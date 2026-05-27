Глава NASA назвал сроки появления на Луне первой американской обитаемой базы
Первая американская обитаемая лунная база будет развернута в начале 30-х годов. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джаред Айзекман.
США планируют уже к 2032 году развернуть на Луне первую обитаемую базу. Этому будут предшествовать несколько лунных миссий, в рамках которых будет проводиться подготовка к началу освоения Луны. Всего запланировано три этапа: первый уже идет и продлится до 2029 года. Второй этап — с 2029 по 2032, далее стартует третий с 2032 с пока незакрытыми сроками окончания.
На первом этапе NASA отправит к Луне несколько беспилотных миссий, из них три только до конца этого года. Первая миссия, порученная компании Blue Origin, доставит на спутник Земли приборы для изучения поверхности. В ходе второй посадочный модуль компании Astrobotic доставит беспилотный луноход, разработанный компанией Astrolab. Третья миссия при помощи модуля компании Intuitive Machines доставит на Луну аппаратуру для изучения, а также другую полезную нагрузку.
Это лишь первые из более чем десятка миссий, о которых мы планируем объявить в течение года. Каждая пилотируемая и непилотируемая миссия предоставит возможность извлечь урок с целью возвращения на поверхность Луны, создания инфраструктуры для того, чтобы остаться там.
На втором этапе, который стартует в 2029 году, NASA создаст на Луне инфраструктуру для жизни. Планируется временное присутствие людей. С 2032 года на лунной станции предполагается установить постоянное присутствие лунных экипажей с периодической ротацией.
