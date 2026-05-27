Шотландия решила провести новый референдум о выходе из Соединённого королевства

379 6
Шотландия решила провести новый референдум о выходе из Соединённого королевства

Парламент Шотландии поддержал инициативу местных властей о проведении нового референдума по вопросу выхода региона из состава Соединенного королевства. Как сообщило шотландское правительство, соответствующее предложение одобрили 72 депутата, 57 из которых представляют Шотландскую национальную партию (ШНП). Против проголосовали 55 парламентариев, ещё двое воздержались.

Инициатором выступил первый министр Шотландии и лидер ШНП Джон Суинни. В начале мая его партия в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой в региональном парламенте, завоевав 58 из 129 мест. 19 мая Суинни был переизбран на пост главы правительства Шотландии. Теперь депутаты требуют от Лондона передать Эдинбургу полномочия на проведение голосования.

Тем временем в самой Великобритании нарастает глубокий политический кризис. Местные выборы 7 мая обернулись сокрушительным поражением правящей Лейбористской партии премьер-министра Кира Стармера. В Англии лейбористы потеряли 1406 мест в муниципальных советах, уступив партии Реформ, которая получила 1444 мандата. В Уэльсе лейбористы также потерпели фиаско, а лидер местной партии впервые в истории потерял место в парламенте, находясь на посту. Рейтинг одобрения самого Стармера упал до 17%, а его рейтинг неодобрения достиг антирекорда - 66%, что сделало его самым непопулярным премьер-министром в истории страны. Результат даже хуже, чем у Лиз Трасс. Около 100 депутатов-лейбористов уже призвали его к отставке.

Пока Лондон пытается активно вмешиваться в дела других стран, ведя свою «Большую игру», внутри королевства зреет серьёзный политический раскол, чреватый потерей сразу нескольких территорий.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 09:30
    Да никуда не денутся эти юбочные,они отвыкли от независимости,это уже давно не те гордые горцы.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 09:36
      Народ то может быть и отвык, а вот элита везде одинокова, у неё обычно нет понятия родины, за то независимость даст неплохой шанс к дополнительному обогащению.
    2. Netl Звание
      Netl
      0
      Сегодня, 09:38
      Цитата: taiga2018
      уже давно не те гордые горцы

      Сейчас не в гордости дело. Сейчас экономика на 1 месте.

      Многие в Шотландии верят, что их всячески объедают. Например, олигархи из Лондона намерянно завозят толпы мигрантов, чтобы получить дешевую рабочую силу и отжать рабочие места у тех же юбочных. Обидно ж, блин sad
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:33
    Парламент Шотландии поддержал инициативу местных властей
    опять и снова... но это, похоже, уже не слухи, хотя...
    Что у них получится, будем посмотреть...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 09:34
    Умные бегут с дырявого корабляя.
  4. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +1
    Сегодня, 09:37
    Шотландия вперед. Вспомните о битве на Стерлингском мосту, где вы на голову разгромили ангичан. О ней еще был фильм Храброе сердце. Да и вообще вас присоединили свадьбой монархов. Так что вперед к свободе.