ISW: Москва может использовать территорию РБ для ударов по поставкам из Польши

Тему якобы подготовки Белоруссии к вторжению на Украину подхватили на Западе. Поддержку Зеленскому с его параноидальными заявлениями решил оказать американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW, наслушавшись бредней киевского клоуна, пришли к выводу, что Россия может готовить удары по Украине в территории соседней Белоруссии. Как один из вариантов американцы называют удары беспилотниками по трассе Киев — Чоп, которую используют в качестве основного логистического маршрута доставки вооружений из Польши.



Как считают в ISW, такой вариант вполне реален, а в качестве основания для таких действий Россия может предъявить Киеву попытки атак Белоруссии украинскими беспилотниками. Как союзник Москва выступит на защиту Минска. А какими способами она это будет осуществлять, уже не важно.

Запуск дронов из Беларуси позволит РФ точнее атаковать западные логистические маршруты Украины, включая трассу М-06 Киев — Чоп, по которой проходят поставки из Польши. Также целью могут быть удары по железной дороге между Польшей и Украиной.

Между тем в Минске продолжают уверять, что не намерены присоединяться к российской СВО, да и подготовки к этому никто не наблюдает. Но тему на Украине все равно раскручивают, видимо, Зеленскому это для чего-то необходимо.
  SmollH2
    +6
    Сегодня, 09:49
    А как же, еще Москва может использовать обратную сторону Луны, чтобы скрывать "Звезду смерти". А еще у Москвы слишком слабые возможности контрпропаганды. Да и не переубедить тех, кто судит по себе
    ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:23
      hi Весь цымес в том, что тема с включением РБ может быть дымовой завесой в попытке бандеронацистов атаковать ПМР, о чём уже следовали предупреждения от РФ.
      SmollH2
        0
        Сегодня, 13:37
        Может быть, а может и РБ. Сейчас украинцы во всю натаскивают НАТО. Как обладающие самым передовым и богатым опытом. Там на западе, полное ощущение потери страха и мозгов. Поживем все увидим
  Ирек
    +3
    Сегодня, 09:50
    Не надо бздеть, мы вас отовсюду достанем.
  Копчёный
    +2
    Сегодня, 09:51
    Вроде, обычно, если где то какой то конфликт затягивается то в него будут вовлекаться, с различными последствиями, всё больше участников. "Семилетняя война" к примеру, тоже начиналась как небольшой "междусобойчик", а в итоге первая общемировая война стала.
  К-50
    -1
    Сегодня, 09:53
    ISW: Москва может использовать территорию РБ для ударов по поставкам из Польши. Запуск дронов из Беларуси позволит РФ точнее атаковать западные логистические маршруты Украины, включая трассу М-06 Киев — Чоп, по которой проходят поставки из Польши.

    Самое главное а наф ига? belay
    Точности запуска с территории России вполне и сейчас хватает, было бы желание туда долбануть.
    запад такой риторикой пытается оправдать атаки скакуасов на ни в чём не повинную Белоруссию. Пытается белорусов втянуть в конфликт и самим начать прямое участие под крики защиты нацистов и демократии.
    Прид урки! Не понимают, что чем шире конфликт, тем он сильнее выходит из рамок контроля. А бесконтрольный он быстро превратится в Третью Мировую.
    Неужели, так сильно спокойно жить надоело? О детях и внуках своих подумали? Ведь это им потом придётся шхериться по подвалам и бомбоубежищам!!! Или вправду думаете, что их и вас это н коснётся?
    Де билы!!! (с) С. Лавров fool
  Нуманумайе
    0
    Сегодня, 09:54
    Даже враги не поймут почему мы вынесли логистику Польшу к чертям до сих пор. Всем будет наплевать на нее как и в 39ом. Никто ради поляков не пойдет гибнуть. Разменная карта, не более.
  Владимир М
    +2
    Сегодня, 10:04
    То что на западе разгоняют тему "подготовки ударов по Украине с территории Белоруссии" как раз понятно и объяснимо. Надо же попугать свое население, что бы меньше возмущалось.
    Но вот сомнительно, что бы Лукашенко второй раз предоставил свою территорию.... Если только Украина первая ударит по территориям Беларусь.
  cpls22
    +2
    Сегодня, 10:04
    Но тему на Украине все равно раскручивают, видимо, Зеленскому это для чего-то необходимо.

    Похоже, что они придерживаются принципа контролируемой эскалации.
    Если первый шаг в ней делать самому, тщательно подготовившись к возможному ответу, то противная сторона скорее всего ответит торможением конфликтной ситуации, т.к. при эффекте внезапности ещё не готова к ответным действиям. На это и расчёт. После короткого выпада следует череда обвинений в подготовке нападения, противная сторона начинает "оправдываться", ибо ничего подобного до провокации не задумывала. На этом положение фиксируется, провоцируемый трубит отбой. Провокатор в информационном поле остаётся в доминирующем положении. Израильтяне в этом тоже мастера. Похоже , тут не без обмена опытом было.
    Zoldat_A
      -3
      Сегодня, 10:52
      Цитата: cpls22
      После короткого выпада следует череда обвинений в подготовке нападения, противная сторона начинает "оправдываться", ибо ничего подобного до провокации не задумывала.

      Именно поэтому я и не понимаю, почему наши рукамиводители на всех уровнях оправдываются.
      "С территории Белоруссии - никогда!"
      "По логистике в Польше - упаси бог!"
      "Заткнуть тявкалку Трибалтике - всё НАТО против нас поднимется, мы против эскалации..."

      А если просто не оправдываться, а предупредить на САМОМ высоком уровне, что терпелка у нас не бесконечная и всё, о чём они так долго мечтают, однажды на их головы свалится?
      И то, как Америка за какой-то Жешув или Трибалтику будет согласна рискнуть Нью-Йорком - будет для них ОГРОМНЫМ сюрпризом.
      seamen2
        +1
        Сегодня, 11:45
        *А если просто не оправдываться, а предупредить на САМОМ высоком уровне, что терпелка у нас не бесконечная и всё, о чём они так долго мечтают, однажды на их головы свалится?*

        было уже:
        27 апреля 2022
        Путин предупредил "третьи силы" в лице коллективного Запада, что вмешательство в спецоперацию, проводимую российскими войсками, неприемлемо. В случае создания угрозы стратегического характера ответ России будет молниеносным. Особенно президент подчеркнул, что решения о нанесении ударов уже приняты - и удары будут нанесены в случае прямой угрозы РФ. По мнению политических экспертов, в первую очередь этот "посыл" направлен США, Великобритании и Польше.
        https://topwar.ru/195561-udar-budet-molnienosnym-putin-predostereg-zapadnye-strany-ot-vmeshatelstva-v-situaciju-na-ukraine.html

        Первая из красных линий..че то не очень они испугались..

        17.09.2024 / 22:57
        Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг мнение о том, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами станет «красной чертой», переход через которую приведет к прямому конфликту Москвы и Североатлантического альянса. Об этом пишет The Times.

        В статье издания говорится, что Столтенберг отверг предупреждение российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил об «изменении сути конфликта» в случае, если западные страны будут содействовать украинским ударам по России дальнобойным оружием.

        «Он [Владимир Путин] уже много раз объявлял «красные линии», и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО», — цитирует The Times Столтенберга.
        Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 11:58
          Цитата: seamen2
          было уже:

          Так-то да, было...
          А если "самый-самый последний раз" пообещать? Да ещё и хорошими ударами подтвердить?

          Хотя да... О чём это я?...
  ism_ek
    0
    Сегодня, 10:07
    Аналитики ISW, наслушавшись бредней киевского клоуна, пришли к выводу, что Россия может готовить удары по Украине в территории соседней Белоруссии.

    Не нужно путать причину и следствие.
    ISW - это и есть один из пресловутых центров принятия решений по Украине. Именно ISW диктует украинцам, что делать, а не наоборот
  rocket757
    +1
    Сегодня, 10:16
    Между тем в Минске продолжают уверять, что не намерены присоединяться к российской СВО, да и подготовки к этому никто не наблюдает.
    . Пока так... но все может пойти по неожиданно у сценарию! soldier
  Уарабей
    +1
    Сегодня, 10:39
    А почему бы и нет? Xoxлы же используют территории прибалтийских вымиратов для ударов по ленобласти. Ну так тут будет тоже самое.
    Юрась_Беларусь
      +2
      Сегодня, 11:33
      Вымираты говорят, что ничего укро-пиплам не разрешали. Оно и понятно: зачем давать разрешение, если тебе и так уже приказали.