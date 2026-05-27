Правящая партия Германии задумалась о замене Мерца на более адекватного канцлера

Рейтинг немецкого канцлера Фридриха Мерца продолжает падать, а вслед за ним вниз пошла и партия Христианско-демократический союз (ХДС). На сегодняшний день Мерц имеет самый низкий рейтинг среди немецких политиков.

По данным немецкой прессы, в правящей партии Германии не исключают замены Мерца на более адекватного политика, поскольку в роли руководителя государства нынешний канцлер «не тянет». Есть информация, что уже начались закрытые обсуждения отправки Мерца в отставку. Пока пресса узнала только об этом. Обсуждение члены ХДС ведут в закрытых чатах, опасаясь как раз утечек в прессу.



По сути, снять Мерца не составляет большого труда. Для этого нужно организовать ему вотум недоверия в Бундестаге, затем избрать нового главу правительства, которого президент ФРГ представит Бундестагу. Новые выборы не нужны. Но есть одно «но», которое может сделать отставку очень сложной. Нужно, чтобы Мерц подал прошение об отставке. А вот здесь неизвестно, готов ли нынешний канцлер согласиться с решением или будет держаться за кресло до конца.

Кстати, входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) также выступает за замену канцлера. Видимо, политика Мерца не удовлетворяет не только однопартийцев. Но пока это всё на уровне достоверных слухов. Будем ждать официальных заявлений.
  Netl
    Сегодня, 09:27
    Это все замена шила на мыло.
    Единственная адеватная партия там по отношению к России - это АДГ, но даже если она получает больше других на выборах, остальные партии не составляют с ней коалиции и таким образом отодвигают от власти.

    А будет именно Мерц или другой подобный контрацептив, особой роли не играет, ИМХО :(
  Stranger03
    Сегодня, 09:30
    Иногда в западном кинематографе пробегают очень интересные темы о современном устройстве мира. Взять хотя бы фильм "Не смотри вверх". Или сериал "Пацаны". Где в открытую говорят, что политика работает на кошельки толстосумов, которые оплачивают пребывание политиков у власти. Увы. Что на Западе, что в РФ, политику глубоко на$$ть на электорат, который считают быдлом. И Политик скажет любую хе$$$ню, лишь бы его избрали. А дальше хоть трава не расти.
  rocket757
    Сегодня, 09:30
    Слухи слухи тут и там, слухи ходят... а ходят ли они там на самом то деле? laughing
  Ирек
    Сегодня, 09:32
    А где они возьмут более адекватного.
    Седов
      Сегодня, 09:38
      Ирек hi, найдут такого же верного деревянного. А этот без работы не останется. Паспорт жовто-блакитный получит и вицепрезидентом к Зеленскому пойдёт. Он для него сейчас больше делает, чем для Германии.
  taiga2018
    Сегодня, 09:36
    Для них любой более адекватный это ещё более антироссийский,если бы у них была сейчас возможность оживить Гитлера они его бы оживили.