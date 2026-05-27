Глава NASA назвал сроки появления на Луне первой американской обитаемой базы

Первая американская обитаемая лунная база будет развернута в начале 30-х годов. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джаред Айзекман.

США планируют уже к 2032 году развернуть на Луне первую обитаемую базу. Этому будут предшествовать несколько лунных миссий, в рамках которых будет проводиться подготовка к началу освоения Луны. Всего запланировано три этапа: первый уже идет и продлится до 2029 года. Второй этап — с 2029 по 2032, далее стартует третий с 2032 с пока незакрытыми сроками окончания.



На первом этапе NASA отправит к Луне несколько беспилотных миссий, из них три только до конца этого года. Первая миссия, порученная компании Blue Origin, доставит на спутник Земли приборы для изучения поверхности. В ходе второй посадочный модуль компании Astrobotic доставит беспилотный луноход, разработанный компанией Astrolab. Третья миссия при помощи модуля компании Intuitive Machines доставит на Луну аппаратуру для изучения, а также другую полезную нагрузку.



Это лишь первые из более чем десятка миссий, о которых мы планируем объявить в течение года. Каждая пилотируемая и непилотируемая миссия предоставит возможность извлечь урок с целью возвращения на поверхность Луны, создания инфраструктуры для того, чтобы остаться там.


На втором этапе, который стартует в 2029 году, NASA создаст на Луне инфраструктуру для жизни. Планируется временное присутствие людей. С 2032 года на лунной станции предполагается установить постоянное присутствие лунных экипажей с периодической ротацией.
  1. 24rus Звание
    24rus
    +2
    Сегодня, 11:41
    Третью мировую хотят там пересидеть
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      -7
      Сегодня, 11:49
      У них движка для носителя нету, а планы на Луну есть, так что Голливуду приготовится к съемкам фуфла по освоению космических просторов вселенной.....Ну, с фамилией айзекман и не такого наговоришь под денюшку заветную.... laughing
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        -1
        Сегодня, 11:55
        У них движка для носителя нету
        Они помнят совет Рогозина, и развернут мега-батут для прямых прыжков астронавтов на Луну, а с Луны на Землю будут прыгать с парашютами. wassat
      2. Buchenland Звание
        Buchenland
        +4
        Сегодня, 12:03
        А у кого они просили движок для недавнего пилотируемого облета Луны?
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 13:15
          Цитата: Buchenland
          А у кого они просили движок для недавнего пилотируемого облета Луны?

          Вы про это?
          "двигатели RS-25, которые установлены на сверхтяжёлой ракете-носителе Space Launch System (SLS), использованной для миссии Artemis II, в рамках которой в апреле 2026 года капсула Orion CM-003 с тремя астронавтами NASA и одним канадцем облетела Луну.
          rbc.ru
          SLS состоит из центрального блока с четырьмя двигателями RS-25, двух твердотопливных ускорителей и верхней ступени ICPS. В качестве топлива ракета использует жидкий водород и кислород. "
          1. Buchenland Звание
            Buchenland
            0
            Сегодня, 13:41
            Ну да, по мнению господина Юрия этих двигателей не существует
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:18
      Третью мировую хотят там пересидеть...

      Зачем так далеко лететь если это можно сделать в каком-нибудь укромном и безлюдном уголке Земли и только для избранных.
      Нет, тут что-то другое и явно не просто ради любопытства, зная практичность американской элиты. recourse
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:13
      Цитата: 24rus
      Третью мировую хотят там пересидеть

      Ничего не выйдет. Лунатики лещей накидают и взашей вытолкают. Недавно янки, как они говорят, облетели Луну, заглянули на ту сторону. Не знаю что они там увидели но обосрались так что толчок сдох...
  2. Seneka Звание
    Seneka
    +1
    Сегодня, 11:41
    А у китайцев какие сроки? Американцы обгоняют их?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 11:53
      У китайцев подход свой особенный. Никто не ставит цели посконных "догнать и перегнать". Они делают, вернее не так, идут по пунктам развития космической отрасли как было у других плюс чуть чуть лучше. Ну т.е грубо говоря, США и СССР/Россия условно сделали ракету 50т грузоподъёмности, китайцы сделают 51т и тд. Соответственно, лунной базы они не скоро сделают пока её не построят другие.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Копчёный
        Соответственно, лунной базы они не скоро сделают пока её не построят другие.

        Вот чем китайцы молодцы - тем, что они сумели уйти от "ксерокса" и научились чужой опыт творчески перерабатывать и использовать.
        А потому Вы правы - они посмотрят, как сделают другие, потом учтут их ошибки и, не торопясь, построят свою.
        Если только американцы в Колумба поиграть не захотят и не объявят Луну своей собственностью - с них станется...
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 12:14
          Первая американская обитаемая лунная база будет развернута в начале 30-х годов.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +3
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Seneka
      А у китайцев какие сроки? Американцы обгоняют их?

      Туманные. У них нет мощного РД для этого и соответственно ракеты. Флаговтык возможен, но базу на пакете Cz-10 не построить.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:45
    А как же Марс? recourse забылиииии....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 11:47
      прилетят амеры туда на Луну - а там Мантуров из иллюминатора лунной АЭС им рукой машет.... lol
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:02
        И предлагает электричество покупать!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 13:28
          конечно. первым подключившимся - скидка 30%.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:16
      Mouse (Василий) hi
      Цитата: Mouse
      А как же Марс?

      Утверждают космонавты и мечтатели,
      Что на Марсе будут яблони цвести...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:54
    Кому на Луне американцы будут нести демократию ?Одного не пойму ,на какой чёрт американцам обитаемая база на луне ? Может они хотят там устроить тюрьму для пожизненно заключённых .Убило метеоритом - не велика потеря .
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 11:57
      Военный узел связи и управления там неизбежен. Скоро уничтожать спутники друг другу начнут ломать, узлы связи на территории стран, они станут летать по всё большей орбите ну и как итог узлы связи на Луне.
    2. Комментарий был удален.
    3. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      +1
      Сегодня, 12:42
      Странный вопрос, а какой базы США почти в каждой стране? Вот вам и ответ
  5. Irokez Звание
    Irokez
    -5
    Сегодня, 11:54
    А Маск уже отработал надёжность своих супер ракет? Если финансирование не остановится от государства. Решили повторить достижение СССР с Луноходом-1 и Луноходом-2, похвально.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:57
    Цитата: Nexcom
    прилетят амеры туда на Луну - а там Мантуров из иллюминатора лунной АЭС им рукой машет.... lol

    Дмитрий как та точка между Луной и Землёй называется ,которую пока не научились миновать .Мантуров там пост ГИБДД установит ,с русским ИИ - а ,ну дыхни в трубочку ,а где права купил, а почему у тебя астронавт глаза красные ? laughing drinks
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 12:05
      Точка Лагранжа. Там равновесие по притяжениям от системы космических тел и типа висеть там можно вечно чуть-чуть подруливая (если я правильно понял о чём речь)... Андрей drinks
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:09
    Глава NASA назвал сроки появления на Луне первой американской обитаемой базы

    Ну а у нас как обычно прожекты и распил выделяемых средств. А чего еще ожидать при таком руководстве.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:51
      ну сейчас все деньги и силы брошены на ядерный буксир
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 12:27
    Скоро, наверное ,будет как в мультфильме "Третья планета" . . .планета "Шелезяка" . . .малая планета Луна-воды нет,полезных ископаемых нет,воздуха нет,населена американцами. . . winked
  9. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 12:33
    Это колоссальные затраты и почти никаких выгод. Ну если только не построят необитаемую станцию для наблюдений космоса и слежкой за врагами.
    Во всяком случае, пока не будут созданы очень дешевые многоразовые транспортные ракеты, которые будут доставлять с Земли кислород и все необходимое для жизни, этот проект США не потянут финансово.
  10. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 12:37
    Зря дали им первенство в этом деле, они просто застолбят там все себе если долетят и начнут разворачивается там.
  11. air wolf Звание
    air wolf
    +2
    Сегодня, 12:40
    Ну да, в павильоне Голливуда и не такое можно сфантазировать laughing
  12. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 12:49
    Перевожу на русский: мы понимаем, что это бред, но бабки выделены и будут освоены, ну, а когда освоим, то спишем и забудем, ну или все таки не забудем и построим, если выделят ну очень много бабкок, триллионы.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:50
    Цитата: Nexcom
    Точка Лагранжа. Там равновесие по притяжениям от системы космических тел и типа висеть там можно вечно чуть-чуть подруливая (если я правильно понял о чём речь)... Андрей drinks

    Будет точкой Рагозина, вы правильно меня поняли Дмитрий .
  14. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 13:02
    Хм, судя по комментариям, в нашу космическую и лунную программу уже никто не верит...
  15. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -2
    Сегодня, 13:38
    Если по году крутятся вокруг Земли в крошечной по объёму МКС, то в стационарных условиях на Луне обитание будет всяко комфортнее.
    1. vet Звание
      vet
      0
      Сегодня, 14:19
      Вы еще постройте хоть что-то на - хоть на Луне, хоть на Марсе. Вам известна стоимость доставки на орбиту килограмма полезного груза? А уж на Луну, и, тем более. на Марс. Это афера по распилу бюджетных денег.
  16. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +1
    Сегодня, 13:40
    США планируют уже к 2032 году развернуть на Луне первую обитаемую базу.
    А барон Мюнхгаузен сам себя из болота за косичку вытягивал! laughing
  17. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 13:53
    Все это фикция - американцы хотели устроить гонку вооружений, космическую гонку..... Но ни Китай, ни Россия на эти голливудские уловки не поддались.....
    Базу они там чисто с военной точки зрения рассматривают...
    При всей заманчивости идеи пребывания на луне, американцы еще сами толком не знают как будут обеспечивать логистику и снабжение базы, ее жизнедеятельность..... Конечно они попытаются высадится и развернуть базу, однако сладкие мрии разобьются об отсутствие транспортной системы и острый реголит
  18. RUSSR Звание
    RUSSR
    -1
    Сегодня, 14:02
    Пройдёт время, и на Луну будут летать в отпуск. На Марс, конечно, не все смогут раскошелиться. А потом Марс заявит о независимости. Далее — первая межпланетная война. Сотни миллионов жертв. Лунному правительству удалось сохранить нейтралитет, но оружие они поставляли обеим сторонам конфликта, за что их невзлюбили простые жители и Земли, и Марса.
    1. vet Звание
      vet
      0
      Сегодня, 14:15
      Ага, найдете Вы д...ков за свои деньги хоть на Луну, хоть на Марс летать. Вы знаете, какие там будут условия? На обитаемом модуле - жуткая теснота, холодно - и при этом душно, скудный однообразный рацион. Вместо душа или ванной - протирание гигиеническими салфетками. Однообразная обстановка, сменить которую невозможно - через пару месяцев все на стену полезут. На поверхность без скафандра не выйдешь - да и что там делать, на поверхности? Вкалывать за еду и воду? Любая острая болезнь - фактически приговор, потому что на все случаи лекарств не напасешься, запас имеющихся - ограниченный, а взять их на Марсе неоткуда. Стариков , безнадежных больных и инвалидов будут "усыплять". Шансов на возвращение на Землю - уже нет. Дорого, да и земная гравитация после Марса раздавит.
  19. vet Звание
    vet
    +1
    Сегодня, 14:09
    Стенли Кубрика, чтобы более или менее качественно американскую лунную базу снять уже нет. А нынешние голливудские кинодеятели на фоне псевдолунных пейзажей снимут мелодраму о нетрадиционной любви негра и мексиканца.