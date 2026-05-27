Очередной пшик Трампа: на счёт Фонда мира по Газе не поступило ни одного доллара

В мире приходит осознание того, что Фонд Трампа в рамках так называемого Совета мира по Газе оказался очередным пшиком. Как сообщает Financial Times, на счета организации, созданной для восстановления сектора Газа, за четыре месяца не поступило ни одного доллара. При этом доноры заявляли о готовности выделить в общей сложности 17 млрд долларов: 7 млрд обещали государства-члены Совета, ещё 10 млрд планировалось направить из бюджета США. Инициативу в свои руки не взял никто.

Организация находится в состоянии глубокой политической и правовой неопределённости. Это полностью парализует запуск проектов по восстановлению Газы. Устав Совета мира уже подписали 19 государств, а Белый дом направил приглашения более чем 50 странам присоединиться к инициативе. Россию тоже приглашали.



Несмотря на громкие объявления и торжественные подписания, за всё время работы Фонда сектор Газа так и не получил фактически ни цента. Эксперты отмечают, что без реального поступления средств и чёткого правового статуса масштабная программа восстановления остаётся лишь на бумаге, а гуманитарная ситуация в регионе продолжает ухудшаться.

Всё это усугубляется новыми действиями Израиля по блокаде палестинского анклава, а также по систематическим обстрелам его территории с неизменным передвиганием границы. Так называемое международное сообщество в данном случае как-то не особенно рьяно заявляет о необходимости соблюдать мировое право, не говоря уже о введении против Израиля санкций. Видимо, «это другое».
    Mouse
    +5
    Сегодня, 10:23
    Так Трампу пример показать надо было... Хоть бы цент кинул... wassat слабо?
      SmollH2
      +6
      Сегодня, 10:25
      Он кидает цент только туда, где назад можно вынуть хотя бы бакс. Иначе по миру можно пойти))
        Tusv
        +1
        Сегодня, 13:13
        Какой цент на доллар, когда ривьера сектора Газа на кону. Минимум цент на сто баксов
          SmollH2
          0
          Сегодня, 13:31
          Тогда уж думаю и миллион не за горами. Бакс был минимальной ставкой. Все половину бы разворовали))
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 10:28
      Есть примеры - у Остапа Бендера гораздо удачней получилось организовать "Союз меча и орала". smile
      Седов
      +3
      Сегодня, 10:48
      Так Трампу пример показать надо было... Хоть бы цент кинул..
      Василий, ну не растёт "кокос" последнее время у Трампа) Кругом одни ловушки) Как бы с ЧМ то не облажаться) А времечко уходит)
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:41
      hi В этом плане показателен рост благосостояния семьи международного военного преступника и педофила коалиции Эпштейна за время его нахождения в бидэ ( штаб Фашингтона ).
      Ничтоже сумняшеся всё в семью до последнего цента, а от участия в международных лохотронах должны предупреждать соответствующие ведомства, чтобы не было мучительно больно потом.
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 10:25
    В мире приходит осознание того, что Фонд Трампа в рамках так называемого Совета мира по Газе оказался очередным пшиком. Как сообщает Financial Times, на счета организации, созданной для восстановления сектора Газа, за четыре месяца не поступило ни одного доллара.
    О.Генри, "Кафедра филантроматематики".
    ...филантропия, эксплуатируемая деловым образом, является искусством, равно благословенным и для дающего, и для получающего.
    В случае с сегодняшними США польза для объекта филантропии нулевая - единственное, в чём О.Генри за 120 лет устарел.
    Я_Ков
    +2
    Сегодня, 10:26
    Очередная контора Рога и копыта не состоялась laughing
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:36
    Дурных не мае ,перечислять деньги американскому телефонному мошеннику .У него даже структуры нет этого мирного фонда .Жену хотябы назначил что ли ,управляющей- было бы двое . laughing
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 10:52
    Все обещали, но никто не перечислил. Даже наша страна хотела что-то там выделить из замороженных активов. Но, потом решили на этот развод не поддаваться. И так средства заморожены и пользоваться ими нельзя. А в случае перевода их на счёт фонда Трампа, вообще пропадут и спросить не с кого будет.
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 10:57
    Так вроде бы изначально речь шла о том, что деньги в этот фонд должны были не перечислять, а передавать наличными лично Трампу.
    Сам Фонд на первоначальном этапе очень сильно напоминал "Поле чудес в стране дураков", а Трамп кота Базилио. laughing
    Кмет
    0
    Сегодня, 10:59
    Вот и результат "Фонда Мира")) А то были тут "негодующие", что укоряли белорусов в том, что миллиард уже перечислили и готовы на все)) Ради восстановления справедливости следует такое отметить. Палестинцев больше всего жаль - их просто раскатали по надуманному поводу...
    alovrov
    0
    Сегодня, 11:00
    А как же гениальное предложение великого переговорщика Дмитриева - направить денег из замороженных активов? Вот не приняли это предложение - и всё пошло не так )
      Карельский
      0
      Сегодня, 11:35
      Это было предложение Шохина
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:05
    Помнится мы первые откликнулись на эту инициативу и хотели внести аж целый миллиард из замороженных денег! wink
    kriten
    0
    Сегодня, 11:25
    А ведь достаточное количество лидеров клялись , что перечислят. Подлецы и мошенники. на них надо санкции наложить на всю международную торговлю. для Трампа же ничего так не ценно, как перечисление баксов на его счет. Жадины доведут старика до кондратия.
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:41
    Из Устава совета мира по Газе :
    Деньги мне ,платите вы . Я сам решаю, что с ними делать ,всем кто не согласен начисляется штраф ,
    Донни Всемогущий
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 14:03
    Если против Израиля ввести хотя бы одну санкцию - сразу начнутся вопли про холокост.