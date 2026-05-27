Дроны ВС РФ с ночи атакуют западные регионы Украины, в Киеве всё спокойно
Атаки ВС РФ минувшей ночью по территории противника не были массовыми. Воздушные силы Украины отчитались о 163 БПЛА, из которых сбили и подавили 150 дронов. Беспилотники продолжают лететь и в дневное время, в том числе на запад Украины.
Воздушная тревога объявлена во Львове. В районе города Жолква (укр. Жовква) зафиксировано несколько «Гераней». Одну пытались сбить, но неудачно. Сообщается о взрывах, пока без подробностей.
В Ровенской области на северо-западе Украины атакованы локомотивы. Два взрыва утром прогремели в районе поселка Рокитное (укр. Рокитне), работают ударные беспилотники. Глава Ровенской ОВА подтвердил удары по «гражданскому промышленному предприятию», после которых, как пишут местные, была слышна вторичная детонация.
Утром серия «Гераней» нанесла удары по ангарам двух сельхозпредприятий в селе Лукнов Черниговской области. Что в них хранилось, неизвестно, но точно не аграрная продукция.
В районе полуночи группа барражирующих боеприпасов совершила атаку на Днепропетровск (Днепр). Судя по изменениям напряжения в электросети города, целью была энергетическая инфраструктура. Сильные взрывы с раннего утра и в настоящее время звучат в Павлограде.
Сообщается о пожаре на месте прилетов БПЛА в Харькове. В течение минувших суток удары были нанесены по областному центру и 10 населенным пунктам.
В Одессе СБУ арестовала 55-летнего священнослужителя канонической УПЦ. В заявлении украинской спецслужбы утверждается, что он якобы передавал через чат-бот ВС РФ координаты военных и энергетических объектов, а после ударов докладывал о результатах. Священнику грозит пожизненное заключение. Нашли виновного.
В Киеве пока все спокойно. Сегодня в украинскую столицу прибыла миссия МВФ, пробудут здесь до 2-3 июня. Такое вот усиление «щита» вместе с дипломатами из ЕС, которые отказываются уезжать несмотря на предупреждения МИД РФ. При этом киевским чиновникам выданы инструкции, как себя вести при массированных воздушных атаках.
