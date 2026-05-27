Дроны ВС РФ с ночи атакуют западные регионы Украины, в Киеве всё спокойно

Атаки ВС РФ минувшей ночью по территории противника не были массовыми. Воздушные силы Украины отчитались о 163 БПЛА, из которых сбили и подавили 150 дронов. Беспилотники продолжают лететь и в дневное время, в том числе на запад Украины.

Воздушная тревога объявлена во Львове. В районе города Жолква (укр. Жовква) зафиксировано несколько «Гераней». Одну пытались сбить, но неудачно. Сообщается о взрывах, пока без подробностей.



В Ровенской области на северо-западе Украины атакованы локомотивы. Два взрыва утром прогремели в районе поселка Рокитное (укр. Рокитне), работают ударные беспилотники. Глава Ровенской ОВА подтвердил удары по «гражданскому промышленному предприятию», после которых, как пишут местные, была слышна вторичная детонация.

Утром серия «Гераней» нанесла удары по ангарам двух сельхозпредприятий в селе Лукнов Черниговской области. Что в них хранилось, неизвестно, но точно не аграрная продукция.



В районе полуночи группа барражирующих боеприпасов совершила атаку на Днепропетровск (Днепр). Судя по изменениям напряжения в электросети города, целью была энергетическая инфраструктура. Сильные взрывы с раннего утра и в настоящее время звучат в Павлограде.

Сообщается о пожаре на месте прилетов БПЛА в Харькове. В течение минувших суток удары были нанесены по областному центру и 10 населенным пунктам.

В Одессе СБУ арестовала 55-летнего священнослужителя канонической УПЦ. В заявлении украинской спецслужбы утверждается, что он якобы передавал через чат-бот ВС РФ координаты военных и энергетических объектов, а после ударов докладывал о результатах. Священнику грозит пожизненное заключение. Нашли виновного.



В Киеве пока все спокойно. Сегодня в украинскую столицу прибыла миссия МВФ, пробудут здесь до 2-3 июня. Такое вот усиление «щита» вместе с дипломатами из ЕС, которые отказываются уезжать несмотря на предупреждения МИД РФ. При этом киевским чиновникам выданы инструкции, как себя вести при массированных воздушных атаках.
    Перфильева Вера
    Сегодня, 11:57
    Надеюсь , что это затишье перед бурей!
      ser-pov
      Сегодня, 12:12
      Так все надеются, что это было не очередное грозное предупреждение и балабольство...
      Лиза Кернер-Тимошенко
      Сегодня, 12:26
      Напрасоно надеетесь....Помните песню "Любимые город может спать спокойно..." так и в столице Бандеростана.
      Иногда смотрю ролики "Саша знает цены" и там молодой парень спокойно ходит по городу, по богатым рынкам и по супермаркетах, где выбор НАМНОГО богаче чем в немецком Берлине, где я живу...
      И люди спокойно по городу гуляют, сидят в кафе и наслаждаются жизнью...
        Сарбоз
        Сегодня, 13:00
        Зафиксируем ваше вангование и подождём несколько дней.
        Так и в России этот выбор давно богаче, чем у вас. Не только в Москве, но и в обычных областных центрах. У Саши уже тоже в голосе грусть появилась по прежним спокойным временам. И сам ходит после ночных налётов сонный и отмечает, что люди "по городу гуляют" невыспавшиеся и недовольные. Пусть погуляет сейчас на Крещатике или у Лукьяновской. То ли ещё будет.
          Сарбоз
          Сегодня, 13:20
          А, кстати, Саша уже посетил разбитый вдребезги украинской ПВО торговый центр "Квадрат" у Лукьяновской и сгоревший рядом рынок? Как там обилие товаров?
        Nastia Makarova
        Сегодня, 13:02
        так везде гуляют и наслаждаются
          Сарбоз
          Сегодня, 13:08
          Человек быстро ко всему привыкает. К сожалению и мы уже привыкли к постоянным ночным атакам вражьих дронов.
      PN
      Сегодня, 12:49
      Была статейка, мол Китай попросил Москву не бомбить Киев. Отсутствие ударов похоже на правду. Посмотрим, как дальше будут дела обстоять.
      VovaVVS
      Сегодня, 13:04
      А то, зря что ли "Каргополовы" в Астану уезжают... Хотя, зачем-то новую партию красных фломастеров из Китая тащили.
      ZovSailor
      Сегодня, 13:50
      hi Буря должна быть регулярной, а не периодической.
      barclay
      Сегодня, 14:08
      Видимо в раздумьях: продолжить гневное возмездие или нет на фоне отказа покидать куев западных дипломатов. Интересно другие дипломаты сваливают или тоже проявляют "солидарность"?
      Вобщем предупреждения от нашего МИДа всерьёз не восприняты, даже не смотря на гнев Маши Захаровой...
      Вместо покидания, туда едут ичередные делегаты...
      Ё-моё...
    Tantal
    Сегодня, 11:58
    Миссия МВФ это святое. Ворон ворону глаз не выклюет.
      Uncle Lee
      Сегодня, 12:06

      И трогать ее не моги ... feel
        Aken
        Сегодня, 12:10
        Удивляюсь, как Зельц не договорился о постоянном дежурстве представителя.
          VovaVVS
          Сегодня, 13:02
          И то правда. Вспоминается, как Хусейн "для постоянного дежурста" приковал наручниками офицеров НАТО к багдадским мостам... И как бабка отшептала даже от случайных налетов
        Лиза Кернер-Тимошенко
        Сегодня, 12:28
        А позавчера спокойно в Киев прехала Тихановская алиас Дрянникова с большой делегацией....
        lisikat2
        Сегодня, 13:02
        Друзья, добрый день. Надеюсь, вы меня правильно поймёте : ракетно-бомбовые удары должны быть эффективными, а не пиарщиной
        "удары по Киеву" как громко звучит, а Зеленский и его Ко, в это время сидит в особом бункере и, возможно, радуются :пусть русские обозляют населения, а нам тепло и мухи не кусают.
        Я, поверю в эффективность ударов, когда Зеленский, будет пищать от страха, что следующий залп, последний, что он услышиит, а визиты ЕЭС, не что иное как пиарщина:'собой закрываем Зеленского ".
        Убеждена, они отлично знают что Зеленскому, стоит бояться не" Гераней ", а кого-то из ближайших друзей. Которым, захочется" порулить
          alovrov
          Сегодня, 13:42
          Ни в каком бункере кокаиновый фюрер не сидит. Даже и не думает. И если вдруг кто то по нему захочет нанести удар, ну вдруг, он будет знать об этом сильно задолго до боевых расчетов на местах. Так что безопасность обеспечена со всех сторон.
      Appraiser
      Сегодня, 12:10
      Очередная игра в "дипломатию"....... soldier
        lisikat2
        Сегодня, 12:38
        Дяди и тёти, решили вспомнить детство и немного поиграться? Только бы, они не заигрались лишнего
      SmollH2
      Сегодня, 12:11
      Да наоборот замануха. Ну вдарили бы, те испугались и умотали. А так приехали родненькие на огонек. Заодно от ЦБ избавимся. Ну я так скромно надеюсь
    Mouse
    Сегодня, 11:59
    А я бы похулиганил... И сказал бы- я нечаянно.... bully .
      Nexcom
      Сегодня, 12:01
      тогда начикают - опять санкции довесят-добавят, Куршавель прикроют, чего-нить отберут и вообще олигархату станет некомфоитно
        Mouse
        Сегодня, 12:04
        И без этого и добавят, и довесят.... yes
    frruc
    Сегодня, 12:00
    Банки с помидорами закончились.
    tralflot1832
    Сегодня, 12:03
    Какое горе ,МО РФ не докладывает военблогерам когда будет нанесён удар по Куеву .Можно пофантозировать .
    мусоргский
    Сегодня, 12:16
    В Киеве пока все спокойно. Там прибыла миссия МВФ, пробудут здесь до 2-3 июня и бить по Киеву нельзя! Позорная ситуация, сами предупредили, а они едут и не боятся, знают, что мы то же боимся!
      aybolyt678
      Сегодня, 13:13
      у нас Севастополь под атакой, тела детей из Старобельска еще не остыли, а мы чего то боимся. Гарант в Астане, приедет посмотрим.
    Oldi
    Сегодня, 12:32
    Для некоторых решений должны быть яйки. Если с этим проблемы, за чем лезть наверх на ответственные посты? Хотя это, как раз понятно по той вершине айсберга, которую всё же вынесли чудом на информационное поле и с чем Китай борется действительно эффективными мерами. Ну вот и итог, суверенитет неполный.
    next322
    Сегодня, 12:34
    Ради приезда миссии,могли бы и куевский ж/д вокзал в пепел превратить....Но думец Каргополов так не считает,и сенатор Матвиенко тоже,а потому все как всегда,бог терпел.......
      Grencer81
      Сегодня, 12:59
      Не могу сказать за Каргополова,а вот сенатор Матвиенко, должна выращивать овощи на своей даче в районе порта Тикси...
    Виктор Ясный
    Сегодня, 12:44
    ну так-то самое время прикопать этих управленцев.
    где воля товарищи!?
    guest
    Сегодня, 12:52
    в Киеве всё спокойно

    Да "в Багдаде всё спокойно". laughing
    alovrov
    Сегодня, 13:39
    Что и следовало ожидать. Медийно отработали тему и закрыли. Да и то - без огонька, по позднесоветски. Анабиоз кремлевских успешно продолжается.