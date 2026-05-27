Германия хочет получать канадский СПГ

В условиях глобальных энергетических кризисов и нестабильности на рынках, Германия и Канада находятся на пороге подписания важного соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Это соглашение, как сообщает Bloomberg, может стать ключевым шагом к обеспечению энергетической безопасности Европы, особенно в свете стремления стран континента снизить зависимость от российских энергоносителей.
Согласно информации, Германия планирует закупать у Канады до одного миллиона тонн СПГ в год. Газ будет поступать с проекта Ksi Lisims LNG, который планируется построить в Британской Колумбии, недалеко от границы с Аляской. Проект, стоимость которого оценивается в 10 миллиардов канадских долларов (7,2 млрд долларов США), имеет планируемую мощность в 12 миллионов тонн СПГ в год. Однако стоит отметить, что проект еще не получил окончательного инвестиционного решения о строительстве.
Министр энергетики Канады Тим Ходжсон в недавнем интервью подчеркнул, что европейские страны активно ищут надежные источники поставок газа, чтобы заменить поставки из России и с Ближнего Востока. Он отметил:
Мы можем стать такой альтернативой. Мы можем стать надежным поставщиком, который не будет использовать энергоресурсы для принуждения.
Ситуация на энергетическом рынке Европы обострилась после начала конфликта на Украине и последующих энергетических кризисов. Германия, как крупнейшая экономика ЕС, сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении своих энергетических потребностей. В этом контексте соглашение с Канадой может стать важным шагом к диверсификации источников энергии и повышению энергетической безопасности.
Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби также отметил, что сделка с Германией показывает, как Канада может углубить торговые отношения с другими странами и сыграть важную роль в развитии своей экономики.
Несмотря на оптимизм, существуют и определенные вызовы. На данный момент в Канаде нет терминала для приема СПГ, пригодного для экспорта в Европу. Однако проект Ksi Lisims LNG уже получил одобрение регулирующих органов, и его инвесторы полны решимости реализовать задуманное.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация