Германия хочет получать канадский СПГ

Мы можем стать такой альтернативой. Мы можем стать надежным поставщиком, который не будет использовать энергоресурсы для принуждения.

В условиях глобальных энергетических кризисов и нестабильности на рынках, Германия и Канада находятся на пороге подписания важного соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Это соглашение, как сообщает Bloomberg, может стать ключевым шагом к обеспечению энергетической безопасности Европы, особенно в свете стремления стран континента снизить зависимость от российских энергоносителей.Согласно информации, Германия планирует закупать у Канады до одного миллиона тонн СПГ в год. Газ будет поступать с проекта Ksi Lisims LNG, который планируется построить в Британской Колумбии, недалеко от границы с Аляской. Проект, стоимость которого оценивается в 10 миллиардов канадских долларов (7,2 млрд долларов США), имеет планируемую мощность в 12 миллионов тонн СПГ в год. Однако стоит отметить, что проект еще не получил окончательного инвестиционного решения о строительстве.Министр энергетики Канады Тим Ходжсон в недавнем интервью подчеркнул, что европейские страны активно ищут надежные источники поставок газа, чтобы заменить поставки из России и с Ближнего Востока. Он отметил:Ситуация на энергетическом рынке Европы обострилась после начала конфликта на Украине и последующих энергетических кризисов. Германия, как крупнейшая экономика ЕС, сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении своих энергетических потребностей. В этом контексте соглашение с Канадой может стать важным шагом к диверсификации источников энергии и повышению энергетической безопасности.Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби также отметил, что сделка с Германией показывает, как Канада может углубить торговые отношения с другими странами и сыграть важную роль в развитии своей экономики.Несмотря на оптимизм, существуют и определенные вызовы. На данный момент в Канаде нет терминала для приема СПГ, пригодного для экспорта в Европу. Однако проект Ksi Lisims LNG уже получил одобрение регулирующих органов, и его инвесторы полны решимости реализовать задуманное.