ISW: Москва может использовать территорию РБ для ударов по поставкам из Польши
Тему якобы подготовки Белоруссии к вторжению на Украину подхватили на Западе. Поддержку Зеленскому с его параноидальными заявлениями решил оказать американский Институт изучения войны (ISW).
Аналитики ISW, наслушавшись бредней киевского клоуна, пришли к выводу, что Россия может готовить удары по Украине в территории соседней Белоруссии. Как один из вариантов американцы называют удары беспилотниками по трассе Киев — Чоп, которую используют в качестве основного логистического маршрута доставки вооружений из Польши.
Как считают в ISW, такой вариант вполне реален, а в качестве основания для таких действий Россия может предъявить Киеву попытки атак Белоруссии украинскими беспилотниками. Как союзник Москва выступит на защиту Минска. А какими способами она это будет осуществлять, уже не важно.
Запуск дронов из Беларуси позволит РФ точнее атаковать западные логистические маршруты Украины, включая трассу М-06 Киев — Чоп, по которой проходят поставки из Польши. Также целью могут быть удары по железной дороге между Польшей и Украиной.
Между тем в Минске продолжают уверять, что не намерены присоединяться к российской СВО, да и подготовки к этому никто не наблюдает. Но тему на Украине все равно раскручивают, видимо, Зеленскому это для чего-то необходимо.
