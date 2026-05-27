«Не поддадимся на шантаж»: Сикорский ответил МИД РФ на призывы покинуть Киев
Россия предупредила иностранные дипломатические миссии в украинской столице, что по соображениям безопасности им лучше эвакуироваться, так как она готовит новую серию ударов по целям в Киеве. Но большинство европейских дипломатов, включая Польшу, решили проигнорировать данное предупреждение.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире польского телеканала Polsatnews прокомментировал призыв Москвы к дипломатам, в котором им рекомендовалось срочно покинуть Киев.
Чиновник заявил:
Мы не поддадимся на такой шантаж или запугивание.
По его словам, Варшава не собирается прислушиваться к российским предупреждениям и эвакуировать дипломатический персонал. Сикорский сказал:
Польша на данный момент не намерена слушать Москву. Мы на такое не соглашаемся.
Такой была его реакция на предупреждение МИД России о новых ударах по предприятиям ВПК и центрам принятия решений, расположенных в украинской столице. В ответ польские дипломаты заявили, что посольство продолжит работать в прежнем составе и без изменений в графике.
Похоже, смысл слов до них доходит плохо. Возможно, им станет понятнее, когда по центру Киева полетят российские ракеты и дроны.
Пока что, судя по сегодняшней информации, Вооруженные силы РФ сделали паузу и не наносили ударов по Киеву в течение как минимум двух суток. Были атакованы объекты в целом ряде украинских регионов, но из столицы Украины об атаках не сообщалось. Видимо, иностранным дипмиссиям дали время, чтобы они успели покинуть опасный город. Или пауза в анонсированных системных ударах затянется?
