США снова предлагают частникам доступ к «избыточным» запасам оружейного плутония

В Соединенных Штатах частные компании могут получить доступ к оружейному плутонию. Как сообщает The New York Times, Минэнерго США планирует через частников переработать плутоний в топливо для современных реакторов АЭС.

США пытаются уже длительное время утилизировать порядка 50 тонн оружейного плутония из старых боеголовок эпохи холодной войны. На данный момент Минэнерго США планирует провести предварительные переговоры с пятью американскими частными компаниями по получению ими доступа к «избыточным» запасам материала. Если удастся договориться, то это будет первый случай в истории, когда частные компании получают доступ к оружейному плутонию.



Согласно официальным данным, сейчас на хранении Минэнерго США находится порядка 50 тонн «избыточного» оружейного плутония. Изначально его хотели «разбавить» и захоронить, но потом решили переработать в топливо для АЭС. Это самый безопасный способ утилизации, к тому же позволяющий уменьшить зависимость от российского урана для атомных электростанций.

Стоит отметить, что это не первая попытка США использовать оружейный плутоний в качестве топлива для АЭС. В октябре прошлого года Минэнерго пыталось привлечь две частные компании, подавшие заявки, но затем сделку отложили по причине больших затрат на переработку плутония.

Эксперты по атомной безопасности высказывают опасения, что при передаче плутония частным компаниям значительно возрастает «уязвимость к краже» радиоактивных материалов.
  1. Седов Звание
    Сегодня, 08:50
    Двойные стандарты? Кому-то как Ирану запрещается даже "мирный атом" разрабатывать, а у "сильных мира сего" он вообще в свободном обороте для частников. И никого даже не смущает, что он через какую-нибудь "прокладку" запросто может в Украине оказаться, со всеми вытекающими последствиями. Всё равно никто не посмеет возмутиться. Вот как с ними бороться? Получается - только со стороны такой же силы, коли Закон для них не писан.. Но тут возникают нюансы..
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 08:59
      Амеры не просто "предлагают" оружейный плутоний частникам. у них есть МОКС-реакторы (около 20) которые могут работать на разбавленной смеси оружейного плутония. Но кто это будет делать? Вот они и предлагают частникам готовить эту "бадяжную" смесь для своих МОКС-реакторов.
      1. Седов Звание
        Сегодня, 09:25
        А где же наш доблестный мистер Рафаэль Гросси из МАГАТЭ, возглавляющий "ручную карманную" международную организацию, одной из сфер деятельности которой является КОНТРОЛЬ за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, и за нераспространением ядерного оружия? Мистер Гросси, Вы где? Забились под лавку? Ааа, Вам сцикотно. Могут по шапке надавать, с должности снять, финансирование обрезать, или вообще саму организацию распустить. Ибо основная функция, которая сейчас осталась - это русских в узде держать.
        1. Nexcom Звание
          Сегодня, 09:28
          ...мистер Гросси слаб зрением - не видит он откуда шмаляют по ЗАЭС, ну совсем не видит..... (как его до сих не лишили права управления автомобилем при таком зрении)
  2. silberwolf88 Звание
    Сегодня, 08:53
    Это плохой тренд … система контроля конечно есть и работает … но человеческий фактор не исключает манипуляций с материалами для очень богатых заказчиков оформленный как топливо для АЭС … далее сценарии могут быть любыми по уровню опасности
  3. юрий Л Звание
    Сегодня, 08:54
    А уж как т.Черномырдин помог нашим американским " друзьям" нарастить запасы плутония?!!!Те и девать то дареный плутоний не знают куда. И якобы до сих пор дарим...
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 09:31
      Да, 500 тонн передали. Было дело.... порядка 20 млрд американских рублей получили тогда денег.
  4. BrTurin Звание
    Сегодня, 08:56
    Вопрос том, чтобы загрузить в обычный реактор топливо с плутонием (МОКС) нужно получить лицензию МАГАТЭ есть ли она у штатовских частников, в европах есть, а тут барину не нужно...
    Впервые МОКС-топливо загрузили в реактор на тепловых нейтронах в 1963 году в Бельгии, коммерческое использование началось с 1980-х. По данным Всемирной ядерной ассоциации, около 40 реакторов во Франции, Бельгии, Германии и Швейцарии имеют лицензию на применение МОКС, в Японии — 10. Загрузка, как правило, составляет треть общего количества ТВС, в будущем ее могут увеличить до 50 %. «До настоящего времени в основном только Франция промышленно использовала МОКС-топливо для выработки электроэнергии. Для изготовления такого топлива использовали плутоний, наработанный в реакторах на тепловых нейтронах. Его добавляли в количестве до 5 % к урану, обогащенному по 235-му изотопу. https://strana-rosatom.ru/2021/02/26/v-reaktor-beloyarskoj-aes-zagruzili-pe/
    на быстрых нейтронах в реакторы не нужно, но сколько их в штатах
    1. tralflot1832 Звание
      Сегодня, 09:09
      Спасибо Борис ,как всегда точно .А то уже хотел задать вопрос ,а с чем едят этот плутоний в АЭС . hiПохоже этот плутоний слишком дорого обходится при хранении .
    2. Nexcom Звание
      Сегодня, 09:14
      Основными потребителями МОКС-топлива являются Япония (лицензировано 10 реакторов) и страны Евросоюза (лицензировано 40 реакторов).
      Всего четыре блока в США были спроектированы на полную загрузку МОКС, три блока System-80 PWR на крупнейшей в стране АЭС Пало-Верде (Тонопа, Аризона) и строящийся блок в штате Вашингтон. Ни один реактор в США не имел соответствующей лицензии на 2007 год....

      Лишь несколько конструкций реакторов поколения II и около половины конструкций реакторов поколения III соответствуют требованиям по МОКС-топливу, что позволяет использовать 100%-ную загрузку МОКС-топлива без каких-либо проблем с безопасностью. В остальных - никак, только в виде небольших добавок.

      наши придумали РЕМИКС — вид ядерного топлива, создаваемый из смеси регенерированного урана и плутония. Эта смесь образуется при переработке отработавшего ядерного топлива. В неё добавляют обогащённый уран в небольшом количестве. Применение РЕМИКС позволяет повторно использовать и плутоний, содержащийся в облученном во время регенерации топливе, и "невыгоревший" уран-235
  5. михаил3 Звание
    Сегодня, 09:05
    Американцы не способны переработать плутоний. Это давно ясно. К нему получат доступ частники, это второй факт. Что имеем в итоге? Правительство США надеется, что частники справятся? Хе-хе... Для того, чтобы наладить такую производственную цепочку, нужны сотни миллиардов и десятки лет. И все равно - велика вероятность, что затраты будут впустую.
    Частники не станут вкладывать СВОИ деньги, слишком велика вероятность их потерять. У США уже нет нужного резерва времени - они сыплются все заметнее, споткнувшись об Иран. Что имеем в итоге? Появятся "частные" ядерные заряды. На Иран скинут "частную" бомбу, и сделает это неизвестно кто.
    А еще есть вероятность, что эта бомба окажется в Москве... Хотя нет, московские нынешние власти Запад потерять не может, слишком ценны. Тогда другой город России.
    В общем, перспективы очень так себе.
  6. sdivt Звание
    Сегодня, 09:16
    у штатов уже был опыт строительства завода по производству аналогичного топлива (смесь урана и плутония, Саванна-Ривер), проект тихонечко закрыли в 2018 году, когда стоимость раздулась с 5 млрд вечнозеленых президентов, до почти 50 млрд.
    переработка плутония - это не просто дорого, это (северный пушной зверёк), как дорого)
    далее, по этим стартапам, между которыми сейчас идёт борьба за получение грантов - ни у одной из этих компаний нет ни своих наработанных технологий, ни подходящих реакторов
    некоторые только планируют (!) запустить свои первые коммерческие реакторы к 2030+ годам)
    ну и, как самое главное - это беспрецедентный шаг передачи такого масштабного объема готового боевого материала в частные руки - всевозможные предыдущие табу накрываются медным тазом)
    в общем, здравствуй, ядерный терроризм!
  7. Макс1995 Звание
    Сегодня, 09:22
    И чо?
    В духе того, что ЮСА и Трамп укичатся своей "Часностью", своим "правильным развитым капитализмом" - все логично.
    Частные армии , частный ФРС, Частные ВПК, частный старшип, и т.д.
  8. Mouse Звание
    Сегодня, 09:26
    Ещё только планируют и пытаются, а уже втюхивают... wink