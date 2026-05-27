Шотландия решила провести новый референдум о выходе из Соединённого королевства
3796
Парламент Шотландии поддержал инициативу местных властей о проведении нового референдума по вопросу выхода региона из состава Соединенного королевства. Как сообщило шотландское правительство, соответствующее предложение одобрили 72 депутата, 57 из которых представляют Шотландскую национальную партию (ШНП). Против проголосовали 55 парламентариев, ещё двое воздержались.
Инициатором выступил первый министр Шотландии и лидер ШНП Джон Суинни. В начале мая его партия в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой в региональном парламенте, завоевав 58 из 129 мест. 19 мая Суинни был переизбран на пост главы правительства Шотландии. Теперь депутаты требуют от Лондона передать Эдинбургу полномочия на проведение голосования.
Тем временем в самой Великобритании нарастает глубокий политический кризис. Местные выборы 7 мая обернулись сокрушительным поражением правящей Лейбористской партии премьер-министра Кира Стармера. В Англии лейбористы потеряли 1406 мест в муниципальных советах, уступив партии Реформ, которая получила 1444 мандата. В Уэльсе лейбористы также потерпели фиаско, а лидер местной партии впервые в истории потерял место в парламенте, находясь на посту. Рейтинг одобрения самого Стармера упал до 17%, а его рейтинг неодобрения достиг антирекорда - 66%, что сделало его самым непопулярным премьер-министром в истории страны. Результат даже хуже, чем у Лиз Трасс. Около 100 депутатов-лейбористов уже призвали его к отставке.
Пока Лондон пытается активно вмешиваться в дела других стран, ведя свою «Большую игру», внутри королевства зреет серьёзный политический раскол, чреватый потерей сразу нескольких территорий.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация