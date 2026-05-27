Учебно-тренировочный самолет T-45 Goshawk ВМС США потерпел крушение в Миссисипи
Военно-морские силы США потеряли очередной учебно-тренировочный самолет T-45C Goshawk. Как сообщает CBS News, самолет потерпел крушение в штате Миссисипи.
Самолет ВМС США потерпел крушение при выполнении тренировочного полета. Оба пилота сумели катапультироваться, их доставили в ближайшее медицинское учреждение, хотя утверждается, что их жизни ничего не угрожает. Сам самолет упал на частную территорию, полностью разрушившись. На земле образовалась воронка, пострадавших нет.
Причины крушения самолета не называются, командование заявляет о начале расследования. Со своей стороны отметим, что падения данных УТС T-45 Goshawk не такие уж и редкие.
T-45 Goshawk («Ястреб») — учебно-тренировочный палубный самолет, разработанный компанией Boeing на базе британского Hawker Siddeley Hawk. Является основным учебным самолетом ВМС и Корпуса морской пехоты США для подготовки пилотов палубных самолетов F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, AV-8B Harrier II, E-2 Hawkeye и C-2A Greyhound, входящих в авиакрыло авианосцев.
