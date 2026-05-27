Миссия МВФ прибыла на Украину, которая не выполняет условия выделения средств

Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах.

Хотел бы отметить принципиальные вещи при принятии решения. Бесспорно, во-первых, это 90 миллиардов евро от Евросоюза и 8,1 миллиарда долларов от МВФ, которые напрямую привязаны к принятию этого и еще одного законопроекта, который есть в повестке дня на эту неделю.

Киеву пока никак не одобрят предоставление 8,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. И сегодня миссия МВФ прибыла на Украину, которая упорно не выполняет условия получения средств.О прибытии делегации сообщила постоянный представитель Фонда в Киеве Пришила Тофано.Миссия МВФ, которую возглавил Гэвин Грей, намерен сегодня встретиться с чиновниками и другими лицами на Украине. Темой встреч станет пересмотр программы расширенного финансирования и обсуждение ряда сопутствующих вопросов.Тофано пояснила:Важно, что МВФ представил украинским властям ряд условий, которые те не смогли или не захотели выполнить. В их числе – введение налога на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро в размере 20 процентов, а также на деятельность некоторых цифровых платформ. Похожие требования выдвинул к Украине и Евросоюз.Соответствующие законопроекты Верховная рада должна была принять к определенному сроку, но этого не произошло. В частности, очередное голосование депутатов по данному вопросу было с треском провалено. Причем второго чтения законопроекта не будет.Перед голосованием глава комитета Рады по финансам Денис Гетманцев безуспешно пытался уговорить законодателей, называя суммы, которых Киев может лишиться: