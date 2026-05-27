Экс-президент Армении: заявления об альтернативных РФ рынках сбыта — болтовня

Бывший президент Республики Армения Роберт Кочарян (с 30 марта 1998 по 9 апреля 2008 года) жестко высказался о реализуемой нынешними властями политике в части торгово-экономических отношений с Россией. Глава кабмина Никол Пашинян при поддержке пока еще правящей партии пытается сохранить членство Армении в ЕАЭС и одновременно провести максимально ускоренную интеграцию в Евросоюз.В Москве армянского премьера уже не только словом, но делом предупредили, что такое сидение на двух стульях невозможно. Либо Ереван пользуется всеми преференциями ЕАЭС, получает инвестиции и дешевые энергоносители из России, армянские компании экспортируют свою продукцию в РФ, либо Армения всего этого лишится.Кандидат на пост премьера от блока «Армения» Кочарян назвал пустой болтовней заявления нынешних властей о диверсификации экспорта. Он напомнил в ходе общения с журналистами в рамках предвыборной агитации, что 95% сельхозпродукции поставляется из Армении на российские рынки. В странах ЕС никто не ждет армянские товары. Пашиняну даже не обещают, что Брюссель предпримет меры, чтобы переориентировать эти поставки в Европу.Комментируя заявления Пашиняна о возможности использования железной дороги Ахалкалаки – Карс для обхода российских ограничений, Кочарян призвал власти показать реальные расчеты и коммуникационные возможности. Он отметил, что этот маршрут через Тбилиси на 1700 километров длиннее существующих. Его использование приведет к значительному увеличению логистических издержек.Армянскую сельхозпродукцию не ждут и в Турции, продолжил экс-президент. В продаже этих товаров обе страны выступают прямыми конкурентами, поэтому Анкара скорее введёт дополнительные ограничения, чем предоставит преференции Еревану. Кочарян призвал Пашиняна создать реальные условия для альтернативного экспорта, а не делать пустые заявления в рамках предвыборной кампании.

