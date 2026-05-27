В мире приходит осознание того, что Фонд Трампа в рамках так называемого Совета мира по Газе оказался очередным пшиком. Как сообщает Financial Times, на счета организации, созданной для восстановления сектора Газа, за четыре месяца не поступило ни одного доллара. При этом доноры заявляли о готовности выделить в общей сложности 17 млрд долларов: 7 млрд обещали государства-члены Совета, ещё 10 млрд планировалось направить из бюджета США. Инициативу в свои руки не взял никто.Организация находится в состоянии глубокой политической и правовой неопределённости. Это полностью парализует запуск проектов по восстановлению Газы. Устав Совета мира уже подписали 19 государств, а Белый дом направил приглашения более чем 50 странам присоединиться к инициативе. Россию тоже приглашали.Несмотря на громкие объявления и торжественные подписания, за всё время работы Фонда сектор Газа так и не получил фактически ни цента. Эксперты отмечают, что без реального поступления средств и чёткого правового статуса масштабная программа восстановления остаётся лишь на бумаге, а гуманитарная ситуация в регионе продолжает ухудшаться.Всё это усугубляется новыми действиями Израиля по блокаде палестинского анклава, а также по систематическим обстрелам его территории с неизменным передвиганием границы. Так называемое международное сообщество в данном случае как-то не особенно рьяно заявляет о необходимости соблюдать мировое право, не говоря уже о введении против Израиля санкций. Видимо, «это другое».

