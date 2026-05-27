Экс-президент Армении: заявления об альтернативных РФ рынках сбыта — болтовня

Бывший президент Республики Армения Роберт Кочарян (с 30 марта 1998 по 9 апреля 2008 года) жестко высказался о реализуемой нынешними властями политике в части торгово-экономических отношений с Россией. Глава кабмина Никол Пашинян при поддержке пока еще правящей партии пытается сохранить членство Армении в ЕАЭС и одновременно провести максимально ускоренную интеграцию в Евросоюз.

В Москве армянского премьера уже не только словом, но делом предупредили, что такое сидение на двух стульях невозможно. Либо Ереван пользуется всеми преференциями ЕАЭС, получает инвестиции и дешевые энергоносители из России, армянские компании экспортируют свою продукцию в РФ, либо Армения всего этого лишится.

Кандидат на пост премьера от блока «Армения» Кочарян назвал пустой болтовней заявления нынешних властей о диверсификации экспорта. Он напомнил в ходе общения с журналистами в рамках предвыборной агитации, что 95% сельхозпродукции поставляется из Армении на российские рынки. В странах ЕС никто не ждет армянские товары. Пашиняну даже не обещают, что Брюссель предпримет меры, чтобы переориентировать эти поставки в Европу.

Комментируя заявления Пашиняна о возможности использования железной дороги Ахалкалаки – Карс для обхода российских ограничений, Кочарян призвал власти показать реальные расчеты и коммуникационные возможности. Он отметил, что этот маршрут через Тбилиси на 1700 километров длиннее существующих. Его использование приведет к значительному увеличению логистических издержек.

Армянскую сельхозпродукцию не ждут и в Турции, продолжил экс-президент. В продаже этих товаров обе страны выступают прямыми конкурентами, поэтому Анкара скорее введёт дополнительные ограничения, чем предоставит преференции Еревану. Кочарян призвал Пашиняна создать реальные условия для альтернативного экспорта, а не делать пустые заявления в рамках предвыборной кампании.

    Сегодня, 12:23
    Кочарян Пророссийский!
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Titsen
      Кочарян Пророссийский!

      Скорей, проармянский. Фактами доказывает выгоду сотрудничества с РФ и утопию планов заменить стабильного, проверенного партнёра.
      Сегодня, 13:01
      Не надоело в чью то "пророссийскость" верить?
      Сегодня, 13:06
      Кочарян мог признать НКР частью Армении ещё в бытность президентом, тем более он сам - выходец НКР.
      Сегодня, 13:12
      Я думаю, что в Армении таких политиков, давно не осталось. Самое большое американское посольство в Ереване, не даст соврать.
      Сегодня, 13:57
      hi Соросовскому выкормышу и подстилке гейропы необходимо произвести впускание клизмы через пятую точку, чтобы до выборов и после не появлялся на публике ввиду немощности.
      angry
    Сегодня, 12:24
    Армянская бастурма и армянская консервация популярны только в России .Но это умеют делать и сочинские армяне .Бастурму и сам умею делать ,ни чего сложного .
      Сегодня, 12:34
      Этими своими агрессивными действиями вы выбиваете последнюю табуретку из-под задницы недоyмка Пашиняна.
        Сегодня, 12:51
        Так ему и надо, пусть не вертит ей во все стороны с гиперзвукой скоростью. Сидит Пашинян утром на кровати, смотрит, а на животе у него гайка, зачем она здесь удивился он, отрутил и выбросил, а когда встал то увидел, что у него жопа упала.
        Сегодня, 12:54
        Конец Пашиняну! Tagan (Andrey) уже не сможет разучиться делать бастурму!!! laughing
          Сегодня, 12:58
          Типа, «Аннушка уже разлила масло»...
          Не, это tralflot1832 ему засаду приготовил. Я только констатировал))
      Сегодня, 13:15
      Да и в Новороссийске, армяне делают прекрасную бастурму и знаменитые армянские сыры - Чанах, Лори, Чечил.
    Сегодня, 12:24
    Вся печалька в том, что подавляющая часть населения верит в эти ЕС-овские сказки.
      Сегодня, 13:30
      А через пару лет будет в Сочи жить
    Сегодня, 12:25
    Саакашвили тоже обeщал найти рынки сбыта грузинского вина во всем мире. Вот только это грузинское вино в Европе и Америке никому не было нужным, там люди не страдали советскими комплексами "грузинское вино", если кто и покупал его, то только из чистого любопытства (сейчас вино производит любая страна в мире где есть условия).

    Армянский "коньяк" ждет та же самая участь.
      Сегодня, 12:37
      Понятия "армянский коньяк"-не существует в природе...французы за слово "коньяк" уже не раз наказывали армян,которые теперь "изобрели" НОРЬЯК.. laughing
        Сегодня, 13:04
        Армянский коньяк - перестал существовать в природе. И только по причине исключительной хитровылюбленности самих армян. То пойло, как бы они его не назвали, нормальный человек употреблять не может (и не должен). Грузины, засамостийнечавшись, вместо Цинандали стали делать Минассали. Приговаривая - русня все сожрет. Армяне тоже пошли по этой кривой дорожке, только чуть позже и не сильно распространяясь о своем "жизненном кредо". Но как оказалось только до поры до времени. "Бацилла либерализма" разъедает неокрепшие мозги кавказских аборигенов быстро и неотвратимо.
      Сегодня, 12:37
      Армянский коньяк ждет в Европе судьба гораздо хуже. Потому что он даже название не сможет сохранить. Ибо коньяк, это не имя нарицательное, а конкретный напиток, происходящий зи конкретного, достаточно небольшого региона Европы. И таковое название там запатентовано. А нарушение жестко карается деньгами в судебном порядке. Максимум, сможет остаться в качестве бренди. В худшем случае производителей принудительно обанкротят и распродадут с молотка.
      Сегодня, 12:42
      Не знаю откуда у Вас такие сведения, но среди моих более друзей и старших родственников никто не страдал, ни в СССР ни сейчас, отсутствием бутылки грузинского вина на столе.
      Насколько можно судить массовый завоз вин из Грузии в РСФСР начался только с приходом во власть Сталина и продиктовано это было не качеством или какой-то элитностью этого вина а просто исходя из политических соображений и отсутствием - в определённые периоды - поставок из-за бугра.
      А так ничего особенного это вино не представляет и покупают его сейчас в России только по причине относительной дещивизны. negative
        Сегодня, 13:21
        Есть очень даже достойные грузинские ординарные коньяки, заслуживающие внимания. Вина тоже неплохие. Нормальная продукция в целом.
          Сегодня, 13:40
          Может и есть, но мне они не интересны.
          И о "советских комплексах" тяги к грузинскому вину среди граждан России я никогда не слышал и не видел. hi
            Сегодня, 14:01
            Ну на счет "тяги" к грузинскому вину я, честно говоря, тоже не слыхал и не видел такого. В целом нормальная продукция - не хуже и не лучше аналогов, а про вкусы и предпочтения вообще говорить не приходится, тут каждому свое. hi
        Сегодня, 13:33
        Я, пробовала:"Кахетинское" оно мне не понравилось.
        Возможно, особенность моего восприятия, но "Старый Крым" мягче вкусом, чем"Армянский3 звезды"
      Сегодня, 13:32
      У нас есть на прилавках грузинские вина, но среди огромного выбора европейских, американских и ЮАРовских вин они блекнут. А вот таких как были раньше - "Цинандали", "Гурджаани", "Хванчкара" - таких вообще нет.
      Сегодня, 13:43
      Тут вот какое пояснение "подъехало":
      25 мая 2026, 20:55. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг полный запрет на ввоз всего армянского коньяка в Россию. Запрет опубликовал Роспотребнадзор, и в нем указана продукция только двух небольших армянских заводов: Абовянского коньячного завода и Винно-коньячного дома «Шахназарян»

      И вот ещё:
      «Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и ереванский винно-коньячный завод «Ной» — два крупнейших с большим отрывом от остальных производителя.
      Весь коньяк «Арарат», который у нас есть, — это все параллельный импорт, который ввозят наши компании.
      А вот по "Ною" в интернете есть такая информация, что Кочарян является совладельцем этого завода. hi
    Сегодня, 12:26
    То есть, в принципе, Кочарян не против будет, если Пашинян найдёт иные рынки сбыта армянской продукции кроме России, просто пока они не найдены нужно не ссориться с Россией, а когда найдутся тогда уже можно сказать России - "Земля, прощай!!!".
    Какие ушлые ребята. fellow
      Сегодня, 12:37
      Ага. Кстати, в означенном мультике счастливые идьёты улетели в закат без запасов воды и пищи и незная волшебного слова для приземления...wassat
    Сегодня, 12:27
    Пашинян, решил на 2 стульях сидеть.
    Не знаю как ему это удаётся?
    Обычно, сидеть на двух стульях, дело рискованое.
    Буду, посмотреть что у него получится
      Сегодня, 12:38
      У него будет всё хорошо и даже лучше. Его за сдачу Арцаха и армянской крови не поставили на ножи дашнаки. Может измельчали сегодняшние потомки древнего народа, а может реально хотят свалить из страны в США и ЕС на хороших условиях. Там же всё очень банально. Есть правящая элита и небольшая часть населения, который получает хороший уровень жизни для обслуживания элиты, а остальные сваливают куда выгоднее зарабатывать.
      Интересно другое. Если наша элита начнёт бить горшки с армянской, куда денется техника и снаряжение с российской военной базы?
      Сегодня, 13:37
      Буду, посмотреть что у него получится

      Да он сидит на трёх стульях - американского посольства, Евросоюза и России, да ещё пытается с турками заигрывать.
      Сегодня, 14:07
      Либо штаны порвутся либо сидалище разорвётся. wassat
    Сегодня, 12:30
    Россия рассматривает вопрос о денонсации соглашения с Арменией о газе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков запросил у «Газпрома» информацию о возможности денонсации газовых соглашений с Арменией. Об этом стало известно в ходе его брифинга с журналистами.

    Отмечается, что Россия может приостановить или денонсировать соглашение о поставках газа, нефти и алмазов в Армению, подписанное в 2013 году, если Ереван продолжит интеграцию в ЕС.

    https://www.kp.ru/online/news/6991157/
      Сегодня, 13:14
      Россия может приостановить или отменить ....
      И что тогда? Армянский Майдан? И Турция с Азаербайджаном тут как тут. lol не потерпят беспорядков
    Сегодня, 12:32
    Если армянин назвал тебя другом - он хочет тебя ... (обмануть). Если армянин назвал тебя братом - он уже тебя ...(обманул). Николос пошел дальше - решил ... (обмануть) судьбу. Но судьба оказалась сильнее. 7-ое июня покажет. По времени Николос проиграл. Как бы как Саакашвили галстук жевать не пришлось, и в дурке потом не оказаться.
    Сегодня, 12:39
    Сочинские Армяне - не доверяют Эриваньским Армянам ,по той же причине что вы назвали .
      Сегодня, 12:41
      ...т.е. есть армяне недостаточно армянистые по мнению определённых армян... wassat
      как всё витиевато то у них...
      Сегодня, 14:11
      Сочнские армяне не хуже еврейцев. Эти черти никому не доверяют, не говоря уж среди своих. На всём бизнес держится на обмане.
      Сегодня, 12:52
      По всей видимости, Украина была лишь началом.

      До Украины были и другие кандидаты. Например, злобные прибалтийские карлики.
    Сегодня, 12:54
    Интересно а чтобы сказали потомки великого Армянского народа, своим предкам узнав какой монетой они платят за дружбу ?
    Предательством платят за честность.
    Лукавством за открытость.
    Лицемерием за доброту.
    Интересно гордились бы потомки великого армянского народа своими потомками ?
    Сегодня, 13:10
    95% сельскохозяйственного .....

    Возникает вопрос ---- раньше-то чего не нашли? Не имея с Россией границы. В Питер или Москву свои овощные консервы поставк Даже и осетрину. Как будто у РФ своих осетров нет. Надо армянские.. Почему альтернативу не нашли lol wassat
      Сегодня, 13:31
      hi Так вопрос тут не в осетрине, а в геополитике. РФ нужна стабильность и определенность на Южном Кавказе, а за это - преференции для Южного Кавказа - вот и товарооборот в 95%. Цифры отсюда идут. Но сейчас в этом регионе "партнеры" становятся все более прозападными.. Их продукция неконкурентноспособна между собой т.к. этого добра там хватает (помидоров, винограда и виноделия) ,а на Российский рынок отлично подходит. Но.. нет так нет.. Упрашивать никого не станем. Оттолкнулись веслом от родного берега - счастливо..
    Сегодня, 13:25
    И почему этот Кочарян за 10 лет так и не присоединил Нагорный Карабах к Армении? Тем более что сам он из "карабахского клана", выходец из Карабаха.
    Сегодня, 13:32
    Для армян жаренным запахло,
    Но не шашлыком.
    Опять пойдут в друзья к нам напрашиваться.
    И клянчить дружеской помощи.
      Сегодня, 13:59
      Для армян запах жаренного веет в воздухе последние лет 300.
      И Самый умный ход, который позволил Армении дожить до 2026года был прием в состав РИ(СССР)
      Никаких других умных ходов армяне не сделали. Вопрос следующей резни от АЗ-Турок, лишь вопрос - Когда?
    Сегодня, 13:56
    Так то есть примеры успешной интеграции с ЕС: Грузия, Молдавия, 404. Можно посмотреть статистику .