Свистуны и паспортисты

В дачном посёлке «Заря Многополярности», что в семидесяти трёх километрах от Москвы по направлению к истинным ценностям, в последнюю субботу мая случилось небывалое культурное возрождение.



Гражданин Полупанов Аркадий Силыч, владелец шести соток и одной мысли, вышел на крыльцо и засвистел. Свистел он сначала робко, потом увереннее, а к полудню — уже с тем особенным придыханием, с каким свистели, должно быть, новгородские ушкуйники, отгоняя от ладьи скандинавскую пропаганду.

С участка номер двенадцать ему откликнулись. От колодца кто-то размахивал руками и подавал семафорные знаки тёще через три грядки укропа. Семейная коммуникация, что называется, цвела.

— Семёныч! — кричал Аркадий Силыч через забор. — Семёныч, ты живой?!

Семёныч был жив, но не отзывался, потому что прикладывал телефон то к одному уху, то к другому, поворачивая аппарат, словно хозяйка — пирог в духовке. Кружочек, отправленный сватом из Балашихи, висел в состоянии, которое медики называют пограничным, а провайдеры — штатным.

Полупанов меж тем достал второй телефон, на котором у него стоял государственный мессенджер MAX — установленный, если уж по чести, не по своей воле, а по настоянию зятя, работавшего в структуре. MAX исправно открылся, поздоровался и сообщил, что для отправки сообщения требуется подтвердить личность через Госуслуги, биометрию и согласие на обработку. Полупанов согласился. MAX подумал и сообщил, что Семёныч в системе не зарегистрирован, а потому связь невозможна по техническим, юридическим и духовно-нравственным причинам. Полупанов вздохнул и вернулся к свисту.

В этот момент, как сообщают очевидцы, мимо забора проходил Известный Философ. Философ остановился, поправил бороду, оглядел свистящего Полупанова взглядом, в котором сходились Хайдеггер, Леонтьев и участковый, — и произнёс:

— Вот. Вот оно. Народ вернулся к корням. Народ дорос до простоты. Человек вернулся к настоящей жизни.

Полупанов, не подозревавший, что вернулся, продолжал свистеть. Семёныч наконец появился из-за смородины с лопатой наперевес — он решил, что свистят грабители, и шёл объясняться.

— Идёмте, друзья мои, — сказал Философ, простирая руку в сторону шоссе, — идёмте в прекрасные, замечательные кафе! Там нас ждут разговоры, живое слово, аромат свежесмолотого зерна!

Друзья пошли.


В прекрасном замечательном кафе «У Афанасия» на стене висел плакат: «МЕНЮ - ПО QR-КОДУ». QR-код вёл в Telegram-канал заведения. Telegram-канал не открывался. Под плакатом сидела официантка Зина и плакала в полотенце.

— Что подать? — спросила Зина без надежды.

— Подайте меню, — сказал Философ величественно.

— Так вот же оно, — Зина ткнула пальцем в табличку с квадратиком.

Философ навёл телефон. Телефон задумался. Телефон думал долго - так долго, что за это время в дверь кафе вошли, поели и ушли две мухи. Наконец на экране высветилось: «Не удалось загрузить. Проверьте подключение к сети».

— А устно нельзя? — спросил Семёныч.

— Устно я уже третий час, — всхлипнула Зина. — К семнадцатой позиции я путаю борщ с харчо, а к двадцать пятой перехожу на систему Станиславского: «Верьте — будет вкусно». Раньше у нас в Телеграме был канал. Записи, скидки, фотографии борща. Теперь канала нет. И борща, считайте, тоже нет, потому что заказывать его некому: клиенты не знают, что мы открыты.

Хозяин кафе Ашот Суренович стоял в углу и тихо плакал. У него отвалились: запись клиентов, рассылка акций, доставка, бухгалтерия, общение с поставщиком зелени и переписка с дочкой в Ереване. Зато он, по версии Философа, духовно вырос. Рост был заметен невооружённым глазом, за неделю Ашот Суренович похудел на четыре килограмма и приобрёл благородную бледность аскета.

— Это, — сказал Философ, оживившись, — и есть возвращение к подлинности! Раньше вы зависели от цифрового симулякра. Теперь вы стоите лицом к лицу с бытием!

Бытие в лице Зины посмотрело на Философа так, как смотрит щука на рыболова, который объясняет ей пользу диетического голодания.

— Мне за аренду платить двадцать восьмого, — сказало бытие.

— А мессенджер MAX, — робко поинтересовался Полупанов, всё ещё переживавший утренний отказ, — это уже для взрослых или ещё для маленьких?

— Мессенджер MAX, — отвечал Философ, — это для достойных. А достойность определяет тот, кто выдаёт мессенджер.

Логическое кольцо замкнулось с тем характерным щелчком, с каким в исправном государстве замыкается дверь камеры предварительного заключения.


Тем временем в городе Париже, во французской столице, депутат Лора Миллер вносила в Национальное собрание поправку. Поправка была хорошая, гладкая, как речной камушек, и называлась: «О защите ментального здоровья молодёжи путём предъявления документа, удостоверяющего личность».

Мадам Миллер любила слово «процедура». Она произносила его медленно, по слогам, как произносят названия дорогих вин. Процедуру мадам Миллер ценила саму по себе: не как инструмент, инструмент пошл, а как нечто конечное, в оправданиях не нуждающееся. Когда соседский ребёнок упал с велосипеда, мадам Миллер первым делом спросила, есть ли у падения регламент.

— Мы, — говорила мадам Миллер с трибуны, — не запрещаем интернет. Мы вводим его в рамку. У запрета лицо некрасивое, прокурорское. А у рамки — лицо приличное, с дипломом Сьянс-По.

Депутат из глубины зала собрался было уточнить, чем рамка, в которой нельзя пошевелиться, отличается от запрета, но не уточнил: у него тоже не работал микрофон - правда, по чисто техническим причинам.

К вечеру пятнадцатилетний Жан-Поль, проживавший в шестнадцатом округе, обнаружил, что для лайка под фотографией соседского кота требуется паспорт, банковская карта и согласие двух родителей, один из которых, как назло, был в отъезде. Жан-Поль попробовал поставить VPN - VPN запросил подтверждение совершеннолетия. Жан-Поль, мальчик упрямый, не сдался: попытался зайти с маминого аккаунта, потом с папиного, потом с аккаунта консьержа мсье Дюваля, у которого было плохо с паролями и хорошо с доверчивостью. Все три аккаунта запросили биометрию. Жан-Поль вздохнул, вышел во двор и впервые в жизни погладил соседского кота лично. Кот не запросил ничего. Жан-Поль впервые задумался, не есть ли это та самая настоящая жизнь, о которой ему рассказывали в школе на уроках гражданственности.

В Лондоне в это самое время регулятор из Ofcom объяснял подросткам, что VPN - это плохо. Что именно плохо, уточнить отказывался, ссылаясь на то, что само перечисление неположенного будет неположенным; полный список запрещённых сервисов, по его словам, размещён на специальном портале, доступ к которому открывается через верификацию возраста. Подростки кивали и шли ставить ещё один VPN, мысленно благодаря регулятора за рекомендацию.


В тот же вечер мадам Миллер, депутат от партии «Возрождение», убеждённая европейка, либералка и сторонница ясного европейского порядка, написала в своём аккаунте, ещё открытом, ещё бесплатном, ещё без паспорта, пост о необходимости защитить граждан от российского влияния и его рупоров.

А Известный Философ, антизападник, традиционалист и непримиримый враг макронизма, в тот же вечер опубликовал — в Телеграме, который он предлагал глушить, — видеообращение о необходимости защитить граждан от западного влияния и его рупоров.

Друг друга они, разумеется, ненавидели - на разных, как сами объясняли, полюсах истории, в состоянии цивилизационного, не побоимся этого слова, противостояния.

И они строили одну и ту же стену.

Просто с разных сторон.

Стена росла ровно, аккуратно, симметрично - как растёт хороший огурец в парнике, политый из двух леек одновременно. С запада в неё закладывали кирпичи с надписью «ментальное здоровье». С востока - кирпичи с надписью «суверенитет». Из Лондона подвозили кирпичи с маркировкой «safety». Раствор был один и тот же: цемент марки «По паспорту, гражданин».


Бабушка Аркадия Силыча, Прасковья Тихоновна, в своё время отстояла в очереди за маслом четыре часа двадцать минут. Она получила свои двести граммов, расписалась в ведомости и пошла домой, ругая, но в общем понимая систему: масла было мало, талон давал право на причитающееся.

Внук её, гражданин Полупанов, стоял в третьем десятилетии XXI века посреди мира, в котором интернета было физически больше, чем воздуха. Серверы гудели, кабели лежали на дне всех океанов, спутники летали стаями. Полупанов смотрел в выключенный экран и понимал: чтобы пройти в эту техническую вселенную, ему нужны паспорт, биометрия, справка о духовной зрелости и квитанция об уплате налога на свист. Прасковье Тихоновне было обидно, но логично. Аркадию Силычу было только обидно.


Гражданин Полупанов вышел из кафе «У Афанасия» голодным и слегка просветлённым. На улице стемнело. В кармане лежал телефон, на котором не работало ничего, кроме часов.

Аркадий Силыч задрал голову к звёздам - там, по слухам, ещё висели спутники, через которые в более удачливые страны прилетал интернет -и засвистел.

Получалось у него уже лучше. Почти художественно.

В Париже пятнадцатилетняя мадемуазель впервые предъявляла паспорт, чтобы лайкнуть котика. В Лондоне подросток сдавал лицо сканеру - ради видео про лягушек. А на Старой площади какой-нибудь чиновник как раз дописывал инструкцию: кому и за какие заслуги полагается полный пакет MAX.

Известный же Философ, духовно возросший до полного отказа от технологий, садился в это время за ноутбук и публиковал в интернете пост о том, что интернет надо заслужить. Пост, не помню точно через какой канал, расходился по Telegram. Порция, как мы понимаем, ему уже выдана. Авансом. За духовное взросление.

И только Аркадий Силыч свистел бесплатно.

Возвращение к настоящей жизни, в общем, шло по плану. С небольшими, как водится, отставаниями от графика.

Наш корреспондент, передавал по телеграфу - пока работал телеграф.
  SmollH2
    SmollH2
    +9
    Сегодня, 10:36
    Отлично. Остроумно. И с аллюзиями порядок. А уж иллюстрации, даже лучше текста. Шутка. Но действительно, если это не нейросеть, то иллюстратор прямо могет. Порадовал сайт сегодня. Спасибо автору и редакции.
    cpls22
      cpls22
      +1
      Сегодня, 11:17
      Цитата: SmollH2
      если это не нейросеть, то иллюстратор прямо могет.

      Скорее всего сеть. Слишком оперативно, и уважающий себя карикатурист оставит подпись на рисунке. Впрочем, дать такое указание сети тоже можно )
      SmollH2
        SmollH2
        +2
        Сегодня, 11:28
        Тогда это вполне талантливый заклинатель сети)) Но я надеюсь на лучшее.
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:05
      Как всегда, много интересных мыслей, но ничего не понял, видимо, стар умом стал.
      В оправдание гложет потайная мысль, автор-многостаночник и тексты для него ИИ сочиняет, а он токмо подписывает, даже не проверяя.
      Хорошо в детстве лозунг был - Мы придём к победе коммунизма, а нынче даже загадывать боюсь, к чему придут наши потомки, хотелось бы, к прекрасному будущему.
      SmollH2
        SmollH2
        +1
        Сегодня, 12:19
        Не стоит расстраиваться, тут без специфических знаний многим будет не так понятно.
        А ИИ может написать только используя уже написанные тексты и будет это плохо. Ну наверно один раз из десяти тысяч выдаст что-то приемлемо. Еще ИИ может уже написаный текст под какого-нибудь автора подделать, то же так себе. Или разукрасить. Вот если попадается излишни цветастый текст, тут уже можно бить тревогу.
        И даже если этот текст написал ИИ, то потом автору пришлось сидеть и много много править. Что проще уж самому, чтобы получилось это.
    vladcub
      vladcub
      +1
      Сегодня, 12:11
      Вам, забавно, а мне тошно.
      В 21 веке, клеить конверты и писать письма, как 35 лет назад?
      Так и хочется сказать :", люди, хватит дурью маяться"!
      Если и дальше так пойдёт, куда мы придём?
      Адрей
        Адрей
        +1
        Сегодня, 12:24
        Цитата: vladcub
        Если и дальше так пойдёт, куда мы придём?

        Туда, куда нас ведут. А понравится Вам там или нет, Вас не спрашивают request
        lisikat2
          lisikat2
          0
          Сегодня, 13:48
          А Вам, понравится?
          Я, не ходила, на встречу с кандидатам. Это, Вера, ходит на встречу с коммунистами, а мне скучно, а теперь обязательно, пойду и спрошу : когда превратится бесовщина с интернетом?. Стыдно, 21 в такое вытворять!!!
      SmollH2
        SmollH2
        0
        Сегодня, 13:46
        Не, не я в 91-м уже на пк по клаве стучал. Да и это просто сатира, можно местами даже за пасквиль принять)) Просто талантливо и если понимать, то для развлечения. Невозможно КНДР из России сделать. Народу и так мало, разбегаться или бунтовать начнет. Вот ютуб типа запрещен, телеграм запрещен, а кто хочет туда ходит. Да и на них клин не сошелся. В общем на пророчество эта статья не тянет))
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:37
    ❝ Жан-Поль вздохнул, вышел во двор и впервые в жизни погладил соседского кота лично. Кот не запросил ничего. Жан-Поль впервые задумался, не есть ли это та самая настоящая жизнь ❞ —

    — Ну вот же! ...
    Не_боец
      Не_боец
      +3
      Сегодня, 11:24
      А какую температуру выставить на утюге?
      На кошке бирки нет :(
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 10:38
    отошлите на почту дугина, пусть порадуется
  Konnick
    Konnick
    +8
    Сегодня, 10:39
    Да уж...наша жизнь превращается в скверный анекдот
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 11:57
      передавал по телеграфу - пока работал телеграф.
      А я еще Азбуку Морзе не забыл и ключ электронный имеется laughing
  solar
    solar
    +1
    Сегодня, 10:41
    Автор решил оправдать планы подключения у нас интернета только за особые заслуги, как предложил Дугин, классическим "а на Западе ещё хуже, там негры недоедают"? :((....
    cpls22
      cpls22
      -6
      Сегодня, 10:43
      Цитата: solar
      Автор решил оправдать .

      Он не оправдывает, он языком лукавого раба (очень обольстительным , кстати) закатывает истерику Ярославны по ещё не сбывшемуся пленению своего любимого князя )
      cpls22
        cpls22
        +1
        Сегодня, 11:47
        О! -8 ! и это не предел. Молча накидали , но на рабов обиделись )
    Russian_Ninja
      Russian_Ninja
      +8
      Сегодня, 10:53
      С чего такие выводы?

      Я наоборот увидел в этом сатиру (в обличии «и правильно делают»). Ведь в статье правильно проехались по всем странам, так как запреты и ограничения возводят во всех странах по отношению к интернету, неудобен он стал для властителей, боятся они его
      solar
        solar
        -1
        Сегодня, 12:43
        На то и рассчитано. Вроде и сатира, но на самом деле- оправдание запретов интернета у нас в в стране (что меня волнует), ведь "все так делают". На практике автор дует в одну дуду с Дугиным :((...
  Eugen Alpine
    Eugen Alpine
    +2
    Сегодня, 10:43
    А можно продолжение? Знаете так... Вечер. Непал. Сентябрь. Мягкий треск пламени. Крики чиновников и его домочадцев. И так описательно, живенько... Чтоб за душу брало каждого из МинЦифры. Чтоб каждая шкура могла на себя примерить.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +8
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Eugen Alpine
      Чтоб за душу брало каждого из МинЦифры.

      у них нет души
    Canecat
      Canecat
      +4
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Eugen Alpine
      Чтоб каждая шкура могла на себя примерить.

      Страшно далеки они от народа... (с)
    cpls22
      cpls22
      +2
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Eugen Alpine
      А можно продолжение? Знаете так... Вечер. Непал. Сентябрь.

      Вот, кстати, интересный пример. Как там сейчас - в Непале всё спокойно ? Кто банкует?
  A.A.G.
    A.A.G.
    +11
    Сегодня, 10:47
    Автору Браво! Сатира как из времëн "Крокодила". Только повод посеръëзнее и печальнее...
    Ну а Философ, - прямой отсыл к А. Дугину (что-то его слишком много стало в последнее время).
  sdivt
    sdivt
    +7
    Сегодня, 10:53
    Известный же Философ, духовно возросший до полного отказа от технологий, садился в это время за ноутбук и публиковал в интернете пост о том, что интернет надо заслужить

    когда этот же философ заявлял, что покорение космоса - классическая глобалистская утопия, а надо быть верными церкви и Христу - мы пожимали плечами
    когда он же обозвал, химию с физикой, бесовскими науками - мы лишь улыбались
    теперь - интернет по талонам?
    ну, что ж, как говорится, получите-распишитесь
    Mazunga
      Mazunga
      +3
      Сегодня, 12:04
      я этого философа не люблю, смахивает на семита. а люблю я стихи Широпаева
      Как запах горящей резины,
      как по' небу - тягостный дым,
      змеящийся крик муэдзина
      вползает в Женеву и Рим.


      Спокойно, политкорректно
      среди недомолвок и лжи
      растет частокол минаретный,
      фанатики точат ножи.


      И кровью - пока что бараньей
      - без лишних движений и слов
      кропят благородные камни
      былых европейских основ.
  Хорон
    Хорон
    +12
    Сегодня, 10:55
    Свистуны и паспортисты

    Русский человек шутит в двух случаях: когда у него весёлое настроение и когда жизнь хуже некуда. В первом случае шутки полны задора, во втором сарказма.
    "Улыбаемся и машем! Улыбаемся и машем!"(с)
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    -5
    Сегодня, 11:02
    Тлетворное влияние Запада...я не удивлюсь что по ночам половина форума слушает свист Голоса Америки. smile
    faiver
      faiver
      +2
      Сегодня, 11:22
      частоту в студию............... bully
    Grencer81
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 12:03
      А он ещё свистит, Голос Америки?
  Eug
    Eug
    +3
    Сегодня, 11:20
    Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
  Million
    Million
    +1
    Сегодня, 11:28
    Вспомнился мультфильм ,снятый по сказке Корнея Чуковского "Тараканище"...
  Силуэт
    Силуэт
    +3
    Сегодня, 11:41
    Хорошо. Весело.
    Скоро и все так будут веселиться. Всех распишут по категориям доступа.
  Tagan
    Tagan
    0
    Сегодня, 11:51
    Сначала, увидев фельетон, подумал, что попал в "Крокодил". Ан нет, ВО.
  Гардамир
    Гардамир
    0
    Сегодня, 11:53
    С первых же строк, вспомнилось, как в нашей городской газете времен моего детства, была рубрика. "Слово репортера Перцева Егора".
  Mazunga
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 11:54
    пишу азбукой Морзе световыми сигналами: автор красава, статью не читал его, но решительно осуждаю)) на всякий случай извиняюсь перед одной маленькой но гордой республикой, прошу считать эту светограмму явкой с повинной.
  Kuziming
    Kuziming
    0
    Сегодня, 12:44
    Автостопом по Галактике.
    Там ещё была планета, на которой за мысли следовал удар по голове.
    solar
      solar
      +1
      Сегодня, 13:21
      Мыслепреступление.
      Мыслепреступление, преступмысль, или криводум ... — вид преступления, описанный в романе Джорджа Оруэлла «1984». Самое тяжкое преступление в тоталитарном государстве Океания. Под это понятие попадает любая неосторожная мысль члена ангсоца, любой неосторожный жест или слово. Неправильное, с точки зрения идеологии правящей партии, выражение лица также является разновидностью мыслепреступления — лицепреступлением.

      Постепенно движемся в нужном направлении. А говорили- якобы это антиутопия :((...
  Alex66
    Alex66
    0
    Сегодня, 14:09
    Не смотря на проблемы у России нет проблем только в темпах цифровизации и внедрения 5Г, цифровой рубль на подходе, а он программируется на что его можно будет потратить, это что бы не возникло ассоциаций с советским периодом, когда разрушали СССР и не говорили от чего ушли к тому и пришли, сейчас все гораздо удобней и экологичней без бумаги. С цифровым рублем даже печать не надо будет ставить на чело или руку.