Германия хочет получать канадский СПГ

В условиях глобальных энергетических кризисов и нестабильности на рынках, Германия и Канада находятся на пороге подписания важного соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Это соглашение, как сообщает Bloomberg, может стать ключевым шагом к обеспечению энергетической безопасности Европы, особенно в свете стремления стран континента снизить зависимость от российских энергоносителей.



Согласно информации, Германия планирует закупать у Канады до одного миллиона тонн СПГ в год. Газ будет поступать с проекта Ksi Lisims LNG, который планируется построить в Британской Колумбии, недалеко от границы с Аляской. Проект, стоимость которого оценивается в 10 миллиардов канадских долларов (7,2 млрд долларов США), имеет планируемую мощность в 12 миллионов тонн СПГ в год. Однако стоит отметить, что проект еще не получил окончательного инвестиционного решения о строительстве.

Министр энергетики Канады Тим Ходжсон в недавнем интервью подчеркнул, что европейские страны активно ищут надежные источники поставок газа, чтобы заменить поставки из России и с Ближнего Востока. Он отметил:

Мы можем стать такой альтернативой. Мы можем стать надежным поставщиком, который не будет использовать энергоресурсы для принуждения.

Ситуация на энергетическом рынке Европы обострилась после начала конфликта на Украине и последующих энергетических кризисов. Германия, как крупнейшая экономика ЕС, сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении своих энергетических потребностей. В этом контексте соглашение с Канадой может стать важным шагом к диверсификации источников энергии и повышению энергетической безопасности.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби также отметил, что сделка с Германией показывает, как Канада может углубить торговые отношения с другими странами и сыграть важную роль в развитии своей экономики.

Несмотря на оптимизм, существуют и определенные вызовы. На данный момент в Канаде нет терминала для приема СПГ, пригодного для экспорта в Европу. Однако проект Ksi Lisims LNG уже получил одобрение регулирующих органов, и его инвесторы полны решимости реализовать задуманное.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:08
    Точнее ,ФРГ хочет получать СПГ из Канады дешевле чем СПГ из США ? За кого нас " вонючий сыр" держит . laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 10:15
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      ФРГ хочет получать СПГ из Канады дешевле чем СПГ из США

      Сакраментальный вопрос: "А СПГ из Канады или США дешевле, чем трубопроводный газ из России?" И как это усиливает энергетическую безопасность Европы?

      Интересно - кто-нибудь когда-нибудь додумается сравнить эти цены и предъявит за это нынешнему руководству ЕС? Пусть не завтра, а вобще, в будущем?
      Сегодняшние европейские "энергетические безопасники" не думают о том, что потомки насТрут на их могилы?
      1. barclay Звание
        barclay
        +2
        Сегодня, 10:26
        Сегодняшние европейские "энергетические безопасники" не думают о том, что потомки насТрут на их могилы?
        Такие мелочи им не видны зв тотальной ненавистью к России. Видно жирок у них ещё есть...
      2. esoterica Звание
        esoterica
        0
        Сегодня, 10:30
        "А СПГ из Канады или США дешевле, чем трубопроводный газ из России?" И как это усиливает энергетическую безопасность Европы?


        Германия получала через потоки российский газ по $90 за куб, это если не даром, то совсем-совсем дешево. Причем даже транзитер (газпром) все оплачивал из собственного кармана, чтоб доставить газ к берегам Германии. Такую схему, мало чем отличающуюся от колониализма, придумали в Кремле.

        Газ получаемый через СПГ обойдется Германии не меньше чем $500 (это еще если считать по самому минимуму).
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 11:15
          esoterica
          Такую схему,.....придумали в Кремле.

          Тамошние комбинаторы умеют по своему усмотрению распоряжаться достоянием страны и ее народа?).
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Zoldat_A
        И как это усиливает энергетическую безопасность Европы?

        Ну это как - собака на сене.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 10:18
      Мы можем стать надежным поставщиком, который не будет использовать энергоресурсы для принуждения.

      Вот только не сказал по какой цене будет газ? laughing
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 10:57
        Вот только не сказал по какой цене будет газ?
        Думаю что даром laughing wink
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:10
    имеет планируемую мощность в 12 миллионов тонн СПГ в год.
    но
    проект еще не получил окончательного инвестиционного решения о строительстве.
    . желающих на ПЛАНИРУЕМЫЕ объёмы СПГ, будет больше, чем один... да и прочих нюансов там будет... не один!
    А пока это... ну надо Мерцу записать, что то в актив своих "достижений, побед", а то ж его с креслом канцлера прокатить могут... wink
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:12
    Германия планирует закупать у Канады до одного миллиона тонн СПГ в год.

    Газ будет поступать с проекта Ksi Lisims LNG, который планируется построить в Британской Колумбии

    Планы, планы... А заявление, как будто уже свершилось... Бравурные...
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 10:37
      Планы, планы... А заявление, как будто уже свершилось... Бравурные...
      Василий, hi жёстко ты опять их прокатил) Вообще непонятно о чём новость. Этого газа в Канаде ещё НЕТ. Ksi Lisims LNG, который планируется построить в Британской Колумбии, недалеко от границы с Аляской ещё даже не на стадии проектирования. Так, площадку подобрали. На данный момент в Канаде нет терминала для приёма СПГ, пригодного для экспорта в Европу. Там ещё непаханное поле. Мерц опять пузыри в лужу пустил. И если он до осени дотянет - как он немцам объяснять будет, что канадцы за два месяца построить не успели) вообщем, как и ты - поржал laughing laughing laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 10:40
        Мерц опять пузыри в лужу пустил.

        Так походу газы у него, посадить его на трубу, пусть питает... winked
        1. Седов Звание
          Седов
          0
          Сегодня, 10:44
          Так походу газы у него, посадить его на трубу, пусть питает...
          Василий laughing laughing laughing Неее laughing Он своим сероводородом остатки немецкой экономики за два дня убъет laughing я уж про домохозяйства молчу laughing
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +2
            Сегодня, 10:47
            Жалеть не буду....... feel ........
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 11:01
      Ха! Вася!! Фьючерсами уже сейчас торговать можно!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:14
    Европе наш газ в ближайшее время не нужен в объёмах до 2022г ,не заслужили .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:31
      Цитата: tralflot1832
      Европе наш газ в ближайшее время не нужен в объёмах до 2022г ,не заслужили .

      Все кто "вонял" против России, должны быть внесены в "чёрный список", им газ не нужен.
    2. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 10:50
      Европе наш газ в ближайшее время не нужен в объёмах до 2022г ,не заслужили .
      А Вы Андрей жестки как всегда) drinks
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:21
    Цитата: Zoldat_A
    Андрей, hi!
    Цитата: tralflot1832
    ФРГ хочет получать СПГ из Канады дешевле чем СПГ из США

    Сакраментальный вопрос: "А СПГ из Канады или США дешевле, чем трубопроводный газ из России?" И как это усиливает энергетическую безопасность Европы?

    Интересно - кто-нибудь когда-нибудь додумается сравнить эти цены и предъявит за это нынешнему руководству ЕС? Пусть не завтра, а вобще, в будущем?
    Сегодняшние европейские "энергетические безопасники" не думают о том, что потомки насТрут на их могилы?

    Игорь доброе утро.Газ у Канады за доллары ,а не за рубли . hi
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 10:22
    Проект, стоимость которого оценивается в 10 миллиардов канадских долларов (7,2 млрд долларов США), имеет планируемую мощность в 12 миллионов тонн СПГ в год.
    Трамп ! Вот у тебя из под носа выводят СПГ, а ты в облаках витаешь.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 10:32
      пока еще проекты, а так не будут брать новые пошлины введет - общие пока под вопросом, но на конкретику - автомобили и пр.все пожалуйста
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 10:22
    Британской Колумбии
    Логистика СПГ из Канады в ЕС будет интересна. СМП или Панамский канал?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 10:30
      Логистика СПГ из Канады в ЕС будет интересна. СМП или Панамский канал?

      ну, здесь, главное было - прокукарекать, ну а логистика - кто же о ней будет думать сейчас?
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 10:31
      Для судов, проходящих через шлюзы «Неопанамакс», максимально допустимые значения несколько выше: длина — 370,33 м, ширина — 51,25 м, осадка — 15,24 м.
      Ограничения в засушливые годы. Когда уровень воды в питающих канал водохранилищах падает, администрация вынуждена вводить жёсткие ограничения на судоходство.
      Газовоз как на картинке не пройдет канал.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:09
        Газовоз на картинке сгенерирован ИИ ,такие "пачками" могут проходить Панамским Каналом .Явно ИИ не соблюдал пропорции ,глаз режет .
    3. esoterica Звание
      esoterica
      -2
      Сегодня, 10:34
      У них газопровод из БК идет через всю Канаду до побережья Атлантики.
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 11:36
        смотря какой газовоз, главное не застрять....
        При проходе по Северо-Западному проходу (СЗП) в проливе Франклина, расположенном между островом Принца Уэльского и материковой частью Нунавута (Канада), село на мель грузовое судно Thamesborg ледового класса (флаг Нидерландов). Как сообщила независимая канадская радиостанция Cabin Radio, судно ледового класса длиной 173 метра находится в эксплуатации судоходной компании Wagenborg. https://portnews.ru/news/381582/

        Судно село на мель более месяца назад. Однако его не могут освободить до сих пор и на помощь пришлось гнать эстонский ледокол Botnica.... В августе подобная участь постигла канадское грузовое судно Rosaire A. Desgagnés, но его удалось быстро снять с мели во время прилива.
        https://eadaily.com/ru/news/2025/10/08/na-sevmorput-zapada-prignali-estonskiy-ledokol-suhogruz-sidit-na-meli-bolee-mesyaca
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 12:20
          Борис добавлю свои " пять копек" ,наверно второй эстонский ледокол нужен . wassat
    4. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: kosmozoo
      Логистика СПГ из Канады

      а если в Азии цена будет попривлекательней, как сейчас... СПГ не труба, премиальный рынок манит
  8. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Сегодня, 10:40
    В чем проблема? Пусть получают. Главное не из России, а ей назло!
  9. esoterica Звание
    esoterica
    -1
    Сегодня, 10:47
    В Германии без дешевого газа (энергия для промышленности) немецкую экономику ждет коллапс. Придется кардинально взвинчивать цены на продукцию, из-за этого упадет конкуренция с товарами из Азии. Все это вызовет падение ведущей экономики Европы, что в свою очередь отразится на всей ЕС.

    В Европе хорошо понимают, что им необходима дешевая энергия из России. И уже сейчас в кулуарах строятся планы на новый "Версаль 2.0", при котором Россию обяжут подписать капитуляцию с чудовищными репарациями и контрибуцией. В том числе возместить все затраты Запада на поддержку Бандерлогии. А так как взять с России нечего, то обяжут ее поставлять нефть-газ-сырье в Европу за очень низкую цену, половину из которой пойдет на погашение. Тоже самое уже было продемонстрировано в Ираке. Для этого и выращивают в своих лабораториях всевозможных "Власовых" - яшиных, кара-мурз и прочих - которых потом усадят на российский трон.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:56
    соглашение с Канадой может стать важным шагом к диверсификации источников энергии
    Вот присоединит Трамп Канаду, будет вам диверсификация
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:01
    Цитата: kosmozoo
    Британской Колумбии
    Логистика СПГ из Канады в ЕС будет интересна. СМП или Панамский канал?

    Канадская труба в Американский залив .Вариант? drinks
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 12:16
      Они не могут нормальный газопровод в Нью-Йоре и Новую Англию проложить, как морозы так цены там
  12. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 11:15
    а с чего европейцы взяли что канадцы также как и американцы не сменят маршрут и не повезут свой газ не им , а тем кто больше заплатит в корею, японию, индонезию, китай? Так же уже было много раз, европейцы не вывозили рыночную стоимость этого сжиженого газа и танкеры разворачивали прямо в океане
  13. kriten Звание
    kriten
    +1
    Сегодня, 11:30
    Пока болтовня. Сьто то изменится и проект рухнет даже не начавшись.
  14. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 12:34
    СПГ из Канады, даже сейчас звучит дороже чем из США. Инфроструктура отсутствует.
  15. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 12:36
    Ну и пускай купять дорогой спг....страна и без этого уже во всех отношениях аварийная: и мосты и универстеты и школы, у не говоря о мозгах немецких политиков laughing
  16. Shkodnik65 Звание
    Shkodnik65
    +1
    Сегодня, 12:40
    О чём это говорит? О том что нужно промышленность развивать, любую и много. Сельское хозяйство. И уходить от такой скользкой темы как "страна- бензоколонка". А не радоваться и хлопать в ладоши от того что кто то ещё хочет у тебя нефть/газ купить.