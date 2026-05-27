Миссия МВФ прибыла на Украину, которая не выполняет условия выделения средств

Киеву пока никак не одобрят предоставление 8,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. И сегодня миссия МВФ прибыла на Украину, которая упорно не выполняет условия получения средств.



О прибытии делегации сообщила постоянный представитель Фонда в Киеве Пришила Тофано.

Миссия МВФ, которую возглавил Гэвин Грей, намерен сегодня встретиться с чиновниками и другими лицами на Украине. Темой встреч станет пересмотр программы расширенного финансирования и обсуждение ряда сопутствующих вопросов.

Тофано пояснила:

Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах.

Важно, что МВФ представил украинским властям ряд условий, которые те не смогли или не захотели выполнить. В их числе – введение налога на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро в размере 20 процентов, а также на деятельность некоторых цифровых платформ. Похожие требования выдвинул к Украине и Евросоюз.

Соответствующие законопроекты Верховная рада должна была принять к определенному сроку, но этого не произошло. В частности, очередное голосование депутатов по данному вопросу было с треском провалено. Причем второго чтения законопроекта не будет.

Перед голосованием глава комитета Рады по финансам Денис Гетманцев безуспешно пытался уговорить законодателей, называя суммы, которых Киев может лишиться:

Хотел бы отметить принципиальные вещи при принятии решения. Бесспорно, во-первых, это 90 миллиардов евро от Евросоюза и 8,1 миллиарда долларов от МВФ, которые напрямую привязаны к принятию этого и еще одного законопроекта, который есть в повестке дня на эту неделю.
  Schneeberg
    Schneeberg
    Сегодня, 11:22
    Вот мне интересно, а с каких таких бадунов хихлы будут возвращать деньги?
    SmollH2
      SmollH2
      Сегодня, 11:30
      Не будут. Там одно из трех - или кредиторы помрут, или Украина, или кредиторы и Украина))
    carpenter
      carpenter
      Сегодня, 11:31
      А они их отдавать и не собираются, об этом МВФ и ЕС прекрасно осведомлены. Одна часть территории продана западным компаниям, другая часть возвращается домой в Россию.
      В общем укролимитроф - банкрот.
      frruc
        frruc
        Сегодня, 11:55
        МВФ мало денег Куеву дают. Надо больше раздавать.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    Сегодня, 11:22
    введение налога на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро в размере 20 процентов

    У меня, почему-то, шевельнулось сомнение, что МВФ горит желанием выдавать воюющей стране заведомо невозвратные деньги ни в качестве кредита, ни, тем более, в качестве безвозмездной помощи... Потому что когда препятствием выдачи кредита называют такие смешные условия - что-то тут нечисто с желанием кредит выдавать.

    Банкиры - они очень часто более чётко, чем политики, чувствуют, откуда жареным пахнет. Может быть, поэтому МВФ отмазки придумывает?
    Илья22558
      Илья22558
      Сегодня, 11:31
      Да если реальные кукловоды рявкнут - МВФ дадут кредит и не мяукнут. Это так, клоунада, что бы знали кто хозяин.
    carpenter
      carpenter
      Сегодня, 11:39
      МВФ не благотворительная организация, а специализированное учреждение и крупнейшая международная финансовая организация, созданная для обеспечения стабильности мировой валютно-финансовой системы.
      А киевская хунта жаждет "халявы":

      На халяву получить почет и славу!
      На халяву – сумасшедшая деньга!..
      Без забот и без хлопот, а на халяву!
      На халяву! А иначе – на фига?
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        Сегодня, 11:56
        Вы правы - это не та организация, чтобы просто так деньги раздавать.
        В интернетах таки пишут, что это вовсе не помощь, а кредит - так зачем МВФ заведомо невозвратный кредит давать? Далеко не факт, что после Зеленского тем, что останется от Украины, будет управлять тот, кто признает этот кредит.
        Если Зеленский чудесным образом избежит "золотого укола" или шёлкового шнурка от британского конвоя - неужели он думает, что ему спокойно эти кредиты дожить дадут? МВФ-то покруче коллекторов пришлёт, чем какие-нибудь наши "Быстроденьги".
    Седов
      Седов
      Сегодня, 12:19
      У меня, почему-то, шевельнулось сомнение, что МВФ горит желанием выдавать воюющей стране заведомо невозвратные деньги ни в качестве кредита, ни, тем более, в качестве безвозмездной помощи...
      Да, Игорь, Вы озвучили тот самый "камень преткновения". Хотели бы - давно бы уже дали. "Но сотка лярдов" зависла. Есть уже понимание, что проект "Антироссия" сейчас подвиснет. Резервы всё-таки подиссякают. Был момент с ЗВР России, но наглухо встала Бельгия и Евроклир. Американцы зависли на Ближнем Востоке, и над самим Зеленским витает "дело Миндича". Он конечно вертится как уж на сковородке, обещая эскалацию, пытаясь создать пик напряженности в Белоруссии, Приднестровье, долбит нефтянку. Эти его новые проекты "воздушно - фантастические" с Фламинго-2, Антибаллистической коалицией, Freya (как недорогой аналог Пэтриота) - силён в лживых придумках Зеленский. Но веры ему похоже уже нет - есть понимание, что может скрыться с деньгами (далеко ли?). Да и в самой Украине внутренние процессы серпентария уже запущены. По возврату: репарации России (как бы им не хотелось) - не возможны в принципе. Сама Украина - банкрот. Почти все активы уже распроданы. Вообщем - может Зеленский и не лукавит, когда говорит, что к ноябрю его вместе с 404-ой размотают. Но это чисто мои домыслы.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        Сегодня, 13:13
        Вчера какая-то европейская мадам (по-моему, трибалтийская) про это говорила и особо подчеркнула. как важно то, что они все сообща это разрабатывают, это, типа. усиливает из единство.
        Глупая сивая деревяшка! Неужели они ещё не поняли. что на войне как нигде важна самодостаточность? Не поняли ещё критическую зависимость от США? На Украину, что ли, посмотрели бы, что бывает, когда ничего своего нет...
        В идеале, конечно, каждому свой "Пэтриот" разработать - но это даже не сказочный вариант, а просто фантазии психбольного. Как получится - так получится, но хвалиться тем, что "с миру по нитке"...
        Я так заострил внимание на одном отдельном проекте из-за того, что у них со всем так, чего не коснись. Видимо, прошли времена, когда Европа как отдельные государства была на что-то способна.

        Не думаю, что он это всерьёз. Он себе ещё сытую пенсию на ранчо в Вайоминге насчитал. На жалость давит - "Дай, дай, дай..." Вот только земелька размером с четыре Киева ТОЖЕ в счёт погашения долгов пойдёт.
        Сидел бы с Яныком в Ростове, снимал бы "Сватов-21", да по нефтяникам, по корпоративам ездил... Не так хлебно, зато как спокойнее. Нет же - славы и денег захотел...
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 11:27
    Краина не для того, что бы что- то там выполнять... Краина что бы брать... wassat
    Nexcom
      Nexcom
      Сегодня, 11:29
      ...и кто-то из комиссии поедет обратно немножко обогатившись....
      Mouse
        Mouse
        Сегодня, 11:30
        Множко..... wink ...................
        Nexcom
          Nexcom
          Сегодня, 11:31
          нуууу, это зависит от жадности кренделей из комиссии. yes
          Mouse
            Mouse
            Сегодня, 11:38
            Их аппетит не имеет предела... wink
  kriten
    kriten
    Сегодня, 11:27
    Интересно члены миссии получат аванс наличными или удовлетворятся оговоренным процентом отката?
    Mouse
      Mouse
      Сегодня, 11:28
      Свой процент они у жее сняли.... bully
    Nexcom
      Nexcom
      Сегодня, 11:32
      какелам верить и наслово? belay нииии, только наличка или прямой перевод сразу. а то ведь как пить дать - обманут.
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 11:34
    Что то новое в политике МВФ ,они приехали с требованиями и к кому ,пупу Европы - зеленскому .Ему это очень не понравится .
  APASUS
    APASUS
    Сегодня, 11:38
    Пока США заинтересованы в проекте Украина ,они все получат от МВФ. Даже если деньги будут таскать мешками ,при инспекторах МВФ
  alex007i
    alex007i
    Сегодня, 12:10
    Плохо отвечаете,господин Путин,очень плохо.
    Совершенно не боятся.
    seamen2
      seamen2
      Сегодня, 12:23
      с чего бы им боятся того, кто через Пескофа и Лаврова взывает к ним же *ну вспомните про дух Анкориджа, вспомните*.
  мусоргский
    мусоргский
    Сегодня, 12:18
    Миссия МВФ прибыла на Украину, а к нас невольный перекур, а вдруг!
  Васян1971
    Васян1971
    Сегодня, 12:42
    Нет повода для волнения - усё будет. Помытарят немножко, как обычно, поломаются, поманерничают, но дадут в полном объёме.
    кот Краш
      кот Краш
      Сегодня, 13:01
      За задержку ещё и пени начислят.
      Васян1971
        Васян1971
        Сегодня, 13:11
        Типа "штраф за упущенную выгоду".
  Виктор Ясный
    Виктор Ясный
    Сегодня, 13:04
    и никто не обращает внимания на то что это тупо отмывание бабла отжатого у России за то что абсолютное превосходство европейских поставщиков накрыто медным тазом восточной развивающейся экономики!?
    имение сырьевого рынка восточной Руси было не достаточным для хорошего самочувствия, ещё нужно было сбывать по нормальным ценникам продукцию из этого сырья обратно!
    так ещё и на транспорте зарабатывать!
    вот теперь и крутят друг дружке хвост - может что и выгорит!