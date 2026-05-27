«Не поддадимся на шантаж»: Сикорский ответил МИД РФ на призывы покинуть Киев

Россия предупредила иностранные дипломатические миссии в украинской столице, что по соображениям безопасности им лучше эвакуироваться, так как она готовит новую серию ударов по целям в Киеве. Но большинство европейских дипломатов, включая Польшу, решили проигнорировать данное предупреждение.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире польского телеканала Polsatnews прокомментировал призыв Москвы к дипломатам, в котором им рекомендовалось срочно покинуть Киев.



Чиновник заявил:

Мы не поддадимся на такой шантаж или запугивание.

По его словам, Варшава не собирается прислушиваться к российским предупреждениям и эвакуировать дипломатический персонал. Сикорский сказал:

Польша на данный момент не намерена слушать Москву. Мы на такое не соглашаемся.

Такой была его реакция на предупреждение МИД России о новых ударах по предприятиям ВПК и центрам принятия решений, расположенных в украинской столице. В ответ польские дипломаты заявили, что посольство продолжит работать в прежнем составе и без изменений в графике.

Похоже, смысл слов до них доходит плохо. Возможно, им станет понятнее, когда по центру Киева полетят российские ракеты и дроны.

Пока что, судя по сегодняшней информации, Вооруженные силы РФ сделали паузу и не наносили ударов по Киеву в течение как минимум двух суток. Были атакованы объекты в целом ряде украинских регионов, но из столицы Украины об атаках не сообщалось. Видимо, иностранным дипмиссиям дали время, чтобы они успели покинуть опасный город. Или пауза в анонсированных системных ударах затянется?
  1. Илия
    Илия
    +1
    Сегодня, 09:15
    Назло России пусть страдают (возможно и погибнут!) дипломатики.
    1. 24rus
      24rus
      -1
      Сегодня, 09:18
      Вероятно полякам нужен Эрцгерцог Фердинанд чтоб нашелся среди дохлых дипломатов. Повод
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 09:16
    Видимо, Сикорский знает что-то такое, что нам наши начальники никак не хотят объяснить.
  3. Жнец
    Жнец
    +1
    Сегодня, 09:17
    Зачем было вообще их предупреждать? Они же из Мск свои посольства не эвакуируют, хотя Мск под обстрелами регулярно. Чёт шароварные никого не предупреждают про необходимость покинуть Мск, просто бьют и всё.
  4. tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:17
    У сикорского перед глазами победное отступление американцев из Кабула .Придётся ставить кулемётты ,чтобы рубить хвосты из украинских зацеперов.И бежать до первого взрыва в куеве у посольства Польши это трусость .А дальше посмотрим ,на сколько поляки безумно отважны .
  5. ian
    ian
    0
    Сегодня, 09:18
    Главное, чтоб эта пауза не затянулась до очередной "неожиданности".
    Заявлениям правительства РФ уже не верит никто. Ни его собственные граждане, ни противник, ни ,кажется, само правительство.... sad
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:18
    — Может наступить момент, когда будет поздно ...
    (Слушайте и не говорите, что не слышали)
  7. Монтесума
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 09:21
    Не надо поддаваться, оставайтесь на месте, всё равно при любом раскладе виновата будет Россия. Желательно усилить польский дипкорпус в Киеве самим Сикорским, пусть личным примером подкрепит свой призыв.
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 09:22
    Да какой шантаж, просто факт: сдохнешь, не вини Россию, вот и все.
  9. SmollH2
    SmollH2
    +2
    Сегодня, 09:23
    Вот он! Маленький центр принятия решения - польское посольство в Киеве))
  10. taiga2018
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 09:26
    Потому что в Киеве они в полной безопасности,там больше шансов пострадать от случайно упавшего кирпича чем от российского дрона или ракеты.
  11. Tagan
    Tagan
    +1
    Сегодня, 09:27
    Соглашения вашего и не спрашивают.
  12. kosmozoo
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 09:28
    Кто не читает предупреждающие таблички, тому иногда везет.
  13. Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:28
    Ну и пеняйте на себя.... Наше дело предупредить... yes
  14. бухач
    бухач
    0
    Сегодня, 09:30
    Ну и ладно,им сделали предупреждение и они оповещены,теперь о возможных последствиях пускай у пшеков голова болит,они в принципе не воспринимают предупреждения от русских и это очень ярко продемонстрировал ихний презик с командой когда грохнулся под Смоленском.Другое дело что польская курва в случае чего вой поднимет несусветный на весь шарик,это ведь шляхта может в ящик сыграть а не какие-то там русские студентки.
  15. Polak_Polak
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 09:38
    Sikorski to tylko jewrej mający 3 obywatelstwa! Wredny typ!
  16. tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:39
    Александр ,доброе утро .Моя теория заговора - ПВО Москвы последнее время работу работает ,в отличие от ППО Куева.Представляю сколько бы было воплей в Европе ,если бы хотябы один из БПЛА ВСУ или его обломки прилетели в любое западное посольство в Москве.Пусть надеются на ППО Куева .