость к краже» радиоактивных материалов.
