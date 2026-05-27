Названия как в начале СВО: ВС РФ взяли Гранов и подошли к Казачьей Лопани

6 208 6
Названия как в начале СВО: ВС РФ взяли Гранов и подошли к Казачьей Лопани

Вооружённые силы России вошли в Харьковскую область ещё на одном участке. Теперь речь идёт фактически о главном направлении на Харьков – у дороги Е-105 (M2), соединяющей Белгород с Харьковской областью.

В результате продвижения на приграничном участке армия России взяла под контроль населённый пункт Гранов, что к северу от областного центра.



Бойцы 11 отдельной бригады группировки «Север» ликвидировали несколько групп противника, включая личный состав нацгвардии, который пытался удерживать линию обороны на границы Белгородской области и Харьковщины.

Гранов расположен неподалёку от ранее действовавшего между Украиной и Россией автомобильного контрольного пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка.



Продвижение на этом участке фронта позволило ВС РФ вплотную подойти к селу Казачья Лопань. Оно располагается в 25 км к северу от Харькова. И при учёте того, что Казачья Лопань находится в низменности, может случиться так, что противник будет в ближайшее время выбит и оттуда.



Само появление в сводках этих названий отсылает к первым дням СВО, когда российские войска взяли под контроль значительные территории на севере Харьковщины во время наступательной операции.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +6
    Сегодня, 09:58
    Удачи нашим воинам. Пусть берегут себя.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:13
      Нашим воинам УДАЧИ! Это правильно...
      А так... да что так то, у кого больше резервов, кто более правильно, эффективно их использует, тот и навязывает противнику свою волю... soldier
  2. Не_боец Звание
    Не_боец
    +2
    Сегодня, 10:11
    Простите, а высоты между Журавлевкой и Казачьей Лопанью чьи?
    1. russ71 Звание
      russ71
      0
      Сегодня, 10:14
      Серая зона - это почти 30км ничейной территории!!!
  3. Комментарий был удален.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:39
    Комментарий был удален.


    Не нравится правда? Дави аргументами, а не служебным положением.
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -1
    Сегодня, 12:50
    Один шаг вперед и два шага назад, танго с Зеленским.