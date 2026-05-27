Правящая партия Германии задумалась о замене Мерца на более адекватного канцлера

Рейтинг немецкого канцлера Фридриха Мерца продолжает падать, а вслед за ним вниз пошла и партия Христианско-демократический союз (ХДС). На сегодняшний день Мерц имеет самый низкий рейтинг среди немецких политиков.По данным немецкой прессы, в правящей партии Германии не исключают замены Мерца на более адекватного политика, поскольку в роли руководителя государства нынешний канцлер «не тянет». Есть информация, что уже начались закрытые обсуждения отправки Мерца в отставку. Пока пресса узнала только об этом. Обсуждение члены ХДС ведут в закрытых чатах, опасаясь как раз утечек в прессу.По сути, снять Мерца не составляет большого труда. Для этого нужно организовать ему вотум недоверия в Бундестаге, затем избрать нового главу правительства, которого президент ФРГ представит Бундестагу. Новые выборы не нужны. Но есть одно «но», которое может сделать отставку очень сложной. Нужно, чтобы Мерц подал прошение об отставке. А вот здесь неизвестно, готов ли нынешний канцлер согласиться с решением или будет держаться за кресло до конца.Кстати, входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) также выступает за замену канцлера. Видимо, политика Мерца не удовлетворяет не только однопартийцев. Но пока это всё на уровне достоверных слухов. Будем ждать официальных заявлений.

